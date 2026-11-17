حنیہ امیر کی کیرن او جیلا کے گانے پر ویڈیو وائرل
اداکارہ حنیہ امیر کی انسٹاگرام پر شیئر کی گئی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دہل مچا دی ہے جس میں وہ کیرن او جیلا کے مشہور گانے اشکے پر ویب کر رہی ہیں۔
پاکستان کی معروف اداکارہ حنیہ امیر نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک نئی ویڈیو شیئر کر کے مداحوں اور فالوورز کو حیران کر دیا ہے۔ یہ ویڈیو انسٹاگرام پر وائرل ہو رہی ہے جس میں حنیہ امیر کو اپنی کار میں بیٹھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جو کہ ان کی پسندیدہ پنجابی گانے کیرن او جیلا کے گانے اشکے پر ویب کر رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں حنیہ امیر نے ایک سادہ لیکن دلکش سرخ اور سفید لباس پہن رکھا ہے اور وہ چشمے بھی لگائے ہوئے ہیں۔ ان کا انداز اور وہ طریقہ جس طرح سے وہ گانے کے بولوں کے ساتھ ہمتی ہیں، اس نے ہر دیکھنے والے کی توجہ فوراً اپنی طرف مبذول کر لی ہے۔ حنیہ امیر ہمیشہ سے سوشل میڈیا پر سرگرم رہتی ہیں اور اپنے مداحوں کے ساتھ اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے مختلف پہلوئوں کو شیئر کرتی رہتی ہیں۔ اس بار ان کا انتخاب ایک ایسے گانے کا تھا جس میں کیرن او جیلا نے امیرانہ طرزِ زندگی، مہنگی گاڑیوں اور ڈیزائنر جوتوں کا ذکر کیا ہے۔ حنیہ امیر نہ صرف گانے کے بہاؤ میں گم ہیں بلکہ وہ گانے کے کچھ خاص بولوں کو بلند آواز میں بھی گا رہی ہیں جیسے کہ تھوڑھے سیمپل میرے نانا کے پر او جی میرے دادکے۔ یہ بول نہ صرف موسیقی کا حصہ ہیں بلکہ ان میں سماجی حوالے بھی شامل ہیں جو حنیہ کے لیے دلچسپی کا باعث بنے۔.
پاکستان کی معروف اداکارہ حنیہ امیر نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک نئی ویڈیو شیئر کر کے مداحوں اور فالوورز کو حیران کر دیا ہے۔ یہ ویڈیو انسٹاگرام پر وائرل ہو رہی ہے جس میں حنیہ امیر کو اپنی کار میں بیٹھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جو کہ ان کی پسندیدہ پنجابی گانے کیرن او جیلا کے گانے اشکے پر ویب کر رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں حنیہ امیر نے ایک سادہ لیکن دلکش سرخ اور سفید لباس پہن رکھا ہے اور وہ چشمے بھی لگائے ہوئے ہیں۔ ان کا انداز اور وہ طریقہ جس طرح سے وہ گانے کے بولوں کے ساتھ ہمتی ہیں، اس نے ہر دیکھنے والے کی توجہ فوراً اپنی طرف مبذول کر لی ہے۔ حنیہ امیر ہمیشہ سے سوشل میڈیا پر سرگرم رہتی ہیں اور اپنے مداحوں کے ساتھ اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے مختلف پہلوئوں کو شیئر کرتی رہتی ہیں۔ اس بار ان کا انتخاب ایک ایسے گانے کا تھا جس میں کیرن او جیلا نے امیرانہ طرزِ زندگی، مہنگی گاڑیوں اور ڈیزائنر جوتوں کا ذکر کیا ہے۔ حنیہ امیر نہ صرف گانے کے بہاؤ میں گم ہیں بلکہ وہ گانے کے کچھ خاص بولوں کو بلند آواز میں بھی گا رہی ہیں جیسے کہ تھوڑھے سیمپل میرے نانا کے پر او جی میرے دادکے۔ یہ بول نہ صرف موسیقی کا حصہ ہیں بلکہ ان میں سماجی حوالے بھی شامل ہیں جو حنیہ کے لیے دلچسپی کا باعث بنے۔
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment