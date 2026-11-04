حکومت کی جانب سے ایل پی جی سستا کرنے اور گیس کی فراہمی کے نئے پلان کا اعلان
وفاقی حکومت نے تیزابیت ختم کرنے اور سردیوں میں گیس کی فراہمی کے لیے نیا منصوبہ پیش کیا ہے جس میں ایل پی جی کی قیمتیں کم کی جائیں گی۔
وفاقی حکومت نے شہریوں کو ریلیف دینے اور توانائی کے شعبے میں منافع خوری کو روکنے کے لیے ایک نیا جامع پلان متعارف کرایا ہے۔ اس پلان کا مقصد ایل پی جی ( ایل پی جی) کی قیمتوں میں کمی لانا، مارکیٹ میں غیر منصفانہ منافع خانی کا خاتمہ کرنا اور آنے والی سردیوں کے دوران قدرتی گیس کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ یہ اعلان وفاقی پٹرولیم وژیر علی پرویز ملک اور وزیر اطلاعات Attaullah Tarar نے اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے غریب اور مستحق لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔
ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی اور نیلامی نظام
وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک نے وضاحت کی کہ بین الاقوامی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تقریباً 10 ملین گیس کنکشنز موجود ہیں جبکہ لاکھوں خاندان پکانے کے کام کے لیے ایل پی جی پر انحصار کرتے ہیں۔ ماضی میں بعض افراد نے سرحدی علاقوں میں سپلائی کے مسائل کا فائدہ اٹھا کر غیر منصفانہ منافع کمانے کی کوشش کی، خاص طور پر سردیوں کے قریب آتے ہی۔ اب حکومت چاہتی ہے کہ روزمرہ کے تینوں کھانے کے اوقات میں گیس کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔Also readامریکہ میں پہلی مرتبہ مسلمان سینیٹر منتخب، عبدل السید نے تاریخ رقم کی
اس ضمن میں حکومت نے 10 اور 5 ٹن کی مقدار میں مقابلے کی نیلامی (آکشن) کے ذریعے مقامی پیداوار شدہ ایل پی جی بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر پٹرولیم نے واضح کیا کہ یہ اقدام ان چند اثر و رسوخ والے گروہوں کی گرفت توڑنے کے لیے ہے جو تقریباً پچاس سال سے اس شعبے پر حاوی رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان روزانہ تقریباً 2,000 سے 2,500 ٹن ایل پی جی مقامی طور پر پیدا کرتا ہے، لیکن ایل این جی (LNG) کی درآمد میں مشکلات نے اضافی چیلنج کھڑے کر دیے ہیں۔
کمپنیوں کی شفافیت اور درآمدی ذمہ داریاں
وزیر پٹرولیم نے کہا کہ پاکستان اسٹیٹ آئل (PSO)، سوئی ساؤتھرن گیس کمپنی اور پاکستان ایل این جی لمیٹڈ کو ایل این جی کی درآمد کا انتظام سونپا گیا ہے۔ تمام کمپنیوں کو ان کی ویب سائٹس پر ایل این جی کی قیمتیں ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ شفافیت برقرار رہے۔ بڑی مقدار میں ایندھن کی خریداری PSO اور سوئی ساؤتھرن کے ذریعے کی جائے گی۔ اس کے علاوہ، حکومت ایل پی جی کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے ایک فنڈ قائم کرے گی۔
وزیر اطلاعات Attaullah Tarar نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ حکومت صارفین کو بڑھتی ہوئی ایندھن اور توانائی کی لاگت سے بچانے کے لیے قدم اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقابلے والا ایل پی جی نظام عام صارفین کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے پہلی بار ریفریinery منافع کا فائدہ عوام میں منتقل کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عالمی صورتحال، خاص طور پر 28 فروری سے شروع ہونے والے تنازعے کے بعد معاشی چیلنج سنگین ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کے اہم معاشی اشاریے مستحکم رہے ہیں۔
غریب خاندانوں کے لیے ریلیف اور مستقبل کے اقدامات
مستحق خاندانوں کو ایل پی جی پر ریلیف فراہم کرنے کے لیے بیسپ (Benazir Income Support Programme) ڈیٹا بیس کا استعمال کیا جائے گا۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (OGRA) ایل پی جی کی لائسنسنگ کے عمل کو مزید شفاف بنائے گی۔ وزیر پٹرولیم نے بتایا کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں ایل پی جی کی قیمت تقریباً 450 روپے فی کلوگرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت دسمبر اور جنوری کے دوران سپلائی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔
دونوں وزراؤں نے زور دے کر کہا کہ سستا ایندھن فراہم کرنا، گیس کی سپلائی بہتر بنانا اور عوامی مفادات کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم نے عوام پر پڑنے والے بوجھ کو کم کرنے اور مشکل وقت میں غریب خاندانوں کو تنہا نہ چھوڑنے کے لیے بروقت اور مشکل فیصلے کیے ہیں۔ یہ اقدامات مارکیٹ میں استحکام لانے اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔
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