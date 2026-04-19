حیدرآباد کے لیے 6 ایم جی ڈی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی منظوری، وزیراعلیٰ سندھ کی جلد تکمیل کی ہدایت

حیدرآباد میں پانی کی قلت کے خاتمے کے لیے 6 ملین گیلن یومیہ (ایم جی ڈی) کے نئے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی ترقی کے سلسلے میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے احکامات جاری کیے اور 22 ایکڑ اراضی مختص کرنے کی منظوری دی۔
وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس میں حیدرآباد کے لیے 6 ملین گیلن یومیہ (ایم جی ڈی) کے ایک نئے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی ترقی کے منصوبے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اتوار کو منعقدہ اس اجلاس میں صوبائی وزیر آبپاشی جام خان شورو نے پانی کے اس منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ یہ نیا ٹریٹمنٹ پلانٹ شہر میں پانی کی قلت کے دیرینہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کرے گا۔ وزیراعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ اس منصوبے پر عمل درآمد کو تیز تر بنائیں
اور اس کی تعمیر کے لیے 22 ایکڑ اراضی کی مختص کرنے کی منظوری بھی دی۔ سید مراد علی شاہ نے اس بات پر بھی گہرا زور دیا کہ موجودہ پانی کی فراہمی کے ڈھانچے کو بہتر بنانا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بنیادی مقصد ہر رہائشی کو پانی کی قابل بھروسہ فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ وزیراعلیٰ نے تمام قانونی اور انتظامی کارروائیوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی تاکہ منصوبے کی موثر پیش رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے منصوبہ بندی اور ترقیاتی محکمے کو ہدایت دی کہ وہ مقررہ وقت کی حدوں کو پورا کرنے کے لیے پوری دل جمی سے کام کریں۔ وزیراعلیٰ نے اس منصوبے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد کی پانی کی فلٹریشن کی صلاحیت میں اضافہ عوامی صحت کی بہتری، معیار زندگی کو بلند کرنے اور پائیدار شہری ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے اراضی کی مختص کرنے اور منصوبے کی نگرانی میں سخت جانچ پڑتال اور شفافیت کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ جوابدہی اور درست عملدرآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس منصوبے کے تحت نہ صرف پانی کی فراہمی میں اضافہ ہوگا بلکہ اس کی کوالٹی میں بھی نمایاں بہتری آئے گی، جس سے شہریوں کی صحت پر مثبت اثر پڑے گا۔ یہ اقدام حیدرآباد کی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے اور انہیں صاف اور محفوظ پینے کا پانی فراہم کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیراعلیٰ کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ منصوبے کے ہر مرحلے کی نگرانی اعلیٰ سطح پر کی جائے گی اور اس میں کسی قسم کی تاخیر یا کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے حکام کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ تکنیکی پہلوؤں پر خاص توجہ دیں تاکہ پلانٹ کی کارکردگی اور پائیداری کو یقینی بنایا جا سکے۔ زمین کے حصول کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز بھی زیر غور ہے تاکہ کسی بھی قسم کی بدعنوانی یا ناجائز اثر و رسوخ کو روکا جا سکے۔ یہ منصوبہ حیدرآباد کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا جو پانی کے بحران کے خاتمے میں مدد فراہم کرے گا۔ اس منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف پینے کے پانی کی فراہمی میں بہتری آئے گی بلکہ صنعتی اور زرعی شعبوں کے لیے بھی پانی کی دستیابی کو بڑھایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ، اس سے زیر زمین پانی پر انحصار کم ہوگا، جو کہ طویل مدتی پائیداری کے لیے بہت اہم ہے۔ اس منصوبے کے تحت جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا جو پانی کے ضیاع کو کم کرنے اور صفائی کے عمل کو مزید بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ وزیراعلیٰ سندھ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ منصوبے کے دوران ماحولیاتی تحفظ کے معیارات کو بھی مدنظر رکھا جائے تاکہ ماحول پر منفی اثرات کم سے کم ہوں
واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ حیدرآباد پانی کی قلت سندھ حکومت سید مراد علی شاہ
