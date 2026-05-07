حکومت کا مقامی آٹو سیکٹر کی ترقی کے لیے ٹیکسوں میں کمی اور نئی پالیسی کا جامع منصوبہ

پاکستان حکومت نئے بجٹ اور نئی آٹو پالیسی کے ذریعے مقامی گاڑیوں کی صنعت کو فروغ دینے، خام مال پر ٹیکس کم کرنے اور الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو عام کرنے کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے۔
حکومت پاکستان نے ملک میں آٹو سیکٹر کی مجموعی بہتری اور مقامی سطح پر گاڑیوں کی تیاری کو فروغ دینے کے لیے ایک انتہائی جامع اور دوررس حکمت عملی تیار کی ہے جس کا بنیادی مقصد گاڑیوں کی پیداواری لاگت میں کمی لانا اور صنعت کاروں کو ایسی سہولیات فراہم کرنا ہے جس سے گاڑیوں کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ میں آ سکیں۔ آنے والے نئے بجٹ میں اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے کہ مقامی طور پر تیار کردہ گاڑیوں کے لیے استعمال ہونے والے خام مال پر ٹیکسوں میں نمایاں کمی کی جائے تاکہ پیداواری اخراجات کم ہوں اور صنعت میں استحکام پیدا ہو۔ حکومت کی مجوزہ پالیسی کے مطابق مقامی گاڑیوں کے لیے قومی اوسط ٹیرف کو 6 فیصد سے نیچے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے، جس سے نہ صرف مقامی صنعت کاروں کو عالمی مارکیٹ کے مقابلے میں برتری حاصل ہوگی بلکہ صارفین کے لیے بھی گاڑیوں کی دستیابی آسان اور سستی ہو جائے گی۔ یہ اقدام ایک ایسے نازک وقت میں اٹھایا جا رہا ہے جب ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے گاڑیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لہذا ٹیکسوں میں یہ مجوزہ کمی مارکیٹ میں طلب کو دوبارہ بحال کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب، نئی آٹو پالیسی، جس کا نفاذ یکم جولائی سے متوقع ہے، میں خاص طور پر الیکٹرک گاڑیوں اور نئی توانائی والی گاڑیوں کے فروغ پر بھرپور توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ حکومت نے ایک انقلابی تجویز پیش کی ہے جس کے تحت الیکٹرک گاڑیوں کی پالیسی کے دائرہ کار کو وسعت دے کر اس میں تمام اقسام کی نئی توانائی والی گاڑیوں کو شامل کیا جائے گا۔ اس نئی تعریف میں نہ صرف مکمل طور پر الیکٹرک گاڑیاں بلکہ پلگ ان ہائبرڈز اور فیول سیل گاڑیوں کو بھی رعایتی ٹیرف کے دائرے میں لایا جائے گا تاکہ پاکستان میں ٹرانسپورٹ کے جدید اور ماحول دوست ذرائع کو عام کیا جا سکے۔ اس اقدام کا اصل مقصد پاکستان کو روایتی پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں سے نکال کر گرین انرجی کی طرف منتقل کرنا ہے تاکہ کاربن کے اخراج میں کمی لائی جا سکے اور عالمی موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی معیارات پر پورا اترا جا سکے۔ حکومت کا ارادہ ہے کہ مقامی سطح پر الیکٹرک گاڑیوں کی اسمبلنگ کو ترجیح دی جائے تاکہ درآمدی مکمل تیار گاڑیوں پر انحصار کم ہو اور ملک میں جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی ممکن ہو سکے جس سے مقامی انجینئرز اور تکنیکی ماہرین کو سیکھنے کے نئے مواقع ملیں گے۔ کسٹمز ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کے حوالے سے بھی حکومت نے اہم تبدیلیاں تجویز کی ہیں تاکہ صنعتی ماحول کو مزید سازگار بنایا جا سکے۔ نیشنل ٹیرف پالیسی کے تحت اضافی کسٹمز ڈیوٹی کو مکمل طور پر ختم کرنے اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں نمایاں کمی لانے کی تجویز دی گئی ہے تاکہ خام مال کی درآمد سستی ہو اور مقامی فیکٹریوں میں پیداوار کا پہیہ تیزی سے گھوم سکے۔ خاص طور پر سی کے ڈی (CKD) پارٹس، یعنی ان حصوں جو مقامی طور پر اسمبل کیے جاتے ہیں، پر رعایتی کسٹمز ڈیوٹی کی مدت کو 30 جون 2028 تک بڑھانے کی تجویز ہے، جس سے صنعت کاروں کو طویل مدتی سرمایہ کاری کرنے اور اپنے پلانٹس کو جدید بنانے کا اطمینان ملے گا۔ حکومت کی ایک اہم حکمت عملی یہ بھی ہے کہ آہستہ آہستہ آٹو سیکٹر کی ترجیحات اور مراعات کو ایک نارمل ریجیم یا عام نظام کی طرف منتقل کیا جائے تاکہ صنعت مستقل طور پر سرکاری مراعات پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی ذاتی صلاحیتوں، معیار اور مسابقت پر ترقی کر سکے۔ اس پالیسی کے ذریعے مقامی اسمبلنگ کو درآمدی گاڑیوں (CBU) کے مقابلے میں زیادہ تحفظ فراہم کیا جائے گا، جس سے نہ صرف ملکی کرنسی کے اخراج میں کمی آئے گی بلکہ ہزاروں نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور پاکستان کا صنعتی ڈھانچہ مضبوط ہوگا.
