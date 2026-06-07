حنا پرویز بٹ نے اینمول کے ڈرامے کے منصوبے پر شدید اعتراض ظاہر کیا

پاکستان مسلم لیگ-نواز کی سینیٹر حنا پرویز بٹ نے منشیات فروش اینمول (پنکی) پر مبنی ڈرامے کی تیاری کے خلاف عوامی بیان دیا، جس میں انہوں نے میڈیا کی سماجی ذمہ داری اور مثبت کرداروں کی ضرورت پر زور دیا۔
حنا پرویز بٹ نے حال ہی میں میڈیا میں گردش کر رہے ایک منصوبے کے خلاف شدید موقف اختیار کیا جس میں مبینہ منشیات فروش اینمول المعروف "پنکی" کی زندگی پر مبنی ڈرامے کی تیاری کی اطلاع دی گئی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ-نواز (پی ایم ایل‑ن) کی سینیٹر نے واضح کیا کہ ایسے ڈرامے معاشرے میں مجرموں کی تکریم اور ان کے خلاف مثبت پیغام کی کمی کا سبب بن سکتے ہیں۔ انہوں نے سوشیل میڈیا پر جاری کردہ بیانیے میں تفصیل سے کہا کہ تفریحی صنعت کو ایسے افراد کی سوانح حیات کو بطور ہیرو پیش کرنے سے گریز کرنا چاہیے جو منشیات کی تجارت اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ حنا پرویز بٹ نے مزید کہا کہ میڈیا کو اپنی توجہ مثبت اور تعمیری کرداروں پر مرکوز کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرتی ذمہ داری کو تجارتی منافع کے ساتھ برابر رکھا جائے اور کسی بھی ایسے منصوبے سے گریز کیا جائے جو عوام کو غلط پیغام دے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خواتین کی تعمیری شمولیت اور ان کے مثبت اندازِ کردار کی نشاندہی کرنے کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی۔ اُن کے مطابق، خواتین کو "عزت دار اور نیک" کرداروں میں دکھانا کسی بھی منفی اور متنازعہ شخصیات کی مثال قائم کرنے سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ تنازعہ اس وقت بڑھا جب افواہیں پھیلیں کہ معروف اداکارہ سابا قمر اینمول کے کردار میں آئندہ بایوگرافیکل ڈرامے میں نظر آئیں گی۔ اس خبر نے عوامی اور پیشہ ورانہ حلقوں میں یہ سوال کھڑا کر دیا کہ حقیقی مجرموں کی سوانح حیات کو تفریحی مقصد کے تحت دکھانا معاشرتی اقدار کے خلاف تو نہیں؟
حنا پرویز بٹ نے اس سلسلے میں میڈیا اور ڈرامہ سازوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے منصوبوں کی پہلی ترجیح سماجی فلاح کو دیں اور منفی اثرات سے بچنے کے لیے محتاط رہیں
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