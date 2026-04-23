حکومت نے ملک گیر آڈٹ نظام کو ڈیجیٹائز کر دیا

حکومت پاکستان نے 30 فیلڈ آڈٹ دفاتر میں آڈٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم (AMIS) کا نفاذ مکمل کر لیا ہے، جس سے عوامی شعبے کے آڈٹ نظام کو ڈیجیٹائز کرنے کی سمت میں اہم پیشرفت ہوئی ہے۔
اسلام آباد (اے پی پی) - حکومت پاکستان نے ملک بھر میں 30 فیلڈ آڈٹ دفاتر میں آڈٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ( AMIS ) کے نفاذ کو مکمل کر لیا ہے، جو کہ عوامی شعبے کے آڈٹ نظام کو ڈیجیٹائز کرنے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق، فیلڈ دفاتر میں تمام آڈٹ ٹیمیں اب اس سسٹم کو فعال طور پر استعمال کر رہی ہیں، جو دستی آڈٹ عمل سے مکمل طور پر ڈیجیٹل آڈٹ عمل میں منتقلی کی نشاندہی کرتی ہے اور AMIS کی تعیناتی میں 100 فیصد پیشرفت حاصل کرتی ہے۔ خاص طور پر، AMIS کے ذریعے کیے جانے والے تمام آڈٹ اب خطرے پر مبنی ہیں، جو آڈٹ کے معیار کو بڑھاتے ہیں، اعلیٰ خطرے والے علاقوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور وسائل کی تقسیم کو بہتر بناتے ہیں۔ ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ ساتھ، حکومت نے صلاحیت سازی میں بھی قابل ذکر پیشرفت کی ہے۔ اس اقدام کے حصے کے طور پر، 3,083 آڈٹ اہلکاروں کو آڈٹ نگ کے نئے اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں تربیت دی گئی ہے، جو 3,500 کے مجموعی ہدف کا 88 فیصد ہے۔ تربیتی پروگرام کا مقصد آڈیٹرز کو جدید مہارتوں سے لیس کرنا ہے تاکہ پبلک فنانشل مینجمنٹ میں کارکردگی، شفافیت اور جوابدہی کو بہتر بنایا جا سکے۔ ایک اور اہم پیشرفت میں، حکومت نے سرٹیفائیڈ آڈیٹرز کے ایک پول کو تیار کرنے کا اپنا ہدف بھی حاصل کر لیا ہے۔ منصوبہ بندی کے مطابق 800 آڈیٹرز کے مقابلے میں، 947 آڈیٹرز کو تربیت دی گئی ہے، جو 118 فیصد پیشرفت ظاہر کرتی ہے۔ یہ اعدادوشمار حکومت کی جانب سے مالیاتی نظم میں اصلاحات لانے اور احتساب کو فروغ دینے کے عزم کا ثبوت ہیں۔ تربیتی ماڈیولز نے تکنیکی شعبوں کی ایک وسیع رینج کو شامل کیا، بشمول انٹرنیشنل پبلک سیکٹر اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز (IPSAS)، ڈیٹا اینالیٹک ٹولز جیسے Qlik Sense کے استعمال کے ساتھ ساتھ تھیمیٹک اور خطرے پر مبنی آڈٹ نگ تکنیکیں۔ کل 478 افسران کو IPSAS میں، 248 کو Qlik Sense میں اور 146 کو تھیمیٹک آڈٹ س میں تربیت دی گئی، جو مہارت کی ترقی کے لیے ایک جامع اور متنوع نقطہ نظر کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ اصلاحات وسیع تر کوششوں کا حصہ ہیں جو حکمرانی کی ساختوں کو جدید بنانے اور نگرانی کے طریقہ کار کو مضبوط کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی کو انسانی وسائل کی ترقی کے ساتھ ملانے سے آڈٹ کی کارکردگی میں بہتری اور ثبوت پر مبنی پالیسی سازی کی حمایت کرنے کی امید ہے۔ یہ پیشرفت عوامی شعبے میں جوابدہی، شفافیت اور بہتر مالیاتی نظم کو یقینی بنانے کے مقصد سے ادارے کی اصلاحات کے لیے حکومت کی مسلسل وابستگی کو اجاگر کرتی ہے۔ AMIS کے ذریعے آڈٹ کے عمل کو ڈیجیٹل بنانے سے نہ صرف وقت اور وسائل کی بچت ہوگی بلکہ نتائج کی درستگی اور شفافیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ حکومت نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں کہ تمام آڈیٹرز جدید آڈٹ نگ تکنیکوں اور ٹولز سے مکمل طور پر واقف ہیں، جس سے انہیں مالیاتی بے ضابطیوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے پکڑنے اور ان کی روک تھام کرنے میں مدد ملے گی۔ مزید برآں، حکومت نے آڈٹ کے عمل میں خودکار نظاموں کو شامل کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے، جو دستی غلطیوں کے خطرے کو کم کرتا ہے اور آڈٹ کے نتائج کی وشوسنییت کو بڑھاتا ہے۔ AMIS کے ذریعے جمع کردہ ڈیٹا کا تجزیہ مالیاتی رجحانات اور خطرات کی نشاندہی کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جس سے حکومت کو پالیسیوں اور بجٹ کی منصوبہ بندی کے بارے میں باخبر فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ اصلاحات نہ صرف آڈٹ کے معیار کو بہتر بنائیں گی بلکہ مالیاتی نظم میں مجموعی طور پر اعتماد کو بھی بڑھایں گی۔ حکومت کا یہ اقدام مالیاتی نظم میں شفافیت اور احتساب کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اس سے عوام کو یہ یقین دلانے میں مدد ملے گی کہ ان کے ٹیکس کے پیسے کا استعمال مؤثر طریقے سے اور ذمہ داری کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے مستقبل میں بھی آڈٹ کے نظام کو مزید بہتر بنانے اور جدید بنانے کے لیے اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے.
آڈٹ ڈیجیٹائزیشن AMIS حکومت پاکستان مالیاتی نظم احتساب شفافیت
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
پاکستانی5 فنکاروں نے 30 انڈر 30 جنوبی ایشائی کی فہرست میں جگہ بنا لیکراچی(ویب ڈیسک)پاکستان شوبز انڈسٹری کے 5 فنکاروں نے انٹرٹینمنٹ کے شعبے میں
Read more »
5 پاکستانی فنکار ’’ 30 انڈر 30 جنوبی ایشائی ‘‘ کی فہرست میں شامللاہور : ( ویب ڈیسک ) پاکستان شوبز انڈسٹری کے 5 فنکار انٹرٹینمنٹ کے شعبے میں ’’ 30 انڈر 30 جنوبی ایشائی‘‘ فہرست میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔
Read more »
Pakistanis included in Forbes 30 under 30 Asia list make nation proudSeven Pakistanis were included in the Forbes 30 under 30 Asia 2024 list
Read more »
پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی ضمانت منظور، فوری رہا کرنے کا حکمانسداد دہشت گردی عدالت نے 30،30 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی
Read more »
کرن ارجن: 30 سال پہلے کی کہانی، 30 سال کی کامیابی30 سال قبل ریلیز ہونے والی بالی وڈ کی پرفارمنس فلم کرن ارجن کی کہانی اب بھی دل میں رہی ہے۔ ہدایتکار راکیش روشن نے فلم کی کامیابی کے پیچھے چھپی کہانیوں کو انکشاف کیا ہے، جس میں فلم کے اداکاروں کے ابھارے مسائل بھی شامل ہیں۔
Read more »
Pakistani gaming VC star Ibrahim Hafeez honoured in Forbes 30 Under 30 2026Hafeez led or supported more than 30 investments across game studios, platforms, and gaming infrastructure.
Read more »