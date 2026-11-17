حکومت نے عمران خان کی ڈیل کی افواہیں مسترد کردیں، علاج کی ذمہ داری قبول
وزارت اطلاعات نے بانی پی ٹی آئی کے خط کو عوامی جذبات سے کھیلنے کی کوشش قرار دیا اور کہا کہ انہیں مکمل طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔
حکومت اور ریاستی عہدیداروں نے بانی پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) عمران خان کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھے گئے خط کے حوالے سے جاری ہونے والی افواہوں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اعلیٰ سطح کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک میں کسی قسم کی سیاسی ڈیل یا ڈھیل کا کوئی امکان نہیں ہے اور اس خط کو محض عوامی جذبات کے ساتھ کھیلنے کی ایک کوشش قرار دیا گیا ہے۔
سرکاری موقف اور علاج کی دستیابی
وفاقی وزیر اطلاعات اور براہ راست نشریات طارق فضل چوہدری نے واضح کیا ہے کہ قید میں موجود عمران خان کو ہر ممکن اور ضروری طبی علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے خبروں کے ذرائع سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خط سے کوئی بھی ڈیل یا ڈھیل کا تاثر لینا بالکل غلط ہے اور حکومت کی جانب سے ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو ان کی صحت کے حوالے سے پوری سہولتیں میسر ہیں اور ان کی دیکھ بھال کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔Also readNvidia Rejects Jensen Huang CEO Reappointment
خط کا مقصد اور وکلاء کا ردعمل
سیاسی مبصرین اور عدالتی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس خط کا واحد مقصد عوامی جذبات کو ابھارنا اور میڈیا کی توجہ حاصل کرنا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا مؤقف ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کے وکلاء انہیں طبی سہولیات یا ریلیف فراہم کروانا چاہتے ہیں تو انہیں عدالت میں پٹیشن فائل کرنی چاہیے نہ کہ چیف جسٹس کو خط لکھنا۔
خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ خط درحقیقت غیر قانونی سرگرمیوں کے مقدمات میں غیر قانونی ریکوری اور ضمانت کے لیے این آر او (Non-Appealable Order) کی درخواست کے طور پر کام کر رہا ہے، جسے عدالتی کارروائی کے بجائے ذاتی میڈیا کیمرے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
مقتدر حلقوں کا نقطہ نظر
ریاستی سطح پر یہ بات تسلیم کی جا رہی ہے کہ عمران خان کا خط کسی مفاہمت کا حصہ نہیں بلکہ ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ مقتدر حلقوں کا کہنا ہے کہ وہ ملک کی سیاست میں کشیدگی پیدا کرنے کے لیے شروع سے ہی اسی طرح کی کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں۔
یہ حکمت عملی انہیں ملکی صورتحال میں بگاڑ اور نئی بحثیں پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے، جس کا مقصد ریاستی اداروں پر دباؤ ڈالنا ہے۔ حلقوں کا کہنا ہے کہ حکومت ایسی کسی بھی کوشش کو نظر انداز کر رہی ہے اور قانون کی بالا دستی کو یقینی بنا رہی ہے۔
موازنہ اور خطے کی امن کوششیں
اس سیاسی کشمکش کے دوران، وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور ایران کے سابق سفیر عباس عراقچی کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں اقتصادی تعاون تنظیم (ای سی او) کی ترجیحات اور خطے میں امن کے اقدامات پر غور کیا گیا۔
اس ملاقات کا مقصد معاشی روابط کو مضبوط بنانا اور علاقائی استحکام کے لیے بات چیت کو آگے بڑھانا تھا، جو کہ سیاسی افواہوں سے ہٹ کر ایک الگ اور اہم سفارتی کارروائی ہے۔
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