حوثی باغیوں نے سعودی عرب کی اہم تیل پائپ لائن اور یانبو فیکٹری پر حملہ کیا
حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کی مشرق سے مغرب کی تیل پائپ لائن اور یانبو تیل کے مرکز پر حملہ کیا ہے جس سے خطے میں توانائی کی سپلائی خطرے میں پڑ گئی ہے۔
يمن کے حوثی باغی وں نے جمعرات کے روز ایک اہم اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی فورسز نے سعودی عرب کی اہم تیل کی سپلائی کی نالی مشرق سے مغرب کی پائپ لائن اور سرخ سمندر کے ساحلی شہر یانبو میں واقع تیل کے مرکز کو نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے کے بعد سے خطے میں توانائی کی سپلائی چینز کے تحفظ کو لے کر شدید بے چینی پھیل گئی ہے۔
حملے کی تفصیلات اور ہتھیار
حوثی باغیوں کے ترجمان یحییٰ سرعی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے مشرق سے مغرب کی پائپ لائن کے پمپنگ اسٹیشن نمبر سات کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک میزائل حملے میں یانبو تیل کے مرکز کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حملے کامیاب رہے۔Also readپٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں شمولیت
ترجمان نے مزید بتایا کہ ان دو حملوں کے علاوہ سعودی عرب میں ایک ایئرپورٹ اور یمن کی سرحد کے قریب ایک ایئر بیس پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ ان تمام آپریشنز میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور سعودی دفاعی نظام کو کمزور کیا گیا ہے۔
پائپ لائن کی استراتیجی اہمیت
سرخ سمندر کے ساحل پر ختم ہونے والی یہ مشرق سے مغرب کی پائپ لائن عالمی سطح پر خام تیل کی درآمد کنندگان کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ نالی اس وقت سعودی عرب کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ ایران نے عرب جزیرہ نما کے دوسری جانب خلیج ہرمز کے تنگ پانی کے راستے کو بلاک کر دیا ہے۔
خلیج ہرمز کا بلاک ہونے کی وجہ سے سعودی عرب، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا خام تیل برآمد کنندہ ہے، اپنے تیل کو عالمی منڈی تک پہنچانے کے لیے اس راستے پر انحصار کر رہا ہے۔ اس پائپ لائن کا متاثر ہونا عالمی مارکیٹ میں تیل کی فراہمی کے سلسلے میں ایک سنگین چیلنج کا باعث بن سکتا ہے۔
سعودی اتحادیوں کا دفاعی ردعمل
حوثی باغیوں کی قیادت کرنے والے سعودی قیادت والے اتحاد نے جمعرات کو دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جمعہ کی رات سے جمعرات کی صبح تک متعدی میزائلوں اور ڈرونز کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا ہے۔ اتحادی فورسز نے سعودی عرب کے علاقے ریاض اور ملک کے مشرقی حصے میں ڈرونز کو مار گرایا۔
اتحادی حکام کے مطابق جمعہ کی رات سعودی عرب کے مغربی حصے کو نشانہ بنانے والے دو میزائل بھی تباہ کیے گئے۔ اس کے علاوہ ملک کے جنوبی علاقے اور مقدس شہر مکہ کے گردونواح میں دو مزید ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ سعودی شہری دفاع کے مطابق میزائل کے ٹکڑے مکہ سے تقریبا تیس کلومیٹر دور گاؤں صبوہ میں گرتے ہوئے پائے گئے۔
علاقائی تناؤ اور مستقبل کے خطرات
اس سال جولائی میں جنگ دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے سعودی عرب کے خلاف حوثی باغیوں کی جانب سے مسلسل حملوں کی شدت بڑھ گئی ہے۔ حوثی باغی ایئرپورٹس، توانائی کی بنیادی ڈھانچے، فوجی عمارات اور ریاض کے مالیاتی ضلع کو بار بار نشانہ بنا رہے ہیں۔
ماضی میں بھی حوثی باغیوں نے اس پائپ لائن پر متعدد حملے کیے ہیں۔ ہفتے کے روز سعودی عرب نے بتایا تھا کہ پائپ لائن پر حملے سے آگ لگی تھی لیکن اس سے آپریشنز متاثر نہیں ہوئے تھے۔ تاہم اب تازہ دعویٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خطے میں عدم استحکام مزید گہرا ہو رہا ہے اور عالمی معیشت پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
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