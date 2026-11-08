حکومت نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے 300 ارب روپے مختص کیے
وزارت خزانہ نے برآمدات میں اضافے اور معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں (SMEs) کے لیے 300 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔
پاکستان کی حکومت نے ملکی معیشت میں برآمدات کی قیادت والی نشوونما کو فروغ دینے اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں (SMEs) کی رسائی کو آسان بنانے کے لیے اہم اقدام اٹھایا ہے۔ اس حوالے سے وزارت خزانہ نے تصدیق کی ہے کہ برآمدات کے مالی مدد پروگرام کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کے برآمد کنندگان کے لیے خصوصی بنیادوں پر 300 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ رقم تقریباً 1.
1 ارب ڈالر کے برابر ہے جو ملک کی برآمدات کی مقابلہ سازی کو مضبوط بنانے کے لیے وقف کی گئی ہے۔
آڈوائزر برائے وزیر خزانہ خرم شہزاد نے اس اقدام کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ پوری رقم اب قابلِ رسائی چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے برآمد کنندگان کے لیے مخصوص ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ فنڈز پہلے دیگر قرضہ داروں کی اقسام کے ساتھ شیئر کیے جاتے تھے، لیکن اب انہیں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو برآمداتی مالیات تک رسائی فراہم کرنے کے لیے الگ کر دیا گیا ہے۔ اس مخصوص انتظام کے ذریعے مقصد یہ ہے کہ متعلقہ کاروباری اداروں کو معاشی دباؤ سے نجات ملے اور ان کی کارکردگی میں بہتری آئے۔
اس نئی پالیسی کے تحت، پی آئی ایکس ایم (Pak EXIM) کے ذریعے مالیاتی آلات کو نافذ کیا جائے گا۔ خرم شہزاد نے بتایا کہ پاک ایگزم (Pak EXIM) نے شرکاء بینکوں کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ اس مختص رقم کے مؤثر نفاذ اور استعمال کو یقینی بنائیں۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کاروباروں کو ورکنگ کيپیٹل کے بہتر رسائی حاصل ہو، جس سے وہ برآمدی آرڈرز کو پورا کرنے، اپنی پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ کرنے اور نئے بین الاقوامی مارکیٹوں میں داخل ہونے میں کامیاب ہو سکیں۔
ملک میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار (SMEs) کاروباری شعبے کا ایک اہم حصہ ہیں، لیکن انہیں ابھی بھی سستی کریڈٹ تک رسائی، خاص طور پر ورکنگ کيپیٹل اور برآمدات کے توسیعی منصوبوں کے لیے دشواریوں کا سامنا ہے۔ حکومت کا ماننا ہے کہ برآمد کنندگان کے لیے مالیاتی اختصاص کے ساتھ ٹیکس مراعات کو جوڑنے سے ان کی مقابلہ سازی میں اضافہ ہوگا اور انہیں بین الاقوامی تجارت میں زیادہ شرکت کرنے کے حوصلے ملیں گے۔ یہ اقدام آڈوائزر برائے وزیر خزانہ کی قیادت میں خزانہ منسٹری کے ایجنڈے کا ایک اہم حصہ ہے۔
اگلے مالی سال، یعنی 2026-27 کے وفاقی بجٹ میں اس مالیاتی اقدام کے علاوہ ٹیکس ریلیف کے اقدامات شامل ہیں۔ حکومت نے برآمدات سے متعلقہ ٹیکسز اور سپر ٹیکس میں کمی کا اعلان کیا ہے تاکہ برآمد کنندگان کے مالی بوجھ کو ہلکا کیا جا سکے۔ یہ ٹیکسیڈ اصلاحات اس عزم کی عکاسی کرتی ہیں کہ حکومت ملکی پیداوار کو عالمی سطح پر لانے کے لیے ہر ممکنہ مالیاتی اور ٹیکس کے ہتھیار استعمال کر رہی ہے تاکہ برآمداتی حجم میں نمایاں اضافہ ہو سکے۔
یہ پالیسی پرائم منسٹر کی سوچ اور وزیر خزانہ کی قیادت میں مالیات کے وزارت کے ایجنڈے کے تحت چلائی جا رہی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد مالیاتی وسائل تک رسائی کو بہتر بنانا اور برآمدات کی قیادت والی اقتصادی نشوونما کو فروغ دینا ہے۔ اس نئی پالیسی کے تحت متوقع تبدیلیاں نہ صرف چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے مواقع کھولیں گی بلکہ ملک کی مجموعی برآمداتی صلاحیت کو بھی مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy