حوثیوں نے سعودی عرب سے 51 ارب ڈالر کا مطالبہ کیا
حوثی باغیوں نے جنگ بندی کے لیے سعودی عرب سے 51 ارب ڈالر معاوضہ اور اپنی حکومت کی بین الاقوامی تسلیم شدگی کا مطالبہ کیا ہے جبکہ سعودی ولی عہد مزید زمینی کارروائیوں سے گریز کر رہے ہیں۔
یمن کے ایران نواز حوثی باغی وں نے سعودی عرب سے سرحدی تنازعے کے خاتمے اور پرامن معاہدے کی بنیاد پر غیر معمولی مالی اور سیاسی مطالبات پیش کر دیے ہیں۔ ان باغیوں نے واضح طور پر 51 ارب ڈالر کی رقم کو معاوضے کے طور پر طلب کیا ہے جس کا ان کا کہنا ہے کہ یہ رقم سعودی فضائی حملوں اور یمن پر لگائی گئی طویل ناکہ بندی کے باعث اٹھائے گئے مالی نقصانات کا حصہ ہے۔ یہ تاریخی مالی مانگ دونوں ممالک کے درمیان جاری دہائیوں پرانی جنگی صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے۔
معاوضے کی تفصیلات اور مالی تقاضے
وال سٹریٹ جرنل کی تازہ رپورٹ کے مطابق حوثیوں نے 51 ارب ڈالر کو سادہ ادائیگی نہ مانہ بلکہ اسے سعودی عرب کے فضائی حملوں اور طویل عرصے سے جاری ناکہ بندی کے شدید معاشی نقصانات کا معاوضہ قرار دیا ہے۔ یہ رقم یمن کی تباہ حال معیشت کو بحال کرنے اور متاثرہ آبادی کو مالی امداد فراہم کرنے کے لیے استعمال کی جانا چاہیے۔ حوثی کمانڈ نے اس رقم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بغیر اس مالیاتی معاوضے کے جنگ بندی کا کوئی بھی معاہدہ غیر مکمل اور ناقابل عمل ہے۔Also readبرازیل میں انڈر 20 فٹبال میچ کے دوران شدید لڑائی، 51 ریڈ کارڈز کا عالمی ریکارڈ قائم
اس درخواست کے پیچھے حوثیوں کا یہ دافعہ ہے کہ سالہا سال سے جاری محاذ آرائی نے یمن کی بنیادی ڈھانچے اور عوامی زندگی کو بے حد متاثر کیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے کیے گئے بمباری کے حملوں نے ہزاروں گھروں، اسکولوں اور صحت کے مراکز کو تباہ کر دیا ہے۔ اس صورتحال میں 51 ارب ڈالر کی رقم کو ہی درست اور فوری معاوضے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حوثیوں کی اس شرط کو سعودی حکام نے سنجیدگی سے زیر غور لایا ہے کیونکہ یہ معاشی بوجھ کافی سنگین ہے۔
سیاسی تسلیم شدگی کا دوسرا بنیادی مطالبہ
حوثی باغیوں کا دوسرا اہم اور غیر معمولی مطالبہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے عالمی سطح پر تسلیم شدہ یمنی حکومت کی پشت پناہی ختم کر دیں۔ باغیوں کا زور ہے کہ سعودی عرب کو یمن میں حوثیوں کی تشکیل کردہ حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ سیاسی تقاضا علاقائی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک کلیدی عنصر ہے۔ اگر یہ تقاضا منظور کیا گیا تو یہ یمن کی داخلی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔
یہ مطالبہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حوثیوں کو صرف فوجی کامیابی نہیں بلکہ سیاسی حیثیت بھی درکار ہے۔ عالمی برادری کے لیے یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے کیونکہ موجودہ یمنی حکومت کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ مانا جاتا ہے۔ تاہم حوثیوں کا موقف ہے کہ وہ اپنی حکمرانی کو مستحکم کرنے کے لیے سعودی عرب کی جانب سے کوئی بھی تبدیلی کو پسند کریں گے۔ یہ دباؤ سعودی عرب کے لیے ایک بڑا سفارتی چیلنج بن گیا ہے۔
سعودی ولی عہد کی پالیسی اور خطرات
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا مؤقف واضح ہے کہ وہ زمینی سطح پر مزید فوجی برتری حاصل کیے بغیر حوثیوں سے جامع معاہدہ کرنے کے خواہاں نہیں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بغیر مکمل فوجی优势 کے کوئی بھی دیرپا امن معاہدہ ممکن نہیں ہو گا۔ سعودی عرب کے اس موقف کا مطلب ہے کہ وہ حوثیوں کے 51 ارب ڈالر اور تسلیم شدگی کے مطالبات کو فوری طور پر منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تاخیر مذاکرات کے عمل میں رکاوٹ بنتی جا رہی ہے۔
امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد کو یمن میں مزید اتحادی افواج بھیجنے کے نتیجے میں بھاری جانی نقصان کا شدید خدشہ ہے۔ اندرونِ ملک بھی اس توسیع پزیر پالیسی پر کئی حلقوں میں مخالفت پائی جاتی ہے۔ اس لیے محمد بن سلمان ایک ایسی حکمت عملی اپنانا چاہتے ہیں جو کم جانی نقصان کے ساتھ زیادہ فوجی برتری فراہم کر سکے۔ اس صورتحال میں حوثیوں کا مطالبہ ایک بڑا رکاوٹی ڈھیر ثابت ہو رہا ہے۔
مستقبل کا منظر نامہ اور مستقبل کی ممکنہ اقدامات
تاحال سعودی عرب نے حوثیوں کے کسی بھی مالی یا سیاسی مطالبے کی تائید کرنے یا ان کی نفی کرنے کا باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ مذاکرات کے نتیجے میں کسی بھی قسم کے باہمی معاہدے کی تصدیق بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان جاری خاموشی اور سفارتی رابطے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ صورتحال ابھی تک غیر یقینی ہے۔
دریں اثنا جنوبی کوریا نے بھی آبنائے ہرمز کے قریب اپنے فوجی مشن کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے جو علاقائی سلامتی کے لیے نئی جہتیں لے کر آیا ہے۔ اس سے قبل بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملوں نے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا تھا جس کے بعد سعودی عرب نے رابطے کی کوششیں کی تھیں۔ اب 51 ارب ڈالر کا نیا مرحلہ دونوں ممالک کے تعلقات کو نئے سرے سے ترتیب دینے کے لیے ایک معیار بن چکا ہے۔
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