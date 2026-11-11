حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا
پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے ساتھ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے اور ایران کے نیوکلئری موقف کی تفصیلات۔
اسلام آباد میں تیل اور گیس کے قیمتوں میں کمی کی جانے والی نئی پالیسی نے عوام میں ایک نئی امید کا اظہار کیا ہے۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ( او جی آر اے) کی جاری کردہ سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی ہے۔ اس نئے فیصلے کے تحت پیٹرول کی قیمت لیٹر کے حساب سے تین روپے کم ہو کر تین سو پچاس روپے مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت سات روپے فی لیٹر کم ہو کر تین سو چھیانوے روپے فی لیٹر رہ گئی ہے۔ یہ تخفیفِ قیمتیں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف ایک اہم قدم کے طور پر دیکھی جا رہی ہیں، جس سے شہریوں کو کچھ حد تک ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ اس مقام پر بین الاقوامی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ حال ہی میں ایران کے سیکیورٹی چیف کے بیان نے عالمی مارکیٹوں میں غیر یقینی صورتحال پیدا کی ہے، جنہوں نے واضح کیا کہ تہران اپنے انجمن شدہ نیوکلیر مواد کے کسی بھی ذرے کو ملک سے باہر جانے نہیں دے گا۔ امریکہ نے اپنی جانب سے کہا ہے کہ تہران کے ساتھ ہونے والی ابتدائی مذاکرات میں نیوکلئری مسائل کو شامل کرنا لازمی ہے، خاص طور پر اگر بات چیت جاری رکھنی ہے۔ برینٹ فیوچرز میں ایک ڈالر بیسٹھ سینٹ یعنی ایک اعشاریہ چار فیصد کی اضافت کے بعد بارل کے حساب سے نوے اعشاریہ سات سترو ڈالر پر پہنچ گئے۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کرائوڈ میں ساتے سینٹ کی اضافت واقع ہوئی اور اس کی قیمت بائیسٹھ اعشاریہ آٹھ ڈالر فی بارل ہو گئی۔ گزشتہ تجارتی سیشن میں خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی واقع ہوئی تھی، جب امریکی عہدیداروں نے ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائیوں کی ضرورت کو کمتر دکھایا تھا۔ تاہم، بعد ازاں ایرانی سیکیورٹی افسر کے اس بیان نے کہ دونوں فریقین کے درمیان کوئی بات چیت جاری نہیں ہے، قیمتوں میں کمی کو جزوی طور پر کم کیا۔ یہ عالمی تناؤ اور سیاسی بیانات خام تیل کی قیمتوں پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں، جس کا اثر پاکستان سمیت دیگر ممالک پر بھی مرتب ہوتا ہے۔ حکومت کی جانب سے کی گئی یہ کمی ممکنہ طور پر مستقبل میں ہونے والی عالمی قیمتوں میں اضافے کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے، تاکہ مقامی معیشت پر پڑنے والا دباؤ کم سے کم رہے۔.
اسلام آباد میں تیل اور گیس کے قیمتوں میں کمی کی جانے والی نئی پالیسی نے عوام میں ایک نئی امید کا اظہار کیا ہے۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (او جی آر اے) کی جاری کردہ سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی ہے۔ اس نئے فیصلے کے تحت پیٹرول کی قیمت لیٹر کے حساب سے تین روپے کم ہو کر تین سو پچاس روپے مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت سات روپے فی لیٹر کم ہو کر تین سو چھیانوے روپے فی لیٹر رہ گئی ہے۔ یہ تخفیفِ قیمتیں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف ایک اہم قدم کے طور پر دیکھی جا رہی ہیں، جس سے شہریوں کو کچھ حد تک ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ اس مقام پر بین الاقوامی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ حال ہی میں ایران کے سیکیورٹی چیف کے بیان نے عالمی مارکیٹوں میں غیر یقینی صورتحال پیدا کی ہے، جنہوں نے واضح کیا کہ تہران اپنے انجمن شدہ نیوکلیر مواد کے کسی بھی ذرے کو ملک سے باہر جانے نہیں دے گا۔ امریکہ نے اپنی جانب سے کہا ہے کہ تہران کے ساتھ ہونے والی ابتدائی مذاکرات میں نیوکلئری مسائل کو شامل کرنا لازمی ہے، خاص طور پر اگر بات چیت جاری رکھنی ہے۔ برینٹ فیوچرز میں ایک ڈالر بیسٹھ سینٹ یعنی ایک اعشاریہ چار فیصد کی اضافت کے بعد بارل کے حساب سے نوے اعشاریہ سات سترو ڈالر پر پہنچ گئے۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کرائوڈ میں ساتے سینٹ کی اضافت واقع ہوئی اور اس کی قیمت بائیسٹھ اعشاریہ آٹھ ڈالر فی بارل ہو گئی۔ گزشتہ تجارتی سیشن میں خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی واقع ہوئی تھی، جب امریکی عہدیداروں نے ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائیوں کی ضرورت کو کمتر دکھایا تھا۔ تاہم، بعد ازاں ایرانی سیکیورٹی افسر کے اس بیان نے کہ دونوں فریقین کے درمیان کوئی بات چیت جاری نہیں ہے، قیمتوں میں کمی کو جزوی طور پر کم کیا۔ یہ عالمی تناؤ اور سیاسی بیانات خام تیل کی قیمتوں پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں، جس کا اثر پاکستان سمیت دیگر ممالک پر بھی مرتب ہوتا ہے۔ حکومت کی جانب سے کی گئی یہ کمی ممکنہ طور پر مستقبل میں ہونے والی عالمی قیمتوں میں اضافے کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے، تاکہ مقامی معیشت پر پڑنے والا دباؤ کم سے کم رہے۔
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