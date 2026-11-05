حکومت نے 12 لاکھ نان فائلر دکانداروں کے خلاف کارروائی مؤخر کی
وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے بتایا کہ 12 لاکھ دکانداروں کے لیے فکسڈ ٹیکس اسکیم میں شمولیت کی مہلت 31 جنوری 2027 تک بڑھائی جا رہی ہے۔
حکومتِ پاکستان نے نئے فکسڈ ٹیکس اسکیم میں شمولیت نہ کرنے والے تقریباً 12 لاکھ نان فائلر دکاندار وں کے خلاف سخت کارروائی کے فیصلے کو مؤخر کر دیا ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ و محصولات بلال اظہر کیانی نے اس حوالے سے واضح کیا ہے کہ ٹیکس چوروں کے خلاف ایف بی آر کی جانب سے شروع کی گئی قانونی کارروائی کو روک دیا گیا ہے تاکہ تاجروں کو مزید وقت دیا جا سکے۔
مہلت میں توسیع اور جرمانے کی تفصیلات
حکومتی ذرائع کے مطابق تاجروں کو اس نئی مہلت کے تحت 31 جنوری 2027 تک انتظار کرنے کی اجازت دی جائے گی جس کے بعد وہ اپنی ٹیکس پابندیاں پوری کر سکیں گے۔ اگر تاجر تاخیر سے گوشوارے جمع کراتے ہیں تو انہیں زیادہ سے زیادہ 85 ہزار روپے سرچارج ادا کرنا ہوگا جو کہ معمول کے ٹیکس نظام کے تحت عائد ہونے والے 90 ہزار روپے کے جرمانے سے کم ہے۔Also readمستفیض الرحمان نے میلبورن رینیگیڈز کے ساتھ دستخط کیے
دوسری جانب اگر تاجر نئے پیکج کو اپنانے سے گریز کرتے ہیں تو ان پر انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس صورت میں انہیں کم از کم ایک لاکھ 75 ہزار روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا اور ٹیکس آڈٹ کے ساتھ ساتھ اپنے اثاثوں کی مکمل تفصیلات بھی پیش کرنی ہوں گی۔
حکومتی پالیسی اور قانونی وضاحتیں
وزیر مملکت برائے خزانہ و محصولات بلال اظہر کیانی نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بتایا ہے کہ حکومت کسی بھی سخت قانونی کارروائی سے قبل اٹارنی جنرل سے قانونی رائے ضرور حاصل کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ فکسڈ ٹیکس اسکیم میں مزید توسیع یا نئے شعبوں کو شامل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
حکومت نے تاجروں کے لیے یہ فکسڈ ٹیکس اسکیم اس لیے متعارف کرایا تھا تاکہ دکانداروں کو مجموعی فروخت پر صرف ایک فیصد ٹیکس ادا کرنے کا موقع ملے۔ اس اسکیم کے تحت تاجروں کو آڈٹ سے استثنیٰ دیا گیا تھا اور انہیں نقد لین دین کی بھی اجازت تھی تاکہ چھوٹے تاجروں کو ٹیکس نظام میں شامل کیا جا سکے۔
اسکیم کی ناکامی اور حقائق
حکومت کی ابتدائی توقعات تھیں کہ 38 لاکھ نان فائلر تاجروں میں سے کم از کم 10 لاکھ اس اسکیم میں شامل ہوں گے جس سے 50 ارب روپے ٹیکس وصول کیا جا سکے گا۔ تاہم حقائق یہ ہیں کہ 31 اکتوبر کی آخری تاریخ تک صرف 222 نئے تاجروں نے ہی گوشوارے جمع کرائے جو کہ اس اسکیم کی ناکامی کی علامت ہے۔
ذرائع کے مطابق ٹیکس حکام نے تقریباً 15 لاکھ ایسے دکانداروں کی نشاندہی کی ہے جو اس اسکیم کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ ان میں سے صرف 2 لاکھ 90 ہزار پہلے ہی ٹیکس نظام کا حصہ تھے جبکہ باقی تاجروں نے اس اسکیم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔
قومی اسمبلی کی کمیٹی کا ردعمل
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے فکسڈ ٹیکس اسکیم کی ناکامی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین نوید قمر نے وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی کابینہ کے موقف پر سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ کیا حکومت تاجروں کی ہڑتال کی دھمکیوں کے باوجود ان کے خلاف جرمانے اور قانونی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے۔
ٹیکس حکام کا موقف ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کی دفعہ 214 اے کے تحت حکومت چھوٹے دکانداروں کو عمومی رعایت دے سکتی ہے۔ تاہم اس عمل میں دیگر ٹیکس دہندگان کے ساتھ امتیازی سلوک کا قانونی سوال بھی اٹھ رہا ہے جس کی وجہ سے حکومت احتیاط برتنے پر مجبور ہے۔
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