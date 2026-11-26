حکومت آئل سیکٹر پر ونڈ فال ٹیکس عائد کرنے کی تیاری کر رہی ہے
حکومت مشرق وسطیٰ کی جنگ سے فائدہ اٹھانے والی آئل کمپنیوں سے 25 ارب روپے وصول کرنے کے لیے ونڈ فال گین ٹیکس لاگو کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔
حکومت نے مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں بڑی اضافے سے فائدہ اٹھانے والی آئل سیکٹر کی کمپنیوں کے خلاف کارروائی دوبارہ شروع کی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ( ایف بی آر) کی جانب سے بنائی گئی تجویز کے تحت ان کمپنیوں سے کم از کم 25 ارب روپے وصول کرنے کے لیے ونڈ فال گین ٹیکس عائد کرنے کا اقدام کیا جا رہا ہے۔ یہ قدم آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت حکومت کے لیے انتہائی اہم ہے تاکہ انکم شارٹ فال کو پورا کیا جاسکے۔
آئی ایم ایف سے عہد پورا کرنے کی کوشش
حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آئل سیکٹر کی کمپنیوں سے ونڈ فال گین ٹیکس کی مد میں 25 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے رواں ہفتے اس تجویز کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ تاہم متعدد معاملات پر اختلافات کے باعث اجلاس میں کوئی حتمی فیصلہ نہ لیا جا سکا۔ ایک سینئر سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ اگر تیل کے شعبے پر یہ ٹیکس عائد نہ کیا گیا تو حکومت کو آئی ایم ایف سے کیے گئے وعدے کی تکمیل کے لیے آمدنی کے دیگر اقدامات کرنے پڑ سکتے ہیں۔Also readسندھ حکومت کا حیدرآباد سڑک کے کھمبوں پر وضاحت، مراد علی شاہ کا بیان
ٹیکس کے نفاذ کا قانونی دائرہ کار
اس ٹیکس کو نافذ کرنے کے لیے حکومت کو صدارتی آرڈیننس جاری کرنے یا قومی اسمبلی میں کوئی بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پارلیمنٹ نے پہلے ہی یہ اختیار وفاقی بیوروکریسی کو دے چکی ہے۔ ٹیکس حکام کے مطابق آئل ریفائنریز اور مارکیٹنگ کمپنیوں دونوں پر یہ ٹیکس قانونی ضابطہ جاتی حکم (ایس آر او) کے ذریعے آسانی سے نافذ کیا جاسکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انکم ٹیکس آرڈیننس میں کسی ترمیم کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔
ایف بی آر کا بجٹ ہدف اور چیلنجز
ایف بی آر پہلے ہی 95 ارب روپے کے ریونیو شارٹ فال کا سامنا کر رہا ہے۔ اگر نومبر کے لیے مقررہ 1.08 ٹریلین روپے کا ہدف بھی بڑے فرق سے حاصل نہ ہوا تو یہ شارٹ فال مزید بڑھ سکتا ہے۔ آئی ایم ایف اس مرتبہ نسبتاً نرم رویہ اختیار کیے ہوئے دکھائی دیتا ہے اور اس نے پروگرام کی متعدد اہم شرائط کی خلاف ورزیوں کو نظر انداز کیا ہے۔ ان شرائط میں چینی کے شعبے کو مکمل طور پر ڈی ریگولیٹ کرنا اور ریٹیل و رئیل اسٹیٹ شعبوں پر ٹیکس عائد کرنے کے اقدامات شامل ہیں۔
کمپنیوں کا منافع اور ٹیکس حکام کا اعتراض
ٹیکس حکام کے مطابق اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ چار بڑی ریفائنریز پاکستان ریفائنری لمیٹڈ، نیشنل ریفائنری لمیٹڈ، اٹک ریفائنری لمیٹڈ اور سنرجی کو (Cnergy Co) نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں زیادہ منافع ظاہر کیا ہے۔ ان چار کمپنیوں نے پہلی سہ ماہی میں مجموعی طور پر 90 ارب روپے منافع ظاہر کیا، جس پر ٹیکس حکام ٹیکس عائد کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم پیٹرولیم ڈویڑن اس تجویز سے متفق نہیں اور اس کا مؤقف ہے کہ جون کے اختتام کے مالیاتی گوشواروں کو بنیاد بنایا جانا چاہیے۔
پاکستان اسٹیٹ آئل کا نقصان اور بچاؤ
پاکستان اسٹیٹ آئل (پی ایس او) نے گزشتہ مالی سال کی چوتھی سہ ماہی میں 33.7 ارب روپے کا مجموعی نقصان ظاہر کیا۔ اس کے نتیجے میں پورے سال کا مجموعی منافع کم ہو کر 100 ارب روپے رہ گیا۔ اس نقصان کے باعث چوتھی سہ ماہی میں ٹیکس کے بعد 23 ارب روپے کا خسارہ ہوا، جس سے پورے مالی سال کا ٹیکس کے بعد منافع کم ہو کر 15 ارب روپے رہ گیا۔ کمپنی قانونی طور پر ونڈ فال گین ٹیکس سے بچ گئی کیونکہ اسے غیر معمولی منافع حاصل نہیں ہوا۔
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