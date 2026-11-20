حوثی حملے: ریاض میں 3 بیلسٹک میزائلوں کو تباہ
سعودی فضائی دفاع نے ریاض پر حوثی ملیشیا کے تین بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کر دیا۔ شہری دفاع نے حفاظتی الرٹ جاری کر کے عوام کو خبردار کیا ہے۔
اتحادی افواج برائے یمن کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے تصدیق کی ہے کہ حوثی ملیشیا نے سعودی دارالحکومت ریاض کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حوثیوں نے ریاض پر تین بیلسٹک میزائل فائر کیے تھے۔ تاہم، سعودی فضائی دفاعی نظام نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان تینوں میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ ریاض شہر میں بڑے پیمانے پر الرٹ کا سبب بنا۔
سعودی دفاعی کارروائی کا تفصیلی جائزہ
سعودی عرب کے نجران ریجن، ریاض شہر اور السلیل گورنری میں ابتدائی وارننگ سسٹم کے ذریعے ہنگامی الرٹ جاری کیا گیا۔ اس الرٹ کا مقصد شہریوں کو خطرے کی گھنٹی بجانا اور انہیں محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت کرنا تھا۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے چند منٹ بعد سرکاری طور پر خطرہ ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ فضائی خطرہ اب ٹلا چکا ہے اور عوام کو اپنی معمول کی زندگیوں کی طرف واپس لوٹنے کی اجازت ہے۔Also readKing Charles III and Queen Camilla Attend Royal Variety Performance
شہریوں کے لیے حفاظتی اقدامات اور ہدایات
محکمہ شہری دفاع نے شہریوں اور ملک میں مقیم غیر ملکیوں کو خاص ہدایات جاری کی ہیں۔ انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل کریں۔ الرٹ کے دوران عوام کو کھلی جگہوں، شیشوں، بالکونیوں اور چھتوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ یہ تدابیر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تھیں کہ اگر کوئی میزائل گر جائے یا ٹوٹے ہوئے اجزاء گرنے کے امکان میں تو انہیں کم از کم نقصان پہنچے۔
سوشل میڈیا پالیسی اور قانونی انتباہ
سعودی شہری دفاع نے میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کی کارروائیوں یا ان کے ملبے کی تصاویر اور ویڈیوز بنانے سے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر حساس سکیورٹی معلومات شیئر کرنا مملکت کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے۔ محکمہ نے انتباہ دیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ اقدام مملکت کی سکیورٹی معلومات کے اخراج کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ایک اہم قدم ہے۔
خطے کی صورتحال اور سفارتی پس منظر
اس دوران، عباس عراقچی نے امریکا کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے سفارت کاری کے ذریعے ممکن ہونے کی بات کہی ہے۔ اس بیانات کا تعلق خطے میں جاری کشیدگی کے حل سے ہے۔ دوسری جانب، روس نے یوکرین پر بڑا حملہ کیا جس میں 400 سے زائد ڈرون اور 110 سے زیادہ میزائل داغے گئے۔ اس حملے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ اطلاعات خطے کی وسیع جغرافیائی سیاسی صورتحال کو اجاگر کرتی ہیں۔
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