حیدرآباد: پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے خلاف وکلاء کا احتجاج، آج دھرنے کا اعلان

حیدرآباد میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے خلاف وکلاء کی جانب سے دیا گیا الٹی میٹم ختم ہو گیا ہے، جس کے بعد آج احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ آل سندھ لائرز ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام قائم احتجاج ی کیمپ بھی اختتام پذیر ہو گیا ہے، اور حکومت کو دیا گیا 72 گھنٹے کا الٹی میٹم آج ختم ہو رہا ہے۔ کمیٹی کے سیکریٹری، اسرار چانگ ایڈوکیٹ نے وکلاء اور شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ آج شام 4 بجے نسیم نگر چوک پر جمع ہوں، تاکہ آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کیا جا سکے۔ اس موقع پر انہوں نے خبردار کیا کہ اگر
حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کیا گیا اضافہ واپس نہ لیا تو وکلاء برادری وادھواہ گیٹ بائی پاس پر دھرنا دے گی۔ اسرار چانگ ایڈوکیٹ نے مزید کہا کہ دھرنے کی صورت میں شدید احتجاج کیا جائے گا، جس میں ٹریفک کی مکمل بندش اور پہیہ جام ہڑتالیں شامل ہوں گی، جس سے شہر میں معمولات زندگی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔\اس کے علاوہ، ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام میں شدید تشویش پائی جاتی ہے، اور مختلف سیاسی و سماجی حلقوں کی جانب سے حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے، اور حکومت کو فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے۔ وکلاء برادری نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرے، تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں حالیہ مہینوں کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ، اشیائے خوردونوش اور دیگر ضروریات زندگی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔\اس صورتحال میں، وکلاء کی جانب سے احتجاج کا اعلان ایک اہم پیش رفت ہے، جو حکومت پر عوامی دباؤ بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر حکومت نے وکلاء کے مطالبات کو سنجیدگی سے نہ لیا تو اس سے ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، جو معاشی اور سماجی عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، خبر میں پاکستان کی جانب سے عراق میں کویتی سفارت خانے پر حملے کی مذمت اور ملوث عناصر کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ پی ٹی اے کی جانب سے موبائل سم بلاک کرنے کے عندیہ پر بھی بات کی گئی ہے، اور اس حوالے سے ممکنہ متاثرین کا تعین کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے تناظر میں، مولانا فضل الرحمان نے بھی احتجاجی مظاہرے ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آخر میں، پی ایم ڈی سی کے ایک بڑے فیصلے کے تحت ایم ڈی کیٹ کے پاسنگ مارکس میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ تمام خبریں پاکستان میں خبروں اور حالات حاضرہ پر نظر رکھنے والے افراد کے لیے اہمیت کی حامل ہیں
