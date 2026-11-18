حکیم جیفریز ایوان نمائندگان کے اسپیکر کے امیدوار بن گئے
امریکہ کی ڈیموکریٹک جماعت نے حکیم جیفریز کو ایوان نمائندگان کے اسپیکر کے باضابطہ امیدوار کے طور پر نامزد کر دیا ہے، جو تاریخ کے پہلے سیاہ فام اسپیکر بن سکتے ہیں۔
امریکہ میں اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹک نے حکیم جیفریز کو ایوانِ نمائندگان کے آئندہ اسپیکر کے لیے باضابطہ طور پر نامزد کردیا ہے۔ اس اہم فیصلے کے بعد حکیم جیفریز کے امریکا کی تاریخ کے پہلے سیاہ فام اسپیکر بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ یہ نامزدگی ریاستہائے متحدہ امریکا کی سیاسی تاریخ میں ایک نئے دور کی شروعات کی نشاندہی کرتی ہے۔
خفیہ رائے شماری میں واضح اکثریت
ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان پارلیمان نے خفیہ رائے شماری کے عمل میں حکیم جیفریز کے حق میں 251 ووٹ دیے۔ اس دوران صرف 11 ارکان نے ان کی مخالفت کی۔ واضح رہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ایوانِ نمائندگان میں اکثریت حاصل ہے، جس کی وجہ سے حکیم جیفریز کے حتمی انتخاب کو انتہائی ممکن سمجھا جا رہا ہے۔ اس ووٹنگ کے نتیجے میں ان کی قیادت کی باقاعدہ منظوری مل گئی ہے۔Also readASEAN Secretary-General Kao Kim visits Pakistan for high-level diplomatic talks
بائیں بازو کی مخالفت اور طبی سہولیات
حکیم جیفریز کو اپنی ہی جماعت کے بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے چند ارکان کی جانب سے مخالفت کا سامنا تھا۔ ان ارکان نے اپنے مشترکہ بیان میں وضاحت کی کہ انہوں نے حکیم جیفریز کے خلاف ووٹ اس لیے دیا کیونکہ وہ تمام شہریوں کے لیے طبی سہولتوں اور غزہ میں جنگ کے خاتمے سمیت اہم امور پر ان سے واضح یقین دہانیاں چاہتے تھے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے سات نئے منتخب ارکان نے ان تحفظات کا اظہار کیا۔
سیاسی حلقوں کے ساتھ مذاکرات
مخالفین کی آوازوں کو کم کرنے کے لیے حکیم جیفریز نے مختلف سیاسی دھڑوں کے ارکان سے ملاقاتیں بھی کیں۔ تاہم، انہوں نے حال ہی میں طبی سہولتوں کے دائرے کو وسیع کرنے کی حمایت کرتے ہوئے ایک واضح پالیسی کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے بزرگوں کے لیے مخصوص سرکاری طبی پروگرام میں مزید افراد کی شمولیت اور بچوں کے لیے جامع طبی سہولتوں کی تجویز کی حمایت کی تھی۔
تین جنوری کو حتمی ووٹنگ کا تعین
حکیم جیفریز کو اسپیکر منتخب ہونے کے لیے اب تین جنوری کو ایوان کے تمام ارکان کی رائے شماری کا سامنا کرنا ہوگا۔ چونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ایوان میں اکثریت حاصل ہے، اس لیے ان کی کامیابی متوقع ہے۔ حتمی ووٹنگ کے بعد وہ باضابطہ طور پر ایوانِ نمائندگان کے سربراہ کے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics