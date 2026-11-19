حیاتیاتی ادویات کرپشن کیس: ڈاکٹر شازیہ کو ضمانت، تین ملزمان کی درخواستیں مسترد
اسلام آباد کی عدالت نے ہیلتھ سروسز پاکستان ویکسین خریداری کیس میں ڈاکٹر شازیہ سیف اللہ کو ضمانت دے دی جبکہ ڈاکٹر رحیم الدین سمیت دیگر تین ملزمان کی درخواستیں خارج کر دی گئیں۔
اسلام آباد کی اسپیشل جج سنٹرل عدالت نے ہیلتھ سروسز پاکستان میں ویکسین خریداری میں بدعنوانی کے ملزموں کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے ڈاکٹر شازیہ سیف اللہ کو قبل از گرفتاری ضمانت منظور کر لی ہے۔ جبکہ عدالت نے ڈاکٹر رحیم الدین ، ڈاکٹر میاں فریز الدین اور عبدالرسول شیخ کی قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔
عدالتی فیصلے کی تفصیلات اور ضابطہ فوجداری
اسپیشل جج ہمایوں دلاور کی عدالت نے ملزمان کی درخواستوں پر غور کرتے ہوئے کہا کہ مقدمے میں ملزمان پر مخصوص کردار کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ملزمان نے اپنی بدنیات یا جھوٹے پھنسانے کے شواہد پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کی درخواستیں خارج کی گئیں۔Also readAnthropic IPO: AI Firm Raises $81.3B, Valued at $1.5T
ڈاکٹر شازیہ سیف اللہ کے معاملے میں عدالت نے انہیں ایک لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے یا نقد ضمانت پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی شرط عائد کی ہے کہ وہ ایک مناسب ضامن پیش کریں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر شازیہ سیف اللہ خاتون ہونے کے ناطے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 497(1) کے تحت رعایت کی حقدار ہیں۔
مقدمے کی نوعیت اور مالی نقصان کی تفصیلات
ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے 20 اکتوبر 2026 کو ملزمان کے خلاف انسدادِ بدعنوانی ایکٹ اور تعزیراتِ پاکستان کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزمان نے نجی افراد کی ملی بھگت سے ویکسین کی خریداری میں مبینہ ہیرا پھیری کی ہے۔
تحقیقاتی ایجنسی نے بتایا کہ مہنگے نرخوں پر پانچ سالہ ٹھیکہ ایک ہی بولی دہندہ کو دینے کی وجہ سے سرکاری خزانے کو 2.445 ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ یہ رقم اس وقت کا ایک بڑا مالی نقصان ہے جو کہ عوامی وسائل کے ضیاع کا اندازہ لگانے کے لیے اہم ہے۔
ملزمان کی جانب سے دفاعی موقف
ملزمان کے وکلا نے عدالت میں اپنا دفاع پیش کرتے ہوئے یہ دلیل دی کہ ملزمان خریداری کمیٹی کے رکن نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقدمے میں کوئی ذاتی مالی فائدہ ثابت نہیں ہوا ہے اور ملزمان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔
وکلا نے یہ بھی استدلال کیا کہ ملزمان کی کارکردگی کو خریداری کی عملی ذمہ داریوں سے الگ کر کے دیکھا جائے، کیونکہ ان کا براہ راست تعلق ٹھیکہ یا بولی کے فیصلے سے نہیں تھا۔ تاہم، عدالت نے یہ دلیل مسترد کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔
آئندہ کی کارروائی اور قانونی چارہ جوئی
فیصلے کے بعد ڈاکٹر شازیہ سیف اللہ قانونی ضروریات پوری کرنے کے بعد رہا ہو سکتی ہیں، جبکہ باقی تین ملزمان یعنی ڈاکٹر رحیم الدین، ڈاکٹر میاں فریز الدین اور عبدالرسول شیخ کو حراست میں لیا جا سکتا ہے۔
ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھائے گی اور مزید شواہد کی روشنی میں قانونی چارہ جوئی جاری رکھے گی۔ اس کیس کا فیصلہ عوامی اداروں میں شفافیت اور فراہمی میں کی جانے والی خریداریوں کے لیے ایک اہم مثال قرار دیا جا رہا ہے۔
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