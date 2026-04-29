حیدرآباد کنگز مین نے ملتان سلطانز کو شکست دے دی

پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے پہلے ایلمینیٹر میچ میں حیدرآباد کنگز مین نے ملتان سلطانز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ عثمان خان کی جارحانہ بیٹنگ نے حیدرآباد کنگز مین کو فتح دلائی۔
لاہور (دنیا نیوز) – پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے 11ویں ایڈیشن کے پہلے ایلمینیٹر میچ میں حیدرآباد کنگز مین نے ملتان سلطانز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ملتان سلطانز کی جانب سے دیے گئے 160 رنز کے ہدف کو حیدرآباد کنگز مین نے صرف دو وکٹوں کے نقصان پر 16ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ اس جیت میں وکٹ کیپر بیٹسمین عثمان خان نے بھی 3 چھکوں اور 8 چوکوں کی مدد سے جارحانہ 64 رنز کی اننگز کھیل کر اہم کردار ادا کیا۔ ملتان سلطانز کی جانب سے اسٹیو سمتھ اور محمد اسماعیل نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ قبل ازیں، لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ملتان سلطانز نے بیٹنگ کے لیے آنے کے بعد اپنے 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 159 رنز بنائے تھے۔ شان مسعود 67 رنز ناقابل شکست کے ساتھ سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی رہے، جبکہ محمد نواز نے 18، صاحبزادہ فرحان 15، اور اسٹیو سمتھ 13 رنز بنائے۔ کپتان ایشٹن ٹرنر اور پیٹر سڈل 9، 9 رنز بنانے میں کامیاب رہے، جبکہ جوش فلپ 6، فیصل اکرم 4، محمد عمران 2، اور ارفات منہاس 1 رنز بنا سکے۔ محمد اسماعیل 1 رن پر ناٹ اوٹ رہے۔ حیدرآباد کنگز مین کی جانب سے محمد علی، حنین شاہ اور عاقب جاوید نے دو دو وکٹیں حاصل کیں، جبکہ سائم ایوب اور گلین میکسویل نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ میچ کے دوران حیدرآباد کنگز مین کی بیٹنگ لائن اپ نے انتہائی پرعزم انداز میں کھیل کا مظاہرہ کیا اور ملتان سلطانز کے بولرز کو کوئی خاص موقع نہیں دیا۔ عثمان خان کی جارحانہ بیٹنگ نے حیدرآباد کنگز مین کو فتح کی راہ دکھائی اور انہوں نے کم وقت میں ہدف حاصل کر لیا۔ پاکستان سپر لیگ کے اس اہم میچ میں حیدرآباد کنگز مین کی فتح نے انہیں اگلے مرحلے میں جانے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ ملتان سلطانز کی ٹیم اس شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہے۔ میچ کے بعد کھلاڑیوں اور کوچز نے حیدرآباد کنگز مین کی کارکردگی کی تعریف کی اور ملتان سلطانز کے کھلاڑیوں کو حوصلہ دیا گیا۔ اس میچ میں حیدرآباد کنگز مین کے بولرز نے بھی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ملتان سلطانز کے بلے بازوں کو بڑا اسکور کرنے سے روک دیا۔ محمد علی اور حنین شاہ کی جانب سے حاصل کی گئی دو دو وکٹیں حیدرآباد کنگز مین کی جیت میں اہم ثابت ہوئیں۔ میچ کے دوران اسٹیڈیم میں موجود شائقین نے بھی کھلاڑیوں کو بھرپور سپورٹ کیا اور پرجوش انداز میں میچ کا انجوائے کیا۔ اس میچ کے نتیجے سے پی ایس ایل کے پلے آف مرحلے کے لیے حیدرآباد کنگز مین کی راہ ہموار ہو گئی ہے اور وہ اب اگلے مرحلے میں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میچ پی ایس ایل کے تاریخ میں ایک اہم میچ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ، عالمی سطح پر ہونے والی دیگر خبروں میں، امریکی-ایرانی امن مذاکرات تعطل کا شکار ہونے کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا اور تیل کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ہوا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ برطانیہ کے بادشاہ چارلس نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں۔ ان بیانات نے عالمی سیاست میں مزید پیچیدگی پیدا کر دی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی-ایرانی تعلقات میں کشیدگی کا خطہ پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال سرمایہ کاروں میں تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ سے عالمی معیشت پر اثر پڑنے کا امکان ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کے حصول سے خطے میں عدم استحکام بڑھ سکتا ہے.
