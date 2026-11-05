حکومت نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پراجیکٹ روکا، فائیو سٹار ہوٹل بنے گا
حکومتِ پاکستان نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پراجیکٹ کا نیا رخ تجویز کیا ہے۔ جے آئی ٹی رپورٹ کے مطابق اسے فائیو سٹار ہوٹل میں تبدیل کیا جائے گا اور نیب تحقیقات مکمل ہونے کے بعد عدالتی کارروائی ہوگی۔
حکومتِ پاکستان نے اسلام آباد کے متنازعہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو منصوبے کی نئی تاریخ مقرر کرتے ہوئے اسے دوبارہ ٹینڈر کرنے اور ری ڈیزائن کرنے کا باضابطہ فیصلہ صادر کیا ہے۔ اس اہم فیصلے کے تحت اس جائیداد کو مستقبل میں ایک بین الاقوامی معیار کا فائیو سٹار ہوٹل میں تبدیل کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ ، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے مشترکہ پریس کانفرنس میں یہ اعلان پیش کیا کہ دارالحکومت میں ہونے والی اس بڑی تبدیلی میں قانون کی بالادستی یقینی بنائی جائے گی۔
حکومتی عہد اور ری ڈیزائننگ پلان
وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے واضح کیا کہ نئے کاروباری ماڈل میں ایسے سرمایہ کاروں کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا جنہوں نے اپنے جائز ذرائع سے فلیٹس خریدے تھے اور مبینہ بے ضابطگیوں سے واقف نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کا مقصد دارالحکومت میں امیر اور غریب کے درمیان امتیازی سلوک کو ختم کرنا ہے اور قانون سب کے لیے برابر لاگو ہوگا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ محسن نقوی نے مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کی زمین کا قبضہ حاصل کر لیا ہے تاکہ اسے اس کے اصل تصور یعنی ایک پانچ ستارہ ہوٹل میں بدل سکیں۔Also readپاکستان کا مقامی ایئر ٹو ایئر میزائل فاز کامیاب تجربے سے لیس
جے آئی ٹی رپورٹ کے اہم نکات
مشترکہ تحقیقاتی ٹیم (جے آئی ٹی) کی تیار کردہ رپورٹ میں سنگ انکشافات سامنے آئے ہیں جن میں سابق سی ڈی اے حکام اور این پی کمپنی کے ذمہ داران کو شامل کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سنہ 1997 میں وفاقی کابینہ نے ریڈ زون میں فائیو سٹار ہوٹل بنانے کی اجازت دی تھی تاہم 2004 میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں اس پلان کو تبدیل کیا گیا۔ اس وقت کے سی ڈی اے چیئرمین کامران لاشاری نے منصوبے کا آغاز کیا اور بعد ازاں ساڑھے تیرہ ایکڑ اراضی پر اپارٹمنٹس بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔
مالی بے ضابطگیاں اور عدالتی فیصلے
جے آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق سی ڈی اے نے تعمیراتی کمپنی بی این پی اور عبدالحفیظ شیخ کو کل 120 اپارٹمنٹس بنانے کی اجازت دی تھی، لیکن سرکاری دستاویزات میں جعلی تبدیلیاں کر کے 254 اپارٹمنٹس بنائے گئے۔ عبدالحفیظ شیخ نے ان فلیٹس کے مالکان سے کل ساڑھے نو ارب روپے وصول کیے تھے جو کہ جے آئی ٹی کے پاس موجود ہیں۔ سپریم کورٹ نے سنہ 2019 میں اس کمپنی کو 17 ارب روپے ادا کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ رقم کی ادائیگی نہ ہونے پر سی ڈی اے نے سنہ 2023 میں لیز کینسل کر دی اور سپریم کورٹ نے سنہ 2026 میں سی ڈی اے کے اس فیصلے کو برقرار رکھا۔
نیب تحقیقات اور مستقبل کے اقدامات
وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے یقین دہانی کراتے ہوئے بتایا کہ قومی احتساب بیورو (نیب) اس معاملے میں تیز رفتار تحقیقات کر رہی ہے جو آئندہ تین ماہ کے اندر مکمل ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب کی تحقیقات مکمل ہونے کے فوراً بعد عدالتی کارروائی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ حکومتی ٹیم نے وضاحت کی کہ فلیٹس خریدنے والوں کی محفوظ آمدن پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے گا اور ان کی جائیدادوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ معیشت اور عوامی اعتماد کو نقصان نہ پہنچے۔
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