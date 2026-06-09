حکومت نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 1.99 روپے کی کمی کی، صارفین کو ملی 67 ارب روپے کا ریلیف

حکومت نے جنوری‑مارچ 2026 کی اڈجسٹمنٹ کے تحت برقی یوںٹ کی قیمت ایک روپے 99 پیسے کم کر دی، جس سے تمام پاکستانی صارفین کو تین ماہ کے لیے 67 ارب 17 کروڑ 30 لاکھ روپے کا ریلیف ملے گا۔
اسلام آباد، 9 جون 2026 - پاکستان کے تمام برقی صارفین کے لیے ایک خوشگوار خبر سامنے آئی ہے کہ حکومت نے برقی توانائی کی قیمت میں نمایاں کمی کا اعلان کیا ہے۔ افغان رہنمائی اور ریڈیو نیوز (اے آر وائی) کے مطابق، ملک بھر میں ہر یونٹ بجلی کی قیمت کو ایک روپے 99 پیسے کم کر کے نئی شرح مقرر کی گئی ہے اور اس ضمن میں ایک سرکاری نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے تحت جنوری سے مارچ 2026 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت برقی قیمت میں یہ کمی کی گئی ہے، جس کا براہِ راست اثر جون، جولائی اور اگست کے بین الاقوامی بلوں پر پڑے گا۔ اس قیمت کم کرنے کے فیصلے سے صرف گھریلو صارفین ہی نہیں بلکہ تجارتی اور صنعتی سیکٹر کے الیکٹرک استعمال کرنے والے افراد بھی مستفید ہوں گے۔ اس اقدام کے تحت، ملک کے تمام صوبوں میں موجود برقی یونٹ کی قیمت اب ایک روپے 99 پیسے کم ہو چکی ہے، جو کہ پچھلے ریٹ سے تقریباً دو سو سوں کے برابر کمی کے برابر ہے۔ یہ قیمت میں کمی مجموعی طور پر ملک کے صارفین کو اندازاً ستر ارب روپے سے زیادہ کا ریلیف فراہم کرے گی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، اس فیصلے سے تمام برقی صارفین کو تقریباً 67 ارب 17 کروڑ 30 لاکھ روپے کا فائدہ پہنچے گا۔ اس ریلیف کا فائدہ خاص طور پر کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے ایک اہم سرپرائز ثابت ہوگا، کیونکہ توانائی کے اخراجات میں کمی سے ان کی ماہانہ بجٹ پر بوجھ نمایاں طور پر کم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ، تجارتی اور صنعتی شعبے میں بھی لاگت کی بچت متوقع ہے، جس سے پیداوار کی لاگت میں کمی اور ملک کی مجموعی معیشت پر مثبت اثر پڑنے کا امکان ہے۔ حکومت نے اس قیمت کمی کے ساتھ ساتھ ایک تفصیلی نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے، جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ سستی صرف جنوری تا مارچ 2026 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر ہے اور اس کا اطلاق تین ماہ کے عرصے کے لیے ہوگا۔ اس کے علاوہ، نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ یہ سستی تمام الیکٹرک صارفین پر لاگو ہو گی، چاہے وہ گھر کا صارف ہو یا تجارتی ادارہ۔ اس اقدام کے ساتھ ساتھ دیگر وزارتیں بھی اس سلسلے میں اپنی کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاور ڈویژن، آبی وسائل کی وزارت، اور وزارت برائے تجارت اور کاروبار کے نمائندے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے عوام کو یقین دلائے ہیں کہ اس کے ذریعے توانائی کے شعبے میں استحکام اور عوامی فلاح و بہبود کو تقویت ملے گی۔ اس نئی پالیسی کے تحت مستقبل میں بھی قیمتوں کے مزید جائزے اور ایڈجسٹمنٹ کے امکانات موجود ہیں تاکہ بجلی کی ضرورت اور عوام کی خریداری کی صلاحیت کے درمیان توازن برقرار رکھا جا سکے.
اسلام آباد، 9 جون 2026 - پاکستان کے تمام برقی صارفین کے لیے ایک خوشگوار خبر سامنے آئی ہے کہ حکومت نے برقی توانائی کی قیمت میں نمایاں کمی کا اعلان کیا ہے۔ افغان رہنمائی اور ریڈیو نیوز (اے آر وائی) کے مطابق، ملک بھر میں ہر یونٹ بجلی کی قیمت کو ایک روپے 99 پیسے کم کر کے نئی شرح مقرر کی گئی ہے اور اس ضمن میں ایک سرکاری نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے تحت جنوری سے مارچ 2026 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت برقی قیمت میں یہ کمی کی گئی ہے، جس کا براہِ راست اثر جون، جولائی اور اگست کے بین الاقوامی بلوں پر پڑے گا۔ اس قیمت کم کرنے کے فیصلے سے صرف گھریلو صارفین ہی نہیں بلکہ تجارتی اور صنعتی سیکٹر کے الیکٹرک استعمال کرنے والے افراد بھی مستفید ہوں گے۔ اس اقدام کے تحت، ملک کے تمام صوبوں میں موجود برقی یونٹ کی قیمت اب ایک روپے 99 پیسے کم ہو چکی ہے، جو کہ پچھلے ریٹ سے تقریباً دو سو سوں کے برابر کمی کے برابر ہے۔ یہ قیمت میں کمی مجموعی طور پر ملک کے صارفین کو اندازاً ستر ارب روپے سے زیادہ کا ریلیف فراہم کرے گی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، اس فیصلے سے تمام برقی صارفین کو تقریباً 67 ارب 17 کروڑ 30 لاکھ روپے کا فائدہ پہنچے گا۔ اس ریلیف کا فائدہ خاص طور پر کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے ایک اہم سرپرائز ثابت ہوگا، کیونکہ توانائی کے اخراجات میں کمی سے ان کی ماہانہ بجٹ پر بوجھ نمایاں طور پر کم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ، تجارتی اور صنعتی شعبے میں بھی لاگت کی بچت متوقع ہے، جس سے پیداوار کی لاگت میں کمی اور ملک کی مجموعی معیشت پر مثبت اثر پڑنے کا امکان ہے۔ حکومت نے اس قیمت کمی کے ساتھ ساتھ ایک تفصیلی نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے، جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ سستی صرف جنوری تا مارچ 2026 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر ہے اور اس کا اطلاق تین ماہ کے عرصے کے لیے ہوگا۔ اس کے علاوہ، نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ یہ سستی تمام الیکٹرک صارفین پر لاگو ہو گی، چاہے وہ گھر کا صارف ہو یا تجارتی ادارہ۔ اس اقدام کے ساتھ ساتھ دیگر وزارتیں بھی اس سلسلے میں اپنی کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاور ڈویژن، آبی وسائل کی وزارت، اور وزارت برائے تجارت اور کاروبار کے نمائندے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے عوام کو یقین دلائے ہیں کہ اس کے ذریعے توانائی کے شعبے میں استحکام اور عوامی فلاح و بہبود کو تقویت ملے گی۔ اس نئی پالیسی کے تحت مستقبل میں بھی قیمتوں کے مزید جائزے اور ایڈجسٹمنٹ کے امکانات موجود ہیں تاکہ بجلی کی ضرورت اور عوام کی خریداری کی صلاحیت کے درمیان توازن برقرار رکھا جا سکے
بجلی کی قیمت کم صارفین کا ریلیف حکومتی نوٹیفیکیشن توانائی کی پالیسی معاشی اثرات
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