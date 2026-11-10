حکومتی نئی آٹو پالیسی کے تحت کاروں کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان
حکومت کی منظور کردہ نئی آٹو پالیسی کے تحت مقامی طور پر تیار کردہ پیٹرول گاڑیوں کی قیمتوں میں 3 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک کمی متوقع ہے جو صارفین کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوگی۔
حکومتِ پاکستان کی منظور کردہ نئی آٹو پالیسی کے تحت مقامی طور پر تیار کردہ مختلف برانڈز اور سائز کی پیٹرول گاڑیوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹی میں کمی کے اطلاق سے صارفین کو فوری ریلیف ملے گا، جس کے تحت مختلف سیزن کی کاروں کی قیمتوں میں 10 لاکھ روپے تک کی گراوٹ متوقع ہے۔
مختلف سائز کی کاروں میں قیمتوں میں کمی
دستاویزات کے مطابق مقامی طور پر تیار کردہ 658 سی سی تک کی پیٹرول گاڑی کی قیمت میں 3 لاکھ 75 ہزار روپے کی کمی کی جائے گی، جس کے بعد یہ قیمت 32 لاکھ 20 ہزار سے کم ہو کر 28 لاکھ 45 ہزار روپے ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ 998 سی سی تک کی مقامی تیار کردہ پیٹرول گاڑی 4 لاکھ 40 ہزار روپے سستی ہوگی، جس کی موجودہ قیمت 42 لاکھ 70 ہزار سے کم ہو کر 38 لاکھ 30 ہزار روپے ہو جائے گی۔Also readپنجاب ضمنی انتخابات؛ یہ امپائر کو ملا لیں تو بھی نہیں جیت سکتے، عمران خان - ایکسپریس اردو
ایس یو وی اور جیپ میں بڑی ریلیف پیکج
بڑی سائز کی آٹوموبائلز کے حوالے سے بھی نئی پالیسی کے تحت قیمتوں میں کمی لاگو ہوگی، جس میں 1496 سی سی تک کی پیٹرول ایس یو وی کی قیمت میں 7 لاکھ 40 ہزار روپے کی کمی ہوگی، جس کے بعد اس کی قیمت 60 لاکھ 60 ہزار سے کم ہو کر 53 لاکھ 20 ہزار روپے ہو جائے گی۔ اسی طرح 1498 سی سی تک کی پیٹرول ایس یو وی کی قیمت میں 2 لاکھ 80 ہزار روپے کی کمی ہو کر یہ موجودہ 94 لاکھ 40 ہزار روپے سے کم ہو کر 91 لاکھ 60 ہزار روپے ہو جائے گی۔
عالمی معاشی تعاون اور کرپٹو ریگولیشن
ترکیہ میں کوپ 31 فورم کے دوران پاکستان نے عالمی سپلائی چینز کو کاربن سے پاک بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے، جو ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے ایک اہم قدم ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستانی کرپٹو صارفین کے تحفظ کے لیے ورچوئل اثاثہ جات الائنس کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے، جو ڈیجیٹل معیشت میں شفافیت کو یقینی بنانے کی کوشش ہے۔
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