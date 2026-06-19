حکومت نے احتیاطی بجٹ اور توانائی کے تحفظ کے اقدامات کو ختم کر کے تجارتی اوقات کار معمول پر واپس لائے

وزیراعظم شہباز شریف نے بجٹ اور توانائی کے حفاظتی اقدامات کی منسوخی کا اعلان کیا، مارکیٹ، شاپنگ مال اور دیگر تجارتی مقامات کی بندش کے اوقات معطل کر دیئے گئے، جبکہ بنیادی خدمات اور آئ ٹی سیکٹر کو مستثنیٰ رکھا گیا۔ اس کے ساتھ پیٹرول کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا بھی وعدہ کیا گیا۔
وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں جاری حکومت نے احتیاطی بجٹ اور توانائی کے تحفظ کے اقدامات کو فوری طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے ایک سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ 9 مارچ کو نافذ کی گئی پابندیاں اب مکمل طور پر منسوخ کی جا رہی ہیں اور ملک بھر میں تجارتی اوقات کار معمول کے مطابق جاری رکھے جائیں گے۔ اس کے تحت مارکیٹ، شاپنگ مال اور بازاروں کی کارکردگی شام نو بجے تک جاری رہے گی، جبکہ شادی کے ہال، شادی کے مینار اور دیگر ایونٹ مقامات کو دس بجے تک کھلا رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ریستوراں، کیفے اور خوراک کی دکانیں بھی گ्यारہ بجے تک اپنی خدمات فراہم کرتی رہیں گی۔ ٹیک آؤٹ اور ہوم ڈلیوری سروسز پر کسی قسم کی وقت کی پابندی عائد نہیں ہوگی اور وہ اپنی معمول کی کارکردگی جاری رکھ سکیں گی۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی فارمیسیز، ہسپتال، لیبارٹری اور کلینکس کو بھی بند ہونے کے وقت سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے تاکہ عوام کی بنیادی صحت کی ضروریات بلا تعطل پوری ہو سکیں۔ سی این جی اسٹیشن، الیکٹریک گاڑیوں کے چارجنگ پوائنٹس، بیکری اور تنور بھی اس پابندی سے مستثنیٰ ہیں، اس طرح خوراک اور توانائی کے ضروری شعبے بغیر رکاوٹ کے کام جاری رکھ سکیں گے۔ آئ ٹی کمپنیوں، کال سینٹرز اور کھیلوں کی سہولیات کے لئے بھی ایکسسیپشن جاری کر دی گئی ہے تاکہ ملک کی ڈیجیٹل معیشت اور تفریحی سرگرمیوں پر کوئی منفی اثر نہ پڑے۔ اس کے ساتھ ہی نوٹیفیکیشن میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے بحران سے پہلے متعارف کردہ دیگر مالیاتی احتیاطی اقدامات برقرار رہیں گے۔ اس ضمن میں وزیراعظم نے بھی عوام کو یقین دلایا کہ بڑے پیمانے پر ایندھن کی قیمتوں میں کمی لانے کے لئے فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں اور آج رات سے پیٹرول کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی جائے گی۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب عالمی توانائی کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی تھیں اور پاکستان کی عوام کو بڑھتی ہوئی قیمتوں کا سنگین بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ حکومت ی بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ توانائی کے شعبے میں طویل المدتی منصوبے تیار کیے جائیں گے اور آئندہ بھی عوام کو فراہمی اور قیمتوں کے کنٹرول کے لئے جامع پالیسیز اپنائی جائیں گی۔ اس فیصلے کے بعد مختلف تجارتی اور خدماتی شعبے اپنی معمول کی کارکردگی کے ساتھ گاہکوں کی خدمت جاری رکھیں گے اور عوام کو اس بات کی امید ہو گی کہ معاشی دباؤ کم ہو کر ان کے روزمرہ کے اخراجات پر بہتر اثر پڑے گا.
وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں جاری حکومت نے احتیاطی بجٹ اور توانائی کے تحفظ کے اقدامات کو فوری طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے ایک سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ 9 مارچ کو نافذ کی گئی پابندیاں اب مکمل طور پر منسوخ کی جا رہی ہیں اور ملک بھر میں تجارتی اوقات کار معمول کے مطابق جاری رکھے جائیں گے۔ اس کے تحت مارکیٹ، شاپنگ مال اور بازاروں کی کارکردگی شام نو بجے تک جاری رہے گی، جبکہ شادی کے ہال، شادی کے مینار اور دیگر ایونٹ مقامات کو دس بجے تک کھلا رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ریستوراں، کیفے اور خوراک کی دکانیں بھی گ्यारہ بجے تک اپنی خدمات فراہم کرتی رہیں گی۔ ٹیک آؤٹ اور ہوم ڈلیوری سروسز پر کسی قسم کی وقت کی پابندی عائد نہیں ہوگی اور وہ اپنی معمول کی کارکردگی جاری رکھ سکیں گی۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی فارمیسیز، ہسپتال، لیبارٹری اور کلینکس کو بھی بند ہونے کے وقت سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے تاکہ عوام کی بنیادی صحت کی ضروریات بلا تعطل پوری ہو سکیں۔ سی این جی اسٹیشن، الیکٹریک گاڑیوں کے چارجنگ پوائنٹس، بیکری اور تنور بھی اس پابندی سے مستثنیٰ ہیں، اس طرح خوراک اور توانائی کے ضروری شعبے بغیر رکاوٹ کے کام جاری رکھ سکیں گے۔ آئ ٹی کمپنیوں، کال سینٹرز اور کھیلوں کی سہولیات کے لئے بھی ایکسسیپشن جاری کر دی گئی ہے تاکہ ملک کی ڈیجیٹل معیشت اور تفریحی سرگرمیوں پر کوئی منفی اثر نہ پڑے۔ اس کے ساتھ ہی نوٹیفیکیشن میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے بحران سے پہلے متعارف کردہ دیگر مالیاتی احتیاطی اقدامات برقرار رہیں گے۔ اس ضمن میں وزیراعظم نے بھی عوام کو یقین دلایا کہ بڑے پیمانے پر ایندھن کی قیمتوں میں کمی لانے کے لئے فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں اور آج رات سے پیٹرول کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی جائے گی۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب عالمی توانائی کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی تھیں اور پاکستان کی عوام کو بڑھتی ہوئی قیمتوں کا سنگین بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ حکومتی بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ توانائی کے شعبے میں طویل المدتی منصوبے تیار کیے جائیں گے اور آئندہ بھی عوام کو فراہمی اور قیمتوں کے کنٹرول کے لئے جامع پالیسیز اپنائی جائیں گی۔ اس فیصلے کے بعد مختلف تجارتی اور خدماتی شعبے اپنی معمول کی کارکردگی کے ساتھ گاہکوں کی خدمت جاری رکھیں گے اور عوام کو اس بات کی امید ہو گی کہ معاشی دباؤ کم ہو کر ان کے روزمرہ کے اخراجات پر بہتر اثر پڑے گا
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