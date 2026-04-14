حکومت کا اہم فیصلہ: حیسکو اور کے الیکٹرک میں لوڈ شیڈنگ میں کمی، عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا عزم

وزارتِ توانائی کا بڑا فیصلہ، حیسکو اور کے الیکٹرک میں لوڈ شیڈنگ میں کمی کا اعلان، جنوبی علاقوں میں سستی بجلی کی فراہمی اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا عزم۔ فرنس آئل پر انحصار کم کرنے اور بجلی کی پیداوار کے متبادل ذرائع پر توجہ۔
وزارتِ توانائی نے بجلی کے زیادہ طلب والے اوقات میں حیسکو اور کے الیکٹرک کے صارفین کیلئے روزانہ 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق، پاور ڈویژن نے پیک آورز ریلیف سٹریٹیجی کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ حکومت نے حیسکو اور کے الیکٹرک میں سوا دو گھنٹے کی لوڈ مینجمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان وزارتِ توانائی کے مطابق، اس فیصلے کا مقصد جنوبی علاقوں میں دستیاب متبادل ذرائع سے حاصل ہونے والی سستی بجلی کا ریلیف عوام تک پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ، دونوں ڈسکوز میں لوڈ مینجمنٹ نہ کرنے کی ایک اہم وجہ فرنس آئل پر انحصار کو کم کرنا بھی ہے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ ملک کے جنوبی علاقوں میں دیگر ذرائع سے وافر مقدار میں سستی بجلی پیدا کی جارہی ہے اور یہ سستی بجلی انہی دونوں ڈسکوز کے اندر استعمال ہورہی ہے۔
ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ سستی بجلی کی پیداوار کی وجہ سے حیسکو اور کے الیکٹرک کے صارفین کو بلاوجہ تکلیف نہیں دی جائے گی۔ تاہم، دیگر علاقوں میں مغرب کے بعد روزانہ 2 گھنٹے اور 15 منٹ کی لوڈ شیڈنگ جاری رہے گی۔ یہ فیصلہ حکومت کی جانب سے بجلی کی طلب اور رسد کے درمیان توازن برقرار رکھنے اور صارفین کو ممکنہ حد تک ریلیف فراہم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ حکومت کا یہ عزم ہے کہ وہ بجلی کی پیداوار کے متبادل ذرائع کو فروغ دے گی تاکہ فرنس آئل پر انحصار کم کیا جاسکے اور عوام کو سستی بجلی فراہم کی جاسکے۔ اس کے علاوہ، حکومت بجلی کی ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے اور لوڈ شیڈنگ کے مسائل کو کم کرنے کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے۔ یہ واضح رہے کہ پاکستان میں بجلی کی طلب میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو بجلی کی پیداوار اور تقسیم کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا ہے۔
اس فیصلے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جنوبی علاقوں میں بجلی کی پیداوار کے متبادل ذرائع پر توجہ دی جارہی ہے۔ ان ذرائع میں قابل تجدید توانائی کے منصوبے، جیسے کہ شمسی اور ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے شامل ہیں۔ حکومت ان منصوبوں کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے، جن میں سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور ریگولیٹری فریم ورک کو بہتر بنانا شامل ہے۔ یہ اقدام نہ صرف بجلی کی پیداوار کو متنوع بنائے گا بلکہ ماحولیاتی تحفظ میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ، حکومت بجلی کی چوری کو روکنے اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے۔ بجلی کی چوری اور نقصانات کی وجہ سے نہ صرف حکومت کو مالی نقصان ہوتا ہے بلکہ اس سے لوڈ شیڈنگ کے مسائل میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ حکومت کا یہ عزم ہے کہ وہ بجلی کے شعبے میں بہتری لائے گی اور عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرے گی۔
برطانوی پارلیمنٹ میں ایران امریکا مذاکرات پر پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا گیا، جبکہ 9 مئی کو ریڈیو پاکستان نذر آتش کیس میں صوبائی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی نے ریکارڈ طلب کرلیا۔
