حکومت کا اعلان: نئی صوبوں کے حوالے سے دسمبر یا جنوری میں حوالہ جومی جائے گا
پی ایم شہباز شریف کے خصوصی معاون حزیفہ رحمان نے بتایا کہ اگر سیاسی اتفاق رائے ہو گیا تو نئی صوبوں کے حوالے سے دسمبر کے آخر یا جنوری کے پہلے ہفتے میں حوالہ جوم کیا جا سکتا ہے۔
اسلام آباد میں موجودہ سیاسی صورت حال میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پی ایم شہباز شریف کے خصوصی معاون حزیفہ رحمان نے واضح کیا ہے کہ اگر تمام جماعتیں اس معاملے پر متفق ہو جاتی ہیں تو نئے صوبوں کے قیام کے لیے دسمبر کے آخر یا جنوری کے پہلے ہفتے میں حوالہ جوم کیا جا سکتا ہے۔
نئے صوبوں کے حوالے سے حتمی تاریخ کا امکان
حزیفہ رحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اس حوالے سے حکومتی کوششیں جاری ہیں اور امید ہے کہ جلد از جلد سیاسی اتفاق رائے حاصل ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حوالہ جوم کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو اسے آئین میں ترمیم کے لیے درکار نشستیں حاصل کرنے کے ذریعے بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔Also readPakistan’s food industry heads to the global stage through Karachi’s 'FoodAg' 2026 expo
یہ اقدام وفاقی حکومت کی ایک اہم ترجیح ہے اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام ممکنہ سیاسی اور قانونی راستوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ حزیفہ رحمان نے بتایا کہ حکومت اس وقت تک انتظار کرے گی جب تک کہ تمام متعلقہ فریقین اس منصوبے کی تائید میں نہ آئیں۔
شہباز اور نواز شریف کی یکجہتی کا اظہار
شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان نئے صوبوں کے معاملے پر کوئی اختلاف رائے موجود نہیں ہے۔ حزیفہ رحمان نے تصدیق کی کہ پی پی ایم این ایل کے سربراہ نواز شریف کے نقطہ نظر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے بیانات میں مکمل ہم آہنگی موجود ہے۔
نواز شریف ہر اس فیصلے کی مکمل حمایت کریں گے جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ خاص طور پر حزیفہ رحمان نے واضح کیا کہ شہباز شریف کا موقف دراصل پیم این ایل کا باضابطہ موقف ہے اور اس حوالے سے پارٹی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔
یہ یکجہتی اس بات کی دلیل ہے کہ مرکزی قیادت اس پالیسی کے حق میں ہے اور تمام اداروں کو اس سمت میں کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حزیفہ رحمان نے اس حوالے سے کوئی شک اور شبہ باقی نہ رکھتے ہوئے یہ بات کہی کہ نواز شریف پارٹی کے سینیئر ترین رہنما کے طور پر اس فیصلے کی مکمل ضمانت دیتے ہیں۔
آئینی ترمیم اور پارلیمانی حمایت کی تیاری
آئین کے آرٹیکل دو سو انیس کے ذیلی مواد چار میں ترمیم کے حوالے سے حزیفہ رحمان نے پاکستان پیپلز پارٹی کو چیلنج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی آئینی بندش کا حوالہ دے کر اس عمل کو روکا نہیں جا سکتا اور اس بارے میں واضح حقوق و قوانین موجود ہیں۔
اگر حوالہ جوم کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم کے لیے درکار اکثریت حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ حزیفہ رحمان کا ماننا ہے کہ عوامی سطح پر اگر اس مطالبے کو تسلیم کیا جاتا ہے تو پارلیمانی سطح پر بھی اس کی تائید ممکن ہے۔
اس حوالے سے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ آرٹیکل دو سو انیس میں ترمیم کا عمل پیچیدہ ہے لیکن سیاسی ارادہ پایا جانے کی صورت میں اسے انجام دیا جا سکتا ہے۔ حکومت کا مقصد یہ ہے کہ تمام جماعتیں اس معاملے پر ایک ہی صف میں کھڑی ہوں تاکہ آئینی بحران پیدا نہ ہو۔
وزیر اعظم کی روس سرکاری دورے کی تیاریاں
اسی دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بین الاقوامی سطح پر سفارتی کوششیں بھی تیز کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ تیس نومبر سے تین روزہ سرکاری دورے پر روس جا رہے ہیں۔
اس دورے کے دوران شہباز شریف روسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے اور دوطرفہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ یہ دورہ اس وقت کیا جا رہا ہے جب پاکستان اپنی معیشت اور خارجہ پالیسی میں متنوعیت لانے کی کوشش کر رہا ہے۔
روس کا دورہ وزیر اعظم کے سفارتی ایجنڈے کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ یقینی بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے مفادات عالمی سطح پر محفوظ رہیں۔ اس ملاقات سے متوقع معاہدے تجارتی اور معاشی روابط کو مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔
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