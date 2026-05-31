حکومت نے سولر پینلز اور کھادوں پر نئی ٹیکس نہیں لگائی، آمدنی پر ٹیکس بڑھایا

حکومت نے 2026‑27 کے بجٹ میں سولر پینلز اور زرعی کھادوں پر نیا ٹیکس نہ لگانے کا اعلان کیا جبکہ مخصوص درآمد شدہ اشیاء پر انکم ٹیکس کی شرح کو دوگنا کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو 8.2 ٹریلین روپے کی تقسیم کا پلان پیش کیا گیا۔
یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ مالی سال 2026‑27 کے بجٹ میں سولر پینلز اور زرعی کھادوں پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ تاہم مخصوص اشیائے درآمد پر انکم ٹیکس کی شرح بڑھائی جائے گی؛ کچھ اشیاء پر ایک فیصد سے دو فیصد اور دیگر اشیاء پر دو اعشاریہ پانچ فیصد سے پانچ اعشاریہ پانچ فیصد تک کی توسیع کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مالی سال میں نیشنل فنانس کمیشن (این ایف سی) ایوارڈ کے تحت صوبوں کے لیے تخمیناً آٹھ ہزار دو سو ارب روپے کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اس رقم میں پنجاب کو چار ارب سے زائد، سندھ کو دو ارب، خیبر پختونخوا کو تقریباً ایک ارب تین سو ارب، اور بلوچستان کو سات سو پچاس ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ اس فیصلے کی وضاحت قومی اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فنانس کے اجلاس میں کی گئی جہاں ایم این اے سید نوید قادر نے بتایا کہ وفاقی بجٹ 5 جون 2026 کو نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور اس کے پیشگی جائزے کے لیے معیشت ی ماہرین کو دعوت دی جائے گی۔ معاشیات کے ماہر علی سلمان نے اس موقع پر حوصلہ افزا پیشگوئی پیش کی کہ پاکستان کی معیشت میں استحکام کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ غیرملکی زر مبادلہ کے ذخائر 22 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں جبکہ اسٹیٹ بینک کے پاس مقامی کرنسی کے ذخائر 17 ارب روپے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ریمٹینسز نے 33 ارب امریکی ڈالر کی سطح تک پہنچ گئی ہے جو ملکی معیشت کو مزید تقویت فراہم کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ موجودہ کھاتے کا خسارہ 324 ملین امریکی ڈالر ہے اور مںگائی کی شرح دو ہندسوں کے اندر برقرار ہے۔ حکومتی قرضوں میں کمی بھی ایک مثبت پہلو کے طور پر پیش کی گئی۔ ان رپورٹس کے ساتھ ساتھ جویڈ حنیف نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ حکومتی سطح پر شرحِ سود میں کمی کے ذریعے عوام اور کاروباری حلقوں کو ریلیف فراہم کیا گیا ہے جس سے معاشی نمو کو رفتار ملنے کی توقع ہے۔ مجموعی طور پر مالی سال 2026‑27 کے بجٹ کے ڈرافٹ میں ٹیکس کی رہنمائی، صوبائی مالیاتی تقسیم اور معیشت ی استحکام کے اعداد و شمار پر توجہ مرکوز کی گئی ہے تاکہ ملک کی مالی پاکستان کی ترقی کے لیے ایک مستحکم بنیاد فراہم کی جا سکے.
یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ مالی سال 2026‑27 کے بجٹ میں سولر پینلز اور زرعی کھادوں پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ تاہم مخصوص اشیائے درآمد پر انکم ٹیکس کی شرح بڑھائی جائے گی؛ کچھ اشیاء پر ایک فیصد سے دو فیصد اور دیگر اشیاء پر دو اعشاریہ پانچ فیصد سے پانچ اعشاریہ پانچ فیصد تک کی توسیع کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مالی سال میں نیشنل فنانس کمیشن (این ایف سی) ایوارڈ کے تحت صوبوں کے لیے تخمیناً آٹھ ہزار دو سو ارب روپے کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اس رقم میں پنجاب کو چار ارب سے زائد، سندھ کو دو ارب، خیبر پختونخوا کو تقریباً ایک ارب تین سو ارب، اور بلوچستان کو سات سو پچاس ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ اس فیصلے کی وضاحت قومی اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فنانس کے اجلاس میں کی گئی جہاں ایم این اے سید نوید قادر نے بتایا کہ وفاقی بجٹ 5 جون 2026 کو نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور اس کے پیشگی جائزے کے لیے معیشتی ماہرین کو دعوت دی جائے گی۔ معاشیات کے ماہر علی سلمان نے اس موقع پر حوصلہ افزا پیشگوئی پیش کی کہ پاکستان کی معیشت میں استحکام کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ غیرملکی زر مبادلہ کے ذخائر 22 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں جبکہ اسٹیٹ بینک کے پاس مقامی کرنسی کے ذخائر 17 ارب روپے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ریمٹینسز نے 33 ارب امریکی ڈالر کی سطح تک پہنچ گئی ہے جو ملکی معیشت کو مزید تقویت فراہم کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ موجودہ کھاتے کا خسارہ 324 ملین امریکی ڈالر ہے اور مںگائی کی شرح دو ہندسوں کے اندر برقرار ہے۔ حکومتی قرضوں میں کمی بھی ایک مثبت پہلو کے طور پر پیش کی گئی۔ ان رپورٹس کے ساتھ ساتھ جویڈ حنیف نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ حکومتی سطح پر شرحِ سود میں کمی کے ذریعے عوام اور کاروباری حلقوں کو ریلیف فراہم کیا گیا ہے جس سے معاشی نمو کو رفتار ملنے کی توقع ہے۔ مجموعی طور پر مالی سال 2026‑27 کے بجٹ کے ڈرافٹ میں ٹیکس کی رہنمائی، صوبائی مالیاتی تقسیم اور معیشتی استحکام کے اعداد و شمار پر توجہ مرکوز کی گئی ہے تاکہ ملک کی مالی پاکستان کی ترقی کے لیے ایک مستحکم بنیاد فراہم کی جا سکے
ٹیکس بجٹ سولر پینلز کھادیں معیشت
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
وفاقی حکومت سے آئندہ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ میں سگریٹ پر عائد ٹیکس بڑھانے کا مطالبہوفاقی حکومت سے آئندہ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ میں سگریٹ پر عائد ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ
Read more »
اسلام آباد (17 مئی 2026): گیا ہے بجٹ 27-2026 اگلے ماہ پیش کیا جائے گافیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (ایف پی سی سی آئی) نے مالی سال 27-2026 کے بجٹ کیلئے وزارتِ خزانہ کو تجاویز ارسال کر دی ہیں۔ جس میں تنخواہ دار طبقے کے انکم ٹیکس میں کمی، سپر ٹیکس کے خاتمے سمیت دیگر اہم تجاویز دی گئی ہیں۔ ایف پی سی سی آئی نے آئندہ مالی سال میں تنخواہ دار طبقے پر عائد انکم ٹیکس 5 فیصد کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ٹیکس کی شرح 36 فیصد سے کم کر کے 30 فیصد کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس کے علاوہ تنخواہ دار طبقے پر 9 فیصد سرچارج کو ختم کرنے، نان ٹیکس سلیب کو 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کرنے کی تجاویز دی گئی ہیں۔
Read more »
IMF asks Pakistan to broaden tax net as talks between on budgetary targets concludePakistan has assured the International Monetary Fund (IMF) that it will maintain two per cent primary surplus target for the next financial year (FY), 2026-27
Read more »
President Zardari approves National Assembly, Senate budget sessions for June 5President Asif Ali Zardari approved National Assembly and Senate budget sessions on June 5, where the federal budget for fiscal year 2026-27 will be presented
Read more »
Budget 2026-27 planning: APCC meeting set for MondayAhsan Iqbal to chair APCC meeting on Budget 2026-27, focusing on growth targets, PSDP and development priorities.
Read more »
Khyber Pakhtunkhwa’s Tax-Free Budget Ready, Expected to Exceed Rs 2.3 Trillionآئندہ مالی سال 27-2026 کے لیے مرکز سے 1671 ارب روپے ملنے کا امکان ہے
Read more »