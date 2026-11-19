حیات آباد میڈیکل کمپلیکس: تربیت مکمل ہونے تک شادی نہ کریں
حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی انتظامیہ نے پی جی ٹیز کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریزیڈنسی ٹریننگ مکمل ہونے تک شادی کے اہم ذاتی فیصلے مؤخر رکھیں۔
پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی انتظامیہ نے اپنے پوسٹ گریجویٹ ٹرینی ڈاکٹرز کے لیے ایک غیر معمولی ہدایت جاری کی ہے۔ میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد خان کے دفتر سے جاری آفس آرڈر میں واضح کیا گیا ہے کہ تربیت کی مدت کے دوران شادی جیسے اہم ذاتی فیصلے مؤخر رکھے جائیں۔ اس نوٹیفکیشن کا مقصد ٹرینی ڈاکٹرز کی مکمل توجہ کلینیکل ڈیوٹیز اور مریضوں کی دیکھ بھال کی طرف مرکوز کرنا ہے۔
آفس آرڈر کی تفصیلات اور کلینیکل ذمہ داریاں
حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی جانب سے جاری کردہ سرکاری نوٹیفکیشن میں تمام پوسٹ گریجویٹ ٹرینی ڈاکٹرز (پی جی ٹیز) کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی ریزیڈنسی ٹریننگ کامیابی سے مکمل ہونے تک شادی یا دیگر اہم ذاتی معاملات سے گریز کریں۔ اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ٹرینی ڈاکٹرز اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں پر مکمل تمرکز قائم رکھ سکیں۔Also readسنا اللہ نے صدر張ardari کی interior minister کی تعیناتی میں 60 فیصد بھूमिका بتائی
آفس آرڈر میں خاص طور پر زور دیا گیا ہے کہ شعبہ طب کے تمام پی جی ٹیز کی بنیادی توجہ کلینیکل ڈیوٹیز، مریضوں کی بہتر دیکھ بھال، تعلیمی سرگرمیوں اور تحقیقی تقاضوں پر ہونی چاہیے۔ انتظامیہ کا ماننا ہے کہ اس مدت میں ذاتی زندگی کے بڑے فیصلے مؤخر رکھنے سے پیشہ ورانہ کامیابی کی ممکنات میں اضافہ ہوتا ہے۔
آفس آرڈر کی نقلیں اور نگرانی کے نظام
اس اہم ہدایت نامے کی نقول تمام متعلقہ حکام کو بھیج دی گئی ہیں تاکہ اس پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ آفس آرڈر کی نقلیں تمام پوسٹ گریجویٹ ٹرینی ڈاکٹرز، ایسوسی ایٹ ڈین پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹی ٹیوٹ، شعبہ طب کے سربراہان اور متعلقہ سپروائزرز کو ارسال کر دی گئی ہیں۔
انتظامیہ نے اپنے نوٹیفکیشن میں واضح طور پر تمام ٹرینی ڈاکٹرز سے اس مشورے پر مثبت انداز میں عمل کرنے کی توقع ظاہر کی ہے۔ اس نگرانی کے نظام کا اہم مقصد یہ ہے کہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر ٹرینی ڈاکٹر اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کر رہا اور وہ اپنی رہنمائی دینے والے سپروائزرز کی ہدایات پر پورا اتر رہا ہے۔
معاشرتی ردعمل اور غیر روایتی ہدایت کی نوعیت
عام طور پر تعلیمی اور پیشہ ورانہ ادارے ملازمین سے وقت کی پابندی اور ڈیوٹی میں بہتری کے لیے ہدایات جاری کرتے ہیں، لیکن حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی جانب سے شادی جیسے اہم ذاتی معاملے کو پیشہ ورانہ توجہ سے جوڑنا ایک نیا رجحان ہے۔ ٹرینی ڈاکٹرز کی پیشہ ورانہ توجہ برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کی ہدایت جاری کی گئی ہے جس سے اسپتال کا یہ مختصر نوٹیفکیشن سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔
یہ فیصلہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی انتظامیہ کی طرف سے ڈاکٹرز کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ایک منفرد کوشش ہے۔ اس غیر معمولی موضوع نے نہ صرف پشاور میں بلکہ پورے ملک میں میڈیکل اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز کے درمیان ایک وسیع بحث کو جنم دیا ہے۔
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