حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بحال، اسد قیصر کا میثاق جمہوریت کے لیے تیاری کا اظہار

وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور اپوزیشن وفد کے درمیان اہم ملاقات، فاٹا، این ایف سی اور بجٹ پر تبادلہ خیال
وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی) کے وفد کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات نیشنل فنانس کمیشن ( این ایف سی) ایوارڈ، فاٹا اور پاٹا کے معاملات، بجٹ اور تمباکو پر مجوزہ ٹیکس سمیت متعدد مالی اور سیاسی امور پر تفصیلی گفتگو کے لیے منعقد ہوئی۔ حکومت ی وفد کی قیادت وزیر خزانہ کر رہے تھے جبکہ ان کے ہمراہ وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان امیرمقام اور وزیراعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثنااللہ بھی موجود تھے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے وفد کی قیادت کی۔ ملاقات میں دونوں اطراف نے مختلف مسائل پر کھل کر بات چیت کی اور اپنے اپنے موقف پیش کیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اس موقع پر کہا کہ حکومت عوامی مفاد میں تمام جماعتوں سے مشاورت کو اہمیت دیتی ہے اور معاشی استحکام کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ فاٹا اور پاٹا سے متعلق ٹیکس معاملات پر عالمی مالیاتی ادارے (آئی ایم ایف) سے بھی بات چیت کی جائے گی تاکہ اپوزیشن کے تحفظات دور ہو سکیں۔ اسد قیصر نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے حکومت کو واضح طور پر بتایا ہے کہ فاٹا میں نئے ٹیکس عائد نہیں ہونے چاہئیں کیونکہ یہ خطہ پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ اس ملاقات میں سیاسی معاملات پر باضابطہ گفتگو نہیں ہوئی، لیکن پی ٹی آئی میثاق جمہوریت کے لیے تیار ہے کیونکہ ملک، جمہوریت اور قومی ادارے سب کے مشترکہ ہیں۔ رانا ثنااللہ نے اس موقع پر انکشاف کیا کہ حکومت نے پی ٹی آئی کو سیاسی مذاکرات کی باضابطہ پیش کش کی ہے جس پر انہوں نے مثبت جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی جانب سے کی گئی میثاق استحکام پاکستان کی پیش کش آج بھی موجود ہے اور حکومت ہر سطح پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمہوری نظام میں تمام مسائل کا حل مذاکرات اور سیاسی مشاورت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس ملاقات کو دونوں جماعتوں کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور مستقبل میں مزید تعاون کی راہ ہموار کرنے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان طویل عرصے سے رابطے منقطع تھے اور مختلف معاملات پر اختلافات پائے جاتے تھے۔ اس نئی پیش رفت سے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ملکی سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے دونوں جماعتیں مل کر کام کریں گی.
وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے وفد کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات نیشنل فنانس کمیشن (این ایف سی) ایوارڈ، فاٹا اور پاٹا کے معاملات، بجٹ اور تمباکو پر مجوزہ ٹیکس سمیت متعدد مالی اور سیاسی امور پر تفصیلی گفتگو کے لیے منعقد ہوئی۔ حکومتی وفد کی قیادت وزیر خزانہ کر رہے تھے جبکہ ان کے ہمراہ وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان امیرمقام اور وزیراعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثنااللہ بھی موجود تھے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے وفد کی قیادت کی۔ ملاقات میں دونوں اطراف نے مختلف مسائل پر کھل کر بات چیت کی اور اپنے اپنے موقف پیش کیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اس موقع پر کہا کہ حکومت عوامی مفاد میں تمام جماعتوں سے مشاورت کو اہمیت دیتی ہے اور معاشی استحکام کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ فاٹا اور پاٹا سے متعلق ٹیکس معاملات پر عالمی مالیاتی ادارے (آئی ایم ایف) سے بھی بات چیت کی جائے گی تاکہ اپوزیشن کے تحفظات دور ہو سکیں۔ اسد قیصر نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے حکومت کو واضح طور پر بتایا ہے کہ فاٹا میں نئے ٹیکس عائد نہیں ہونے چاہئیں کیونکہ یہ خطہ پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ اس ملاقات میں سیاسی معاملات پر باضابطہ گفتگو نہیں ہوئی، لیکن پی ٹی آئی میثاق جمہوریت کے لیے تیار ہے کیونکہ ملک، جمہوریت اور قومی ادارے سب کے مشترکہ ہیں۔ رانا ثنااللہ نے اس موقع پر انکشاف کیا کہ حکومت نے پی ٹی آئی کو سیاسی مذاکرات کی باضابطہ پیش کش کی ہے جس پر انہوں نے مثبت جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی جانب سے کی گئی میثاق استحکام پاکستان کی پیش کش آج بھی موجود ہے اور حکومت ہر سطح پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمہوری نظام میں تمام مسائل کا حل مذاکرات اور سیاسی مشاورت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس ملاقات کو دونوں جماعتوں کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور مستقبل میں مزید تعاون کی راہ ہموار کرنے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان طویل عرصے سے رابطے منقطع تھے اور مختلف معاملات پر اختلافات پائے جاتے تھے۔ اس نئی پیش رفت سے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ملکی سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے دونوں جماعتیں مل کر کام کریں گیPlease follow us on Google to support us
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