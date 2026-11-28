حکومت نے بلوچستان میں گورنر رول کی منظوری کے لیے پی پی پی سے اتحاد کی کوشش
وزیراعظم کے مشیر اسحاق ڈار کی قیادت میں حکومتی وفد نے پیر بلوچستان میں گورنر رول کی منظوری اور اہم بلوں کے لیے پی پی پی سے حمایت کا مطالبہ کیا۔
پاکستان کی مرکزی حکومت نے خیبر پختونخوا میں قائم گورنر رول کی منظوری کے لیے بلوچستان کے اہم سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ( پی پی پی) سے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر برائے قانون و Justice اسحاق ڈار کی قیادت میں اعلیٰ سطحی حکومت ی وفد نے ہفتہ کو زرداری ہاؤس میں پی پی پی کے سربراہ بلوول بھٹو زرداری اور سینٹر شیری رحمان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا بنیادی مقصد صوبے میں نگرانی حکومت کی منظوری اور دیگر اہم قومی مسائل پر پی پی پی کی حمایت حاصل کرنا تھا۔ حکومت ی وفد اور پی پی پی کی ملاقات کی تفصیلاتپیر کو زرداری ہاؤس میں منعقدہ اس اہم سیاسی مذاکرات میں مرکزی حکومت کی جانب سے ڈپٹی پریمیئر اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار ، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، طارق فواز چوہدری اور بلال احسن کھکنی شریک تھے۔ جبکہ پی پی پی کی نمائندگی بلوول بھٹو زرداری اور سینٹر شیری رحمان نے کی۔ حکام کے مطابق، حکومت ی وفد نے پی پی پی کے سربراہ سے اپیل کی کہ وہ خیبر پختونخوا میں گورنر رول کی منظوری کے لیے اپنے ووٹ کی حمایت کریں۔ بلوچستان میں سیاسی صورتحال اور اراکین کی تجاویزملاقات میں بلوچستان میں جاری سیاسی کشیدگی اور حوالہ جاتی حالات پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی۔ حکومت ی ذرائع کے مطابق، اسحاق ڈار اور ان کے ہمراہ دیگر وزرا نے پی پی پی کے رہنماؤں کو صوبے کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ پی پی پی کے رہنماؤں نے بھی اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا اور صوبے کے مسائل پر اپنے دلائل پیش کیے۔ اس ملاقات کا مقصد صرف گورنر رول کی حمایت ہی نہیں بلکہ آئین ی طریقہ کار کے تحت صوبائی حکومت کے اوقات اور مرکزی حکومت کے کردار کو واضح کرنا بھی تھا۔ قومی اسمبلی میں اہم بلوں اور مشترکہ اجلاس کی تیاریاںملاقات کے دوران قومی اسمبلی کی مشترکہ نشست منعقد کرنے کے امکان پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے پارلیمنٹ کی مشترکہ نشست کا انعقاد کیا جا سکتا ہے جس میں اہم قانونی سازگار بلوں اور قومی سطح کے دیگر امور پر بحث کی جائے گی۔ حکومت ی وفد نے پی پی پی سے اپیل کی کہ وہ ان اہم قوانین کی منظوری کے لیے بھی اپنا بھرپور تعاون فراہم کریں، کیونکہ پارلیمانی اکثریت کے بغیر ان قوانین کی توثیق مشکل ہو سکتی ہے۔ پی پی پی کا حتمی موقف اور آئندہ اقدامات اسحاق ڈار ، اسد قیصر اور دیگر اعلیٰ افسران کی جانب سے کی گئی اس سفارتی کوشش کے بعد پی پی پی نے ابھی تک کوئی حتمی اعلان نہیں کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق، پی پی پی اپنی پارٹی کی اندرونی مشاورت کے بعد ہی حکومت ی تجاویز پر اپنے حتمی موقف کا اعلان کرے گی۔ یہ امید کی جا رہی ہے کہ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے اجلاس کے بعد بلوول بھٹو زرداری کی جانب سے حتمی فیصلہ سامنے آئے گا جو قومی سیاست کے مستقبل اور صوبائی انتظامیہ کی تشکیل کے لیے حتمی شکل دے گا۔.
پاکستان کی مرکزی حکومت نے خیبر پختونخوا میں قائم گورنر رول کی منظوری کے لیے بلوچستان کے اہم سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) سے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر برائے قانون و Justice اسحاق ڈار کی قیادت میں اعلیٰ سطحی حکومتی وفد نے ہفتہ کو زرداری ہاؤس میں پی پی پی کے سربراہ بلوول بھٹو زرداری اور سینٹر شیری رحمان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا بنیادی مقصد صوبے میں نگرانی حکومت کی منظوری اور دیگر اہم قومی مسائل پر پی پی پی کی حمایت حاصل کرنا تھا۔
حکومتی وفد اور پی پی پی کی ملاقات کی تفصیلاتAlso readہنگو میں تین مفاد خواہ حملہ آور ہلاک
پیر کو زرداری ہاؤس میں منعقدہ اس اہم سیاسی مذاکرات میں مرکزی حکومت کی جانب سے ڈپٹی پریمیئر اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، طارق فواز چوہدری اور بلال احسن کھکنی شریک تھے۔ جبکہ پی پی پی کی نمائندگی بلوول بھٹو زرداری اور سینٹر شیری رحمان نے کی۔ حکام کے مطابق، حکومتی وفد نے پی پی پی کے سربراہ سے اپیل کی کہ وہ خیبر پختونخوا میں گورنر رول کی منظوری کے لیے اپنے ووٹ کی حمایت کریں۔
بلوچستان میں سیاسی صورتحال اور اراکین کی تجاویز
ملاقات میں بلوچستان میں جاری سیاسی کشیدگی اور حوالہ جاتی حالات پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق، اسحاق ڈار اور ان کے ہمراہ دیگر وزرا نے پی پی پی کے رہنماؤں کو صوبے کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ پی پی پی کے رہنماؤں نے بھی اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا اور صوبے کے مسائل پر اپنے دلائل پیش کیے۔ اس ملاقات کا مقصد صرف گورنر رول کی حمایت ہی نہیں بلکہ آئینی طریقہ کار کے تحت صوبائی حکومت کے اوقات اور مرکزی حکومت کے کردار کو واضح کرنا بھی تھا۔
قومی اسمبلی میں اہم بلوں اور مشترکہ اجلاس کی تیاریاں
ملاقات کے دوران قومی اسمبلی کی مشترکہ نشست منعقد کرنے کے امکان پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے پارلیمنٹ کی مشترکہ نشست کا انعقاد کیا جا سکتا ہے جس میں اہم قانونی سازگار بلوں اور قومی سطح کے دیگر امور پر بحث کی جائے گی۔ حکومتی وفد نے پی پی پی سے اپیل کی کہ وہ ان اہم قوانین کی منظوری کے لیے بھی اپنا بھرپور تعاون فراہم کریں، کیونکہ پارلیمانی اکثریت کے بغیر ان قوانین کی توثیق مشکل ہو سکتی ہے۔
پی پی پی کا حتمی موقف اور آئندہ اقدامات
اسحاق ڈار، اسد قیصر اور دیگر اعلیٰ افسران کی جانب سے کی گئی اس سفارتی کوشش کے بعد پی پی پی نے ابھی تک کوئی حتمی اعلان نہیں کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق، پی پی پی اپنی پارٹی کی اندرونی مشاورت کے بعد ہی حکومتی تجاویز پر اپنے حتمی موقف کا اعلان کرے گی۔ یہ امید کی جا رہی ہے کہ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے اجلاس کے بعد بلوول بھٹو زرداری کی جانب سے حتمی فیصلہ سامنے آئے گا جو قومی سیاست کے مستقبل اور صوبائی انتظامیہ کی تشکیل کے لیے حتمی شکل دے گا۔
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