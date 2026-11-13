حوثیوں کا دعویٰ، سعودی تیل پائپ لائن اور ینبع پر حملہ، اتحاد کا ردعمل
حوثی گروپ کا دعویٰ کہ سعودی عرب کی اہم تیل پائپ لائن اور ینبع کی تنصیب پر حملہ ہوا ہے۔ سعودی اتحاد نے مشرقی صوبے اور ریاض میں ڈرونز تباہ کرنے کی تصدیق کی ہے۔ تفصیلات ملاحظہ کریں۔
یمن کے حوثی گروپ نے جمعرات کے روز ایک اہم دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی فورسز نے سعودی عرب کی مشرق سے مغرب تک جانے والی اہم تیل پائپ لائن اور بحیرہ احمر کے ساحلی شہر ینبع میں واقع تیل کی تنصیب کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔
حوثیوں کے دعوے اور تفصیلات
حوثیوں کے فوجی ترجمان یحییٰ سریع نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کردہ بیان میں وضاحت کی کہ ایک کارروائی کے دوران ڈرون کے ذریعے ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کے پمپنگ اسٹیشن نمبر 7 کو ہدف بنایا گیا۔Also readGaza: Displaced Children's Makeshift Football Pitches
انہوں نے مزید کہا کہ دوسری کارروائی میں بیلسٹک میزائل کا استعمال کرتے ہوئے ینبع کی تیل کی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا۔ یحییٰ سریع کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ایک ہوائی اڈے اور یمن کی سرحد کے قریب واقع ایک دیگر فضائی اڈے کو بھی حملے کا نشانہ بنایا گیا۔
ترجمان کا مزید دعویٰ ہے کہ ان چاروں کارروائیاں کامیاب رہیں، تاہم عالمی خبر رساں اداروں نے ان دعوؤں کی آزادانہ طور پر کوئی تصدیق سامنے نہیں لائی۔
سعودی اتحاد کا دفاعی ردعمل
سعودی قیادت میں قائم اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے جمعرات کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مشرقی صوبے کی فضائی حدود میں ایک اور ڈرون کو روک کر تباہ کردیا گیا۔
عرب نیوز اور خبر رساں ادارے انادولو کی رپورٹس کے مطابق سعودی اتحاد نے ریاض کے علاقے میں بھی ڈرونز روکنے کی اطلاع دی ہے۔ عرب نیوز نے دارالحکومت کے علاقے میں دو الگ الگ واقعات میں ڈرونز کی تباہی کی تصدیق کی ہے۔
میجر جنرل ترکی المالکی نے ڈرون کے مقامِ پرواز، ممکنہ نقصان یا جانی نقصان کے بارے میں کوئی خاص تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ تاہم، ان کے بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فضائی دفاعی نظام سرگرمی سے کام کر رہا ہے۔
پچھلے واقعات اور دفاعی کارروائیاں
اس سے ایک روز قبل یعنی بدھ کے روز سعودی فضائی دفاعی نظام نے ریاض کی جانب آنے والے تین کروز میزائلوں اور مکہ مکرمہ سمیت جنوبی سعودی عرب کی سمت بڑھنے والے دو ڈرونز کو روکنے کا دعویٰ کیا تھا۔
سعودی سول ڈیفنس کی فراہم کردہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ روکے گئے دو بیلسٹک میزائلوں کا ملبہ مکہ ریجن کے گاؤں صبوحہ میں گرا تھا۔
رپورٹ میں ان واقعات کے نتیجے میں ہونے والے جانی یا مالی نقصان کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں، لیکن اس سے خطے میں جاری تناؤ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
عالمی توانائی اور خطے کی سکیورٹی پر اثرات
سعودی عرب کی مشرق سے مغرب تک جانے والی پائپ لائن خلیج فارس کے بجائے بحیرہ احمر کے راستے تیل کی ترسیل کا ایک انتہائی اہم ذریعہ ہے۔
اس اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے اس پائپ لائن پر حملے کا دعویٰ عالمی توانائی کی فراہمی اور خطے کی سکیورٹی کے حوالے سے انتہائی حساس اور اہمیت کا حامل ہے۔
تاحال سعودی حکام کی جانب سے حوثیوں کے تیل پائپ لائن، ینبع کی تنصیب اور دیگر فوجی اہداف پر حملوں کے دعوؤں کی تفصیلی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی، جس سے مستقبل کے ممکنہ اثرات کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات باقی ہیں۔
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