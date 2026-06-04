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حکومت نے صنعتی صارفین کے لیے نئی ٹیرف کی پالیسی بنائی ہے

علم و اقتصاد News

حکومت نے صنعتی صارفین کے لیے نئی ٹیرف کی پالیسی بنائی ہے
حکومتنئی ٹیرفصنعتی صارفین
📆04/06/2026 6:25 am
📰SAMAATV
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حکومت نے صنعتی صارفین کے لیے ایک نئی ٹیرف کی پالیسی بنائی ہے جو کہ قومی گریڈ سے زیادہ استعمال کے لیے ہے۔ اس پالیسی کے تحت کم بجلی استعمال کرنے والی صنعتوں کو زیادہ ٹیکس کے ساتھ پریس کیا جائے گا، جبکہ زیادہ بجلی استعمال کرنے والی صنعتوں کو کم فی یونٹ کی شرح سے معاف کیا جائے گا۔

حکومت نے صنعتوں کے لیے ایک نئی بجلی کی ٹیرف نافذ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جو کہ قومی گریڈ سے زیادہ استعمال کے لیے ہے۔ ہمارے حوالے سے پاور ڈویژن کے ذرائع نے کہا ہے۔ اس نئے پالیسی کے تحت وہ صنعتوں کو جبکہ کم بجلی استعمال کرنے والے زیادہ ٹیکس کے ساتھ پریس کیا جائے گا، جبکہ زیادہ بجلی استعمال کرنے والے کم فی یونٹ کی شرح سے معاف کئے جائیں گے۔ ہمارے حوالے سے ذرائع کے مطابق حکومت نے صنعتی صارفین کے لیے ایک نئی ٹیرف کی پالیسی بنائی ہے جو کم بجلی استعمال کرنے والی صنعتوں کو زیادہ ٹیکس کے ساتھ پریس کرے گی، جبکہ زیادہ بجلی استعمال کرنے والی صنعتوں کو کم فی یونٹ کی شرح سے معاف کیا جائے گا۔ ہمارے حوالے سے ذرائع کے مطابق حکومت نے صنعتی صارفین کے لیے ایک نئی ٹیرف کی پالیسی بنائی ہے جو کم بجلی استعمال کرنے والی صنعتوں کو زیادہ ٹیکس کے ساتھ پریس کرے گی، جبکہ زیادہ بجلی استعمال کرنے والی صنعتوں کو کم فی یونٹ کی شرح سے معاف کیا جائے گا.

حکومت نے صنعتوں کے لیے ایک نئی بجلی کی ٹیرف نافذ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جو کہ قومی گریڈ سے زیادہ استعمال کے لیے ہے۔ ہمارے حوالے سے پاور ڈویژن کے ذرائع نے کہا ہے۔ اس نئے پالیسی کے تحت وہ صنعتوں کو جبکہ کم بجلی استعمال کرنے والے زیادہ ٹیکس کے ساتھ پریس کیا جائے گا، جبکہ زیادہ بجلی استعمال کرنے والے کم فی یونٹ کی شرح سے معاف کئے جائیں گے۔ ہمارے حوالے سے ذرائع کے مطابق حکومت نے صنعتی صارفین کے لیے ایک نئی ٹیرف کی پالیسی بنائی ہے جو کم بجلی استعمال کرنے والی صنعتوں کو زیادہ ٹیکس کے ساتھ پریس کرے گی، جبکہ زیادہ بجلی استعمال کرنے والی صنعتوں کو کم فی یونٹ کی شرح سے معاف کیا جائے گا۔ ہمارے حوالے سے ذرائع کے مطابق حکومت نے صنعتی صارفین کے لیے ایک نئی ٹیرف کی پالیسی بنائی ہے جو کم بجلی استعمال کرنے والی صنعتوں کو زیادہ ٹیکس کے ساتھ پریس کرے گی، جبکہ زیادہ بجلی استعمال کرنے والی صنعتوں کو کم فی یونٹ کی شرح سے معاف کیا جائے گا

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حکومت نئی ٹیرف صنعتی صارفین قومی گریڈ بجلی

 

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