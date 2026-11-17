حوثی طیاروں کی سعودی فضاء میں تباہی اور عدن پر حملوں کی شدید مہم
سعودی عرب کے شہر مکہ، مدینہ اور ریاض میں حوثی ڈرونز اور میزائلوں کو ناکام بنایا گیا۔ یمن میں حوثی فورسز نے عدن سے 60 کلومیٹر دور پہنچ کر علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔
یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغی وں نے سعودی عرب کے شہر مکہ اور مدینہ کی فضائی حدود میں چار ڈرونز داغے، جنہیں کوئیشن ٹو سپورٹ لیجی ٹیمیسی ان یمن کی جانب سے ناکام بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ حوثی فورسز نے ریاض پر بھی دو باللسٹک میزائلوں کا حملہ کیا، جو صبح یکشنبه کے وقت خفیہ دفاعی انتظامات کے تحت منہدم کر دیے گئے۔
سعودی شہروں میں ڈرون حملوں کی تفصیلات
کوئیشن ٹو سپورٹ لیجی ٹیمیسی ان یمن کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے تصدیق کی کہ مدینہ کے علاقے میں دو اور مکہ کے علاقے میں دو ڈرونز کو روکا گیا۔ سعودی سول ڈیفنس نے صبح چار بجے آٹھ منٹ پر ریاض کے رہائشیوں کو خطرے سے آگاہ کیا، جس کے بعد چند منٹوں میں تین زور دار دھماکے سنائی دیے۔Also readHangzhou Asian Games: Philippines claim Asiad men’s basketball crown
ریاض میں اس واقعے کے بعد فوراً ہی اتھارٹیز نے تمام شہریوں کو محفوظ قرار دے دیا۔ یہ حملے سعودی عرب کی ہوائی اڈوں، فوجی تنصیبات اور توانائی کی اداروں پر حوثی باغیوں کے مسلسل حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں سعودی آئل ایسوسی ایشن کے انتظامی عمارت کو ریاض کے فنانشل ڈسٹرکٹ میں شدید نقصان پہنچا تھا۔
عدن کی طرف حوثی پیش قدمی اور علاقائی قبضہ
یمن میں زمینی صورتحال اب بھی انتہائی کشیدہ ہے جہاں حوثی باغیوں نے عدن شہر سے صرف چیسٹ کلومیٹر فاصلے پر موجود الخراز کیمپ میں اپنے ٹھکانے بنالئے ہیں۔ چار فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ حوثی فورسز نے لہج صوبے کے دو اضلاع پر مکمل قبضہ کر لیا ہے اور وہ عدن کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔
حوثی باغیوں نے لہج صوبے میں المقاتیرہ کے پہاڑی علاقے پر بھی قبضہ کر لیا ہے، جو عدن کو تاizz سے ملانے والی اہم شاہراہ پر واقع ہے۔ اس علاقے پر کنٹرول کے ساتھ ہی عدن کو محصور کرنے کی کوشش میں حوثی باغیوں کی کوششیں مزید مضبوط ہو گئی ہیں۔
فوجی سربراہی کی تبدیلیاں اور اسلحہ کی دستیابی
یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت نے سرحدی علاقوں سے اپنی فوجیں واپس بلا کر عدن اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی حفاظت کو ترجیح دی ہے۔ حوثی فورسز نے ان خالی کیے گئے علاقوں میں، جو دhubab سے لے کر کور امیرہ تک پھیلتے ہیں، اپنی تعینا تی مکمل کر لی ہے۔
اس عرصے کے دوران حوثی باغیوں نے چھے سو قیدیوں کو رہا کیا، جسے انہوں نے انسانی ہمدردی کا اقدام قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ دشمن طرف نے متبادل اقدامات نہیں کیے۔ یہ واقعہ یمن میں جاری دہائی پرانے تنازع کے دوران قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں ایک بڑا سنگ میل ہے۔
مستقبل کے خدشات اور علاقائی اثرات
عدن پر حوثی باغیوں کے مسلسل حملوں سے نہ صرف مقامی امن اہمات متاثر ہو رہے ہیں بلکہ بین الاقوامی تجارت پر بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ باب المندب کا پورے علاقے پر قبضہ حوثی باغیوں کی حکمت عملی کا حصہ بن چکا ہے۔
دونوں فریقین کے درمیان مبینہ ہتھیار بندی کے معاہدے کے ختم ہونے کے بعد سے صورت حال مزید پچیدہ ہو گئی ہے۔ حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے خلاف مسلسل حملے اور یمن کی جنوبی سرحدوں پر دباؤ بڑھنے سے خطے میں عدم استحکام کی کیفیت برقرار رہنے کا اندیشہ ہے۔
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