حکیم جیفریز تاریخ ساز ہوکر ریاستہائے متحدہ گھر کے سپیکر بننے کے قریب
ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر حکیم جیفریز ریاستہائے متحدہ کے گھر کے پہلے سیاہ فام سپیکر بننے جا رہے ہیں، جبکہ بائیں بازو کے ارکان شرائط عائد کر رہے ہیں۔
نیویارک سے تعلق رکھنے والے 56 سالہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر حکیم جیفریز جمعرات کو ریاستہائے متحدہ کے گھر کے پہلے سیاہ فام سپیکر بننے کی طرف ایک تاریخی قدم اٹھا رہے ہیں، جو وائٹ ہاؤس کے انتخاب میں ڈیموکریٹس کی بڑی کامیابی کے بعد ان کے لیڈرشپ کی تصدیق کا سبب بنے گا۔
تاریخی عہدہ اور انتخابات کا عمل
جمعہ کی شام کو ہونے والے بند دروازوں کے پیچھے پارٹی کے ووٹنگ کے عمل میں جیفریز کے سامنے کوئی اعلان شدہ چیلنج نہیں ہے، جو انہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورِ صدارت کے آخری دو سالوں کے دوران طاقتور ڈیموکریٹک اکثریت کی سربراہی کی سمت لے جا رہا ہے۔Also readJeffrey Epstein's death back in spotlight after seven years as murder claims emerge
یہ تاریخی سنگِ میل حاصل کرنے کا عمل اس وقت شروع ہوگا جب ڈیموکریٹک ارکان اپنی قیادت کا انتخاب کریں گے، جس کے بعد جیفریز کو 3 جنوری کو نئے کانگریس کے اجلاس پر مکمل گھر کے رسمی ووٹ کی ضرورت ہوگی، تاکہ وہ سرکاری طور پر عہدے پر فائز ہو سکیں۔
جیفریز کے حامی امیدوار ہیں کہ وہ نانسے پیლოსی کی طرح 2007 میں پہلی خاتون سپیکر بننے سے پہلے کی طرح بغیر کسی ریکارڈ شدہ ووٹ کے اتفاق رائے سے منتخب ہو جائیں گے، جو کہ ایک کم از کم کی شرح ہے۔
بائیں بازو کے ارکان اور شرائط
اس تاریخی کامیابی کے باوجود پارٹی کے بائیں بازو کے حلقوں کی جانب سے ایک واضح وارننگ بھی دی گئی ہے کہ انتخاب جیتنا ایک بات ہے لیکن اختیارات کو استعمال کرنے پر اتفاق کرنا بالکل مختلف چیلنج ہے۔
نئے منتخب ہونے والے کچھ ترقی پسند ارکان نے ابھی تک اپنا اعتماد نہیں دیا ہے اور وہ امریکہ میں اسرائیل کے تعاون اور امریکی سیاست میں پیسے کے اثر و رسوخ جیسے موضوعات پر جیفریز سے رعایتیں مانگ رہے ہیں۔
تاہم، یہ اختلاف رائے جیفریز کی کامیابی کو روکنے کے لیے ناکام رہنے کا امکان ہے، کیونکہ ان کے حامیوں نے ارکان کے درمیان اتفاق رائے حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ اکثریت کو مضبوط بنانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔
ذرائع سے حاصل کردہ تفصیلات اور مستقبل
جیفریز نے گزشتہ ہفتے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ وہ ملک کو سستا بنانے کے لیے جدوجہد کریں گے اور مہنگائی کی شرح کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جوابدہ ٹھہرائیں گے جنہوں نے امریکی عوام پر بے پناہ بدعنوانی کا سلسلہ شروع کیا تھا۔
بروکلین کے کراؤن ہائیٹس علاقے میں پلنے والے جیفریز نے وکیل کی تربیت حاصل کی اور نیویارک سٹی لیجسلیچر میں 2007 میں داخلے سے قبل نجی عمل میں کام کیا، جس کے بعد وہ 2013 میں کانگریس پہنچے۔
وہ 2022 میں نانسے پیلوسی کی جگہ ڈیموکریٹک پارٹی کے گھر کے لیڈر منتخب ہونے والے پہلے سیاہ فام قانون ساز بنے تھے اور 2020 میں ٹرمپ کی پہلی مہم کے دوران گھر کے مقدمات چلانے والے پراسیکیوٹرز میں شامل تھے۔
سیاسی ماحول اور دیگر قیادت کے انتخابات
ریپبلکن پارٹی نے گزشتہ ہفتے اپنی قیادت کا انتخاب کر لیا، جس میں جیم جیورڈن کو گھر کے لیڈر کے طور پر منتخب کیا گیا جبکہ سرزمین سینیٹ میں جان تھون کو برقرار رکھا گیا، جبکہ سینیٹ ڈیموکریٹس میں چاک شمر اور کرس وان ہولن کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔
جیفریز کو اب وسطی اور بائیں بازو کے ڈیموکریٹس کے درمیان اتحاد کو برقرار رکھنے اور ریپبلکن صدر کی وٹو پاور کے باوجود مقننہ کو آگے بڑھانے جیسے عملی چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔
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