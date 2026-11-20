حوثیوں کی سعودی عرب میں عمارت پر حملہ، کئی ممالک نے مذمت کی
حوثی ملیشیا کی جانب سے ریاض کے کنگ عبداللہ فنانشل ڈسٹرکٹ میں عمارت پر میزائل حملہ کیا گیا۔ اس واقعے پر سعودی عرب، پاکستان اور جی سی سی نے شدید ردعمل ظاہر کیا ہے۔
ایک ہفتے پہلے 19 نومبر کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع کنگ عبداللہ فنانشل ڈسٹرکٹ (KAFD) میں ایک ہائی ریزڈینشل اور کاروباری عمارت پر حوثی ملیشیا کے جانب سے میزائل کا حملہ کیا گیا۔ سعودی حکام کی طرف سے جاری کردہ معلومات کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں اس عمارت کے کئی فلوورز اور اس کے ارد گرد کے دیگر تعمیرات کو شدید ساختی نقصان پہنچا ہے، لیکن خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔
حکومتی ردعمل اور سیفٹی اقدامات
سعودی سول ڈیفنس نے فوری طور پر اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایمرجنسی ٹیمیں اور متعلقہ حکام کو مقام پر بھیج دیا تاکہ جانوں اور جائیدادوں کو مزید خطرے سے بچایا جا سکے۔ ریاض اور قریبی علاقے الخرج میں ممکنہ خطرات کے بارے میں عوام کو انتباہی نوٹس جاری کیے گئے، تاہم بعد ازاں ان علاقوں کے لیے 'خطرہ ٹلا' کا اعلان کر دیا گیا جس سے یہ واضح ہوا کہ فوری خطرہ ختم ہو چکا ہے۔Also readترک بحری جہاز 'اورچ ریس' کراچی پہنچا، پاکستان میں تیل و گیس کی دریافت کے لیے سیسمک سروے شروع
سعودی وزارت خارجہ نے اس حملے کی سخت لہجے میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ شہری اور معاشی مراکز پر دہشت گردی کا واضح ثبوت ہے۔ اس بیان میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ سعودی عرب اپنے علاقائی خودمختاری اور قومی ڈھانچے کی حفاظت کے لیے بین الاقوامی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر ممکنہ دفاعی اقدامات کرنے کا حق رکھتا ہے اور وہ اپنے علاقے پر کسی بھی حملے برداشت نہیں کرے گا۔
بین الاقوامی حمایت اور پڑوسی ممالک کا موقف
اس حملے کی مذمت عالمی برادری اور خطے کے دیگر ممالک نے بھی کی ہے۔ پاکستان نے اپنے بیرون ملک امور کے ترجمان ساجد حیدر خان کے ذریعے ایک بیان جاری کیا جس میں اس حملے کو سعودی عرب کی خودمختاری کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ ترجمان نے واضح کیا کہ زیرِ تعمیر اور معاشی اداروں پر حملہ عام شہریوں کی جانوں کے لیے خطرہ ہے اور یہ خطے میں امن و امان کو متاثر کرتا ہے۔
پاکستان نے سعودی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ خطے میں مستقل امن اور استحکام کے لیے ہر ممکن کوششیں جاری رکھے گا۔ سعودی عرب کے دوسرے اہم اتحادیوں میں شامل گلف تعاون کونسل (GCC) کے سیکرٹری جنرل جاسم البدائیوی نے بھی اس حملے کو 'خیانت آمیز اور دہشت گردانہ' قرار دیا ہے۔
علاقائی اثرات اور مستقبل کی ذمہ داریاں
جی سی سی کے سربراہ نے بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل سے اپیل کی ہے کہ وہ حوثی ملیشیا کی اس قسم کی سرگرمیوں کے خلاف مؤثر اقدامات کریں تاکہ آئندہ حملوں کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر شہری مراکز کے خلاف حملوں کے خلاف سختی سے نمٹا نہیں گیا تو یہ خطے اور عالمی سطح پر امن و امان کے لیے سنگین خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔
اس دوران سعودی قیادت میں بنی ایلانڈ کوئیشن نے بھی تصدیق کی کہ ریاض پر میزائل خطرے کا سامنا کیا گیا جس میں گرنے والے خرچوں سے کچھ ساختی نقصان ہوا۔ اسی دوران جنوبی سعودی عرب کے علاقے پر حوثیوں کے جانب سے بھیجے گئے ایک بیلستک میزائل اور تین ڈرونز کو کامیابی سے روکا اور تباہ کر دیا گیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ سعودی دفاعی نظام فعال ہے اور وہ خطے کے امن کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے پرعزم ہے۔
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