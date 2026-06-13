حکومت نے تنخواہ دار اور رئیل اسٹیٹ سیکٹر کو 360 ارب روپے کی ٹیکس چھٹیوں سے نوازا

مالی سال 2026‑27 کے لیے حکومت نے تنخواہ دار طبقات کو 52 ارب روپے اور رئیل اسٹیٹ سیکٹر کو 115 ارب روپے کی ٹیکس چھٹیوں کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ نئی کسٹم اور ایگزائز ڈیوٹیاں بھی متعارف کرائی گئیں۔
حکومت نے مالی سال 2026‑27 کے لیے ایک جامع ٹیکس پیکج پیش کرتے ہوئے تنخواہ دار طبقات اور رئیل اسٹیٹ سیکٹر کو نمایاں ریلیف فراہم کیا ہے۔ کل 360 ارب روپے کی ٹیکس چھٹیوں کے ساتھ تنخواہ دار افراد کو 52 ارب روپے کی مالی معاونت دی گئی ہے، جس کے تحت ماہانہ 2 لاکھ 67 ہزار روپے تک کی آمدنی پر ٹیکس کی شرح 23 فیصد سے کم کر کے 20 فیصد کر دی گئی، 3 لاکھ 41 ہزار روپے تک 25 فیصد، 4 لاکھ 67 ہزار روپے تک 29 فیصد اور 5 لاکھ 83 ہزار روپے تک 32 فیصد رکھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی 5 لاکھ 83 ہزار روپے سے زیادہ (یعنی سالانہ 70 لاکھ روپے سے اوپر) آمدنی پر 35 فیصد کی شرح برقرار رکھی گئی جبکہ اس حد میں کافی نرمی کے ساتھ ہر فرد کو سالانہ تقریباً 2.
57 لاکھ روپے تک کا ریلیف ملے گا۔ اس کے علاوہ، ای ایف بی آر کے رکن حمید عتیق سرور کے مطابق 35 فیصد کی شرح کی اطلاقی حد کو 41 لاکھ روپے سے بڑھا کر 70 لاکھ روپے سالانہ کر دیا گیا
ٹیکس ریلیف تنخواہ دار طبقات رئیل اسٹیٹ ایکسائیٹ ڈیوٹی ایف بی آر
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