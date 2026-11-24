حکومت پاکستان نے 500 ملین ڈالر کی تجارتی سہولت کے لیے بینکوں کو منتخب کیا
وزیر خزانہ نے بین الاقوامی بینکوں کے ساتھ اجلاس میں 500 ملین ڈالر کی ایم آئی جی اے ضمانتی تجارتی سہولت کے لیے کامرز، جے پی مورگن اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کو فنانسنگ پارٹنرز کے طور پر منتخب کرنے کی تصدیق کی۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قیادت میں وفاقی حکومت نے بیرونی مالی وسائل کے حصول کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے عالمی مالیاتی اداروں کے تعاون سے 500 ملین ڈالر کی ایم آئی جی اے ضمانت یافتہ تجارتی مالیاتی سہولت کے لیے تین نامور بینکوں کو منتخب کیا ہے۔ اس اہم پیش رفت کے تحت کامرز بینک ، جے پی مورگن اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کو فنانسنگ پارٹنرز کے طور پر منتخب کیا گیا ہے جو کہ پاکستان کی معاشی تاریخ میں ایک سنگ میل قرار دیا جا سکتا ہے۔
بینکوں کے انتخاب کی تفصیلات اور میکانزم
وزارت خزانہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اس سہولت کے لیے نو بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے مسابقتی بولیاں موصول ہوئی تھیں جن کا جامع جائزہ لینے کے بعد حکومت نے بہترین اور مسابقتی مالیاتی شرائط کی بنیاد پر مذکورہ تین بینکوں کو فنانسنگ پارٹنرز منتخب کیا ہے۔ یہ انتخاب اس بات کی غماز ہے کہ حکومت نے سب سے زیادہ فائدہ مند شرائط پیش کرنے والے اداروں کو ترجیح دی ہے تاکہ تجارتی اخراجات کی مالی معاونت موثر طریقے سے ممکن ہو سکے۔Also readTrump thinks China will buy another 250 Boeing airplanes
ایک سالہ اس سہولت کی مدت میں مسلسل بنیادوں پر 1+1+1 سال کے تحت توسیع کی جا سکے گی جو کہ طویل مدتی استحکام اور مسلسل تجارتی بہاؤ کے لیے ایک اہم اقدام ہے۔ اس جدید مالیاتی سہولت کے ذریعے ضروری درآمدات اور تجارت سے متعلق اخراجات کی مالی معاونت کی جائے گی، جس سے ملکی تجارتی شعبے کو براہ راست فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔
سہولت کی نوعیت اور تاریخی اہمیت
وزارت خزانہ کے مطابق یہ لین دین پاکستان کی تاریخ میں ایم آئی جی اے کے ٹریڈ فنانس پروگرام کے تحت پہلا کریڈٹ انہانسمنٹ ٹرانزیکشن ہوگا، جس کی اپنی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ کامرز بینک اور جے پی مورگن کی جانب سے حکومت پاکستان کو تجارتی بنیادوں پر قرض فراہم کرنے میں بھی یہ پہلی شرکت ہے، جو ان بینکوں کے لیے پاکستانی منڈی میں ایک نیا باب کھولتی ہے۔
یہ معاہدہ نہ صرف بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی معاشی ساکھ کو مضبوط بناتا ہے بلکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کے بہتر ہوتے معاشی امکانات اور پائیدار اقتصادی ترقی کی جانب پیش رفت پر بڑھتے ہوئے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسی بین الاقوامی دلچسپی ملکی معیشت کے لیے ایک مثبت اشاریہ ہے۔
معاشی اثرات اور مستقبل کے اقدامات
اس اقدام سے کثیرالجہتی اداروں کے رسک مینجمنٹ اور ضمانتی نظام کے ذریعے نجی بین الاقوامی سرمایہ کاری متحرک کرنے، بیرونی مالی وسائل کے ذرائع میں تنوع لانے اور جدید مالیاتی طریقہ کار متعارف کرانے میں مدد ملے گی۔ وزارت خزانہ نے زور دیتے ہوئے بتایا کہ حکومت قرضوں کے محتاط انتظام اور مالیاتی ذمہ داریوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھے گی تاکہ معاشی استحکام برقرار رہے۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بین الاقوامی بینکوں کے کنسورشیم کی اعلیٰ قیادت اور عالمی بینک گروپ کے ذیلی ادارے ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی کے نمائندوں کے ساتھ ورچوئل اجلاس کیا، جس میں مجوزہ مالیاتی سہولت اور اس کے عملی پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت خزانہ نے تمام شریک مالیاتی اداروں کی دلچسپی، کاوشوں اور تعاون کو سراہتے ہوئے کامرز بینک، جے پی مورگن اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے ساتھ دیرپا اور مضبوط روابط استوار کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
حکومت پاکستان اب ایم آئی جی اے اور منتخب بینکوں کے ساتھ مل کر اس مالیاتی معاہدے کو بروقت عملی شکل دینے کے لیے کام کرے گی، جس کا مقصد ملکی تجارتی شعبے کو باقاعدہ اور مستحکم مالیاتی سپورٹ فراہم کرنا ہے۔
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