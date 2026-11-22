حوثیوں کا دعویٰ: سعودی آرامکو کی رابغ آئل ریفائنری پر حملہ
حوثی گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سعودی عرب کی رابغ آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا ہے۔ آرامکو اور سومیتومو کیمیکل کی مشترکہ کمپنی پر ممکنہ خطرے کی تفصیلات سامنے آئیں۔
حوثی گروپ نے اتوار کے روز ایک سرکاری بیان جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع سعودی عرب کی رابغ آئل ریفائنری کے خلاف فوجی کارروائی کی ہے۔ یمن میں جاری جنگ کے تناظر میں یہ دعویٰ خطے میں پیدا ہونے والی نئی کشیدگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ حوثی باغیوں نے مزید بتایا کہ ان کا حملہ براہ راست ہدف پر لگا ہے، جس سے توانائی کے شعبے میں نئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔
حادثے کی تفصیلات اور فوری ردعمل
حوثی گروپ نے اپنی جانب سے جاری بیان میں واضح طور پر کہا کہ ان کی ٹیموں نے سعودی ساحل پر واقع اس اہم صنعتی کمپلیکس کو نشانہ بنایا ہے۔ تاہم، اس حملے کے نتیجے میں ممکنہ ہونے والے جانی یا مالی نقصان کی کوئی بھی تفصیلات اب تک فراہم نہیں کی گئیں۔ سعودی عرب کی جانب سے بھی حملے کی اس دعوے پر فوری طور پر کوئی بھی سرکاری ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔Also readPakistan Shaheens set India A imposing 314-run target in Rising Stars Asia Cup
اس خاموشی کے پس منظر میں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ سعودی حکام نے نہ تو حملے کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی اس کی تردید کی ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے آزادانہ ذرائع کے ذریعے حملے کی اصل نوعیت اور اس کے ممکنہ نقصانات کی تصدیق ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز نے بھی اس واقعے کی مکمل توثیق کے لیے انتظار کا رجحان اپنایا ہے۔
رابغ کمپلیکس کی اہمیت اور جائزہ
سعودی عرب کے مغربی ساحل پر واقع رابغ آئل ریفائنری، جو پیٹرو رابغ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، خطے کی سب سے اہم صنعتی تنصیبات میں سے ایک ہے۔ یہ عظیم الشان آئل ریفائننگ اور پیٹروکیمیکل کمپلیکس سعودی عرب کی قومی تیل کمپنی، سعودی آرامکو، اور جاپانی ٹیکنالوجی کی دیو، سومیتومو کیمیکل کے مشترکہ تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔
جغرافیائی لحاظ سے یہ کمپلیکس سعودی عرب کے بڑے شہر جدہ سے تقریباً 165 کلومیٹر شمال میں بحیرہ احمر کے بالکل کنارے واقع ہے۔ اس کی موجودہ نوعیت اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے، یہ دعویٰ کہ اس پر حملہ کیا گیا ہے، خلیجی علاقے میں توانائی کی سپلائی چین کے لیے ایک سنگین خطرے کی علامت ہو سکتا ہے۔
پچھلے حملوں کا سلسلہ اور خطے کا پس منظر
حوثی گروپ نے حالیہ مہینوں کے دوران سعودی عرب کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر متعدد حملوں کے دعوے کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اس میں مشرق و مغرب آئل پائپ لائن، جازان ریفائنری، اور راس تنورہ کی ریفائنریز جیسے اہم ہدف شامل ہیں۔ یہ سلسلہ وار حملے سعودی عرب کی معاشی و اقتصادی پالیسیوں پر گہرا اثر مرتب کر رہے ہیں۔
جولائی سے جاری نئی لڑائی کے تناظر میں حوثیوں نے یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کے خلاف اپنی کارروائیوں کو تیز کر دیا ہے۔ انہوں نے سعودی ہوائی اڈوں اور دیگر اہم توانائی کی تنصیبات کو میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنانے کے متعدد دعوے کیے ہیں۔ دوسری جانب، سعودی عرب نے بھی اپنے یمنی اتحادیوں کی حمایت میں حوثی ٹھکانوں پر فضائی حملوں میں اضافہ کیا ہے۔
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