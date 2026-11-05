حکومت پی ایس ڈبلیو ایف کے بیرون ملک سرمایہ کاری پر پابندی لگانا چاہتی ہے
حکومت نے پاکستان سوورین ویلتھ فنڈ ایکٹ میں ترمیم کا منصوبہ بنایا ہے جس کے تحت بیرون ملک سرمایہ کاری کی اجازت ختم کر دی جائے گی اور فنڈ صرف داخلی کمپنیوں میں لگائے جائیں گے۔
حکومتِ پاکستان نے پاکستان سوورین ویلتھ فنڈ (PSWF) کے لیے نیا حکمت عملی متعارف کراتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اب یہ فنڈ صرف ملکی کمپنیوں میں ہی سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ مالیات کے وزیر فیض محمد اورنگزیب نے بتایا کہ قانون کے مطابق اس فنڈ کو بیرون ملک کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اس اہم فیصلے کا اعلان Wednesday کو سینٹرل کمیٹی برائے فنانش میں ہونے والی میٹنگ کے دوران کیا گیا، جس کی صدارت سینٹر سلیم مندوی والا نے کی۔
ترمیمی بل کی تفصیلات اور مقاصد
اس میٹنگ میں 'پاکستان سوورین ویلتھ فنڈ (ایمنڈمنٹ) بل 2026' کا جائزہ لیا گیا، جس میں فنڈ کے دائرہ کار کو محدود کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ حکومت کا موقف ہے کہ 2023 میں منظور شدہ اصل قانون میں فنڈ کے لیے بہت وسیع اختيارات تھے، لیکن اب وہ انہیں تنگ کرنا چاہتی ہے۔ اس ترمیم کے تحت فنڈ منافع یا ڈیوینڈنڈ حکومت کے پاس منتقل کر دیا جائے گا۔Also readپاکستان کا مقامی ایئر ٹو ایئر میزائل فاز کامیاب تجربے سے لیس
سرکاری عہدیداروں نے کمیٹی کو یقین دلایا کہ موجودہ قانونی فریم ورک میں بیرون ملک سرمایہ کاری کی کوئی حقیقی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اس لیے اب تمام توجہ ملکی معیشت کو مضبوط بنانے پر مرکوز کی جائے گی۔ اس سے قبل جب بھی فنڈ کو بیرون ملک سرمایہ کاری کے لیے استعمال کرنے کی بات آئی تو اسے قانونی اور انتظامی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اسے روکا گیا۔
سیاست دانوں کا ردعمل اور سوال
میٹنگ کے دوران سینٹر سلیم مندوی والا نے حکومت کے اس اقدام پر شدید تنقید کی اور سوال اٹھایا کہ کیا یہ ترمیم بین الاقوامی منی ٹری فنڈ (IMF) کے دباؤ میں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تین سال پہلے منظور شدہ اصل قانون کے خلاف یہ تبدیلیاں جان بوجھ کر کی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فنڈ کو قومی مفاد میں استعمال کیا جانا چاہیے نہ کہ اسے محدود کیا جائے۔
مندوی والا نے مزید کہا کہ اگرچہ بوروکریٹک کنٹرول کو کم کرنے اور پیشہ ورانہ مینیجمنٹ کو طاقت دینے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن بنیادی مقصد فنڈ کو مقامی سطح تک محدود کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ ممکنہ طور پر بیرونی اداروں کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کا مالیت دار فنڈ غیر ملکی مارکیٹوں میں خطرہ مول نہ لے سکے۔
قرض کی ادائیگی اور معاشی صورتحال
اس موقع پر مالیات کے وزیر فیض محمد اورنگزیب نے کمیٹی کو پاکستان کی قرض کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت بیرونی قرض میں اضافے کو روکنے اور مہنگے مختصر مدتی قرضوں کی واپسی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ سابقہ برسوں میں بیرونی قرض سالانہ سات ارب ڈالر تک بڑھتا رہا، لیکن اب اس شرح کو نمایاں طور پر کم کیا گیا ہے۔
وزیرِ خزانہ نے تفصیل دی کہ گزشتہ سال پاکستان نے 4.5 ارب ڈالر قرض کی ادائیگی کی ہے، جبکہ اس سال تقریباً 4 ارب ڈالر اور اگلے سال 3 ارب ڈالر کی ادائیگیاں متوقع ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ قرض کی مدت بڑھانا (Maturity Extension) ایک اہم ترجیح ہے تاکہ بار بار رول اوور کرنے سے پیدا ہونے والے خطرات کو کم کیا جا سکے۔
معاشی اعداد و شمار اور مستقبل کے اقدامات
فیض محمد اورنگزیب نے خوشخبری دی کہ بجٹ خسارہ کو کم کر کے 2.5 فیصد تک لایا گیا ہے، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا صرف 0.1 فیصد رہ گیا ہے۔ ان کا اندازہ ہے کہ موجودہ مالی سال میں یہ شرح صفر سے ایک فیصد کے درمیان قائم رہے گی۔ اس کے علاوہ علاقائی تناؤ کے باوجود ایندھن کی قلت سے بچا جا سکا ہے اور پیٹرول پمپوں پر قطاریں نہیں لگیں۔
وزیرِ خزانہ نے یہ بھی واضح کیا کہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تاریخی سطح پر بلند ہیں، جو ملک کی معاشی استحکام کی علامت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ قرض کی ادائیگیوں کے دباؤ کو کم کیا جائے تاکہ معیشت کو مزید فروغ مل سکے۔ اس ترمیمی بل کی منظوری کے بعد فنڈ کا کردار مکمل طور پر بدل جائے گا اور یہ صرف ملکی شعبے میں ہی فعال ہوگا۔
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