حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ٹارگٹڈ سبسڈی دے رہی ہے، وزیر خزانہ

وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ مشرقِ وسطیٰ کی کشیدگی کے باعث عالمی توانائی قیمتوں میں اضافے کے باوجود پاکستان اپنی معیشت کو مستحکم کر رہا ہے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے ٹارگٹڈ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے حال ہی میں ایک چینی ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرقِ وسطیٰ میں جاری غیر یقینی صورتحال کے تناظر میں بین الاقوامی سطح پر تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اس کے اثرات کو پاکستان مؤثر طریقے سے سنبھال رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت عوام پر پڑنے والے مہنگائی کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے اور اس سلسلے میں ٹارگٹڈ سبسڈی کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے۔ ان سبسڈی کے ذریعے بنیادی طور پر ٹرانسپورٹ کے شعبے، زرعی سرگرمیوں
اور کم آمدنی والے طبقات کو براہِ راست ریلیف فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، تاکہ روزمرہ کی ضروریات زندگی کی فراہمی میں آسانی پیدا کی جا سکے۔ وزیر خزانہ نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی معاشی چیلنجز کے باوجود پاکستان کی معاشی صورتحال میں مجموعی طور پر استحکام نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ترسیلاتِ زر میں نمایاں بہتری آئی ہے، جو ملک کے زرمبادلہ کے ذخائر کو تقویت بخش رہی ہے۔ مزید برآں، کرنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے بھی سرپلس کی صورتحال حاصل ہوئی ہے، جو کہ ایک مثبت علامت ہے۔ یہ اعداد و شمار ملک کی ادائیگیوں کے توازن کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ توقع ہے کہ جاری مالی سال کے دوران پاکستان کی معاشی شرح نمو تقریباً چار فیصد تک پہنچ جائے گی، جو کہ ایک حوصلہ افزا پیشرفت ہے۔ یہ شرح نمو حکومتی پالیسیوں اور معاشی استحکام کے اقدامات کے ثمرات کی عکاسی کرتی ہے، تاہم عالمی معاشی حالات کی غیر یقینی صورتحال اب بھی ایک اہم عنصر ہے۔ تاہم، محمد اورنگزیب نے خبردار کیا ہے کہ اگر مشرقِ وسطیٰ میں جاری یہ کشیدگی طویل عرصے تک برقرار رہتی ہے، تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں نہ صرف مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، بلکہ پاکستان کی برآمدات پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے اور مجموعی معاشی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت کو اضافی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ، وزیر خزانہ نے ملک کی مستقبل کی توانائی ضروریات اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے حکومتی کوششوں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان قابلِ تجدید توانائی کے ذرائع اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری (سی پیک) کے دوسرے مرحلے میں صنعتی اور زرعی شعبوں میں باہمی تعاون کو بڑھانے کے منصوبے بھی زیرِ غور ہیں، جن کا مقصد معیشت کو مزید مضبوط اور خود کفیل بنانا ہے۔ یہ پالیسیاں طویل المدتی استحکام اور ترقی کے لیے اہم ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق، حال ہی میں پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی منڈی میں 500 ملین ڈالر کا یورو بانڈ کامیابی سے جاری کیا ہے، جو کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور بیرونی قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ، ایک اور خبر کے مطابق، صرف ڈیڑھ ماہ کے عرصے میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے 180 ارب روپے سے زائد کی رقم وصول کی گئی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اپنے محصولات کو بڑھانے کے لیے مختلف ذرائع سے آمدنی اکٹھی کر رہی ہے۔
