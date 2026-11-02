حکومت کا پیٹرول 3.40 روپے اور ڈیزل 7.76 روپے فی لیٹر سستا کرنے کا اعلان
وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ نئی قیمت پیٹرول کی 374.51 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی 395.20 روپے فی لیٹر ہوگی۔
اسلام آباد: وفاقی حکومت نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت پیٹرول کی قیمت میں 3.40 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 7.76 روپے فی لیٹر سستا ہوا ہے۔ کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 374.51 روپے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 395.20 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔
اس اعلان سے کچھ دیر پہلے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی دیکھی گئی۔ پیر کے روز، امریکہ میں اہم وسط مدتی انتخابات سے ایک روز قبل، تیل کی قیمتیں 6 فیصد سے زائد گر گئیں۔ مارکیٹ کے رجحان کی وجہ یہ اشارے تھے کہ ایران اور امریکہ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں، جس سے مشرق وسطیٰ کی جنگ ختم ہونے کی امیدیں بڑھ گئیں۔Also readBOJ keeps ultra-low rates, focus shifts to Ueda's inflation views
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی
عالمی منڈی میں برینٹ نارتھ سی خام تیل 6 فیصد گر کر 106.60 ڈالر فی بیرل پر آ گیا۔ دوسری جانب ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) میں 6.4 فیصد کمی ہوئی اور اس کی قیمت 97.49 ڈالر فی بیرل ریکارڈ کی گئی۔ دونوں بڑے خام تیل کے معیارات میں یہ کمی ایک ہی دن میں سامنے آئی، جو بازار میں جاری غیر یقینی صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔
تیل کی قیمتوں میں اس تیزی سے کمی کی بنیادی وجہ سفارتی سرگرمیوں کی خبریں ہیں۔ جب سرمایہ کاروں کو توقع ہوتی ہے کہ جنگ کا خاتمہ قریب ہے، تو تیل کی سپلائی میں خلل کا خدشہ کم ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے خام تیل کی قیمت پر دباؤ آتا ہے۔ وفاقی حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ انہی عالمی رجحانات کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔
ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ مذاکرات کی بحالی
خبر رساں ادارے ایکسیوس کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس (JD Vance) نے ایرانی قومی سلامتی کے سربراہ محسن رضائی کو ممکنہ نئے مذاکرات کے حوالے سے ایک خط بھیجا ہے۔ یہ پیش رفت کئی مہینوں میں دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ ترین سطح کا رابطہ قرار دی جا رہی ہے۔
دوسری طرف ایران کا مؤقف ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو دو دن کے اندر دوبارہ کھولنے کے لیے تیار ہے، بشرطیکہ امریکہ تمام محاذوں پر جنگ ختم کرنے پر رضامند ہو جائے۔ تہران نے اس کے علاوہ تنازع سے متعلق کچھ دیگر شرائط بھی پیش کی ہیں، تاہم خبر میں ان تمام شرائط کی تفصیل شامل نہیں کی گئی۔
ایران اور امریکہ کے مؤقف میں موجود فاصلہ اس بات کا تعین کرے گا کہ مذاکرات کس حد تک آگے بڑھتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کا معاملہ عالمی تیل ترسیل کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اس پر ہونے والی کسی بھی پیش رفت کا اثر خام تیل کی قیمتوں پر براہ راست پڑ سکتا ہے۔
پاکستان میں صارفین اور ٹرانسپورٹ کے شعبے پر اثرات
پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل دونوں کی قیمتوں میں کمی کا براہ راست فائدہ گاڑیاں چلانے والے عام صارفین اور ٹرانسپورٹ کے شعبے کو پہنچے گا۔ پیٹرول 3.40 روپے اور ڈیزل 7.76 روپے فی لیٹر سستا ہونے سے روزمرہ کے سفر اور مال برداری کے اخراجات میں کمی متوقع ہے۔
خبر میں نئی قیمتوں کے نفاذ کی مخصوص تاریخ بیان نہیں کی گئی۔ تاہم حکومت کی جانب سے جاری کردہ نئی قیمتیں پیٹرول کے لیے 374.51 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے لیے 395.20 روپے فی لیٹر ہیں۔ آئندہ دنوں میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کا رخ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے نتائج پر منحصر ہوگا، جس سے مستقبل میں پاکستان میں قیمتوں کے تعین پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔
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