حکومت نے 25 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دے دی
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں گندم کی درآمدی حد بڑھا کر 25 لاکھ ٹن کر دی گئی ہے تاکہ آٹے کی قیمتوں میں کمی لانے میں مدد مل سکے۔
حکومت نے رواں مالی سال 2026-27 کے دوران ملک میں گندم کی شدید قلت اور آٹے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے پیش نظر 25 لاکھ میٹرک ٹن تک گندم درآمد کرنے کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ورچوئل اجلاس میں یہ اہم فیصلہ لیا گیا۔ اس سے قبل حکومت نے گندم کی درآمد کی حد صرف 10 لاکھ میٹرک ٹن مقرر کی ہوئی تھی۔
درآمدی حد میں اضافے کی وجوہات
سرکاری ذخائر میں موجود گندم کے ایک بڑے حصہ کا انسانی استعمال کے لیے غیر موزوں ہونے کا انکشاف اس فیصلے کی سب سے بڑی وجہ بنا۔ وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق کی جانب سے پیش کردہ سمری پر غور کے بعد کمیٹی نے درآمدی حد بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ فیصلے کی حتمی توثیق وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔Also readواٹس ایپ کی سجدولڈ میسج فیچر کا عالمی آغاز، پٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی
صوبائی ضروریات اور طلب
صوبوں نے اپنی ضروریات کا ازسر نovice جائزہ لیتے ہوئے مجموعی درآمدی طلب تقریبا 17 لاکھ میٹرک ٹن تک بڑھا دی ہے۔ پنجاب نے 9 لاکھ 50 ہزار میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کی طلب ظاہر کی ہے۔ سندھ اور خیبر پختونخوا نے 4 لاکھ 50 ہزار میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کی درخواست کی ہے۔ بلوچستان کی ضروریات پاکسو کے دستیاب ذخائر سے پوری کی جائیں گی۔
آٹے کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ
پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار کے مطابق جمعے کو آٹے کی اوسط قیمت 164 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ یہ قیمت گزشتہ قیمت کے مقابلے میں 57 روپے یا 54 فیصد زیادہ ہے۔ گندم اور آٹے کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے صارفین کو بے حد پریشان کن حالات کا سامنا کروایا ہے۔
سرکاری ذخائر اور پیداوار میں تضاد
حکومت نے ملک میں گندم کی پیداوار 2 کروڑ 97 لاکھ میٹرک ٹن اور سرکاری ذخائر 20 لاکھ ٹن ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تاہم اب ان ذخائر میں موجود گندم کی دستیابی اور معیار پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ حکام کے مطابق بعض سرکاری ذخائر میں موجود گندم نہ صرف مطلوبہ مقدار میں دستیاب نہیں ہے بلکہ اس کا کچھ حصہ انسانی استعمال کے قابل بھی نہیں ہے۔
آئندہ اقدامات اور ٹینڈرز
حکومت پہلے ہی 5 لاکھ 50 ہزار میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کے عمل میں مصروف ہے۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں قائم گندم قیمتوں کی نگرانی کمیٹی 13 لاکھ میٹرک ٹن درآمد کرنے کی اجازت دے چکی تھی۔ اب درآمدی حد بڑھا کر 25 لاکھ میٹرک ٹن کرنے سے مزید 19 لاکھ 50 ہزار میٹرک ٹن گندم کی درآمد کے لیے ٹینڈرز جاری کرنا پڑ سکتے ہیں۔
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