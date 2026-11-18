حکیم جیفرز کی تاریخ ساز تقرری کا امکان
حکیم جیفرز امریکی ہاؤس سپیکر بننے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ وہ پہلے سیاہ فام سپیکر بن سکتے ہیں۔ 3 جنوری کو باقاعدہ ووٹنگ کا انعقاد ہوگا۔
حکیم جیفرز امریکی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز کے پہلے سیاہ فام سپیکر بننے کے لیے ایک اہم قدم اٹھانے والے ہیں۔ وہ منگل کو باقاعدہ ریکارڈڈ ووٹ کی درخواست دے کر اس عہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
جیفرز کا کہنا ہے کہ وہ اپنی نامزدگی کے لیے باقاعدہ ووٹنگ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کے کچھ اتحادیوں کا خیال تھا کہ انہیں بغیر ووٹنگ کے اتفاق رائے سے منتخب کیا جائے۔ تاہم، جیفرز نے اپنی قیادت کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے شفاف عمل کو ترجیح دی ہے۔Also readساہیوال: بھارتی خفیہ ایجنٹ کے شبہ میں گرفتاری اور بم برآمد
تاریخی عہدے کی ذمہ داریاں
امریکی کانگرس 3 جنوری کو دوبارہ متفقہ ہوگی جہاں مکمل ہاؤس کے سامنے باقاعدہ اکثریت کی ضرورت ہوگی۔ اگر جیفرز کامیاب رہے تو وہ امریکی سیاست میں ایک اہم موڑ کا نشان بنیں گے۔
یہ عہدہ ریاستہائے متحدہ میں انتہائی طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ سپیکر صدر کے بعد وفاقی نظام میں دوسرے نمبر پر ہوتے ہیں۔ اس کی ذمہ داریاں قانون سازی اور انتظامی امور کو سنوارنے تک پھیلی ہوئی ہیں۔
سیاسی پس منظر اور تجربہ
حکیم جیفرز کا تعلق بروکلن کے کراون ہائٹس سے ہے جہاں انہوں نے کام کرنے والی طبقے میں پلے بڑھے۔ انہوں نے وکالت کی تعلیم حاصل کی اور 2007 میں نیو یارک اسٹیٹ لیجسلیچر میں شمولیت اختیار کی۔
2012 میں وہ کانگرس کے لیے منتخب ہوئے۔ 2022 میں جمہوری پارٹی نے انہیں نینسی پیلوسی کی جگہ منتخب کیا تھا۔ یہ قدم تاریخی تھا کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب کوئی سیاہ فام سیاست دان امریکی کانگرس کے کسی بھی چیمبر میں پارٹی کی قیادت سنبھالی۔
پیشرفت رائے اور حکمت عملی
منگل کی شام کو جیفرز نے ترقی پسند اراکین سے ملاقات کی۔ ان نے اسرائیل اور صحت کی دیکھ بھال جیسے اہم مسائل پر بات چیت کی۔ یہ ملاقات ان کی جماعت کے اندر اتحاد کو برقرار رکھنے کی کوشش کا حصہ ہے۔
ریپبلکن قیادت اور مستقبل
اسی دوران، ریپبلکن پارٹی نے گزشتہ ہفتے اپنے رہنماؤں کا انتخاب کیا۔ جم جارڈن کو ہاؤس میں پیشرفت حاصل ہوئی۔ اسٹیٹ سینٹ میں جان تھون کو دوبارہ قائم رہنے کا موقع ملا۔ یہ تقسیم امریکی سیاست میں نئے تجربات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics