حیدرآباد کنگز مین کی راولپنڈیز کے خلاف شاندار فتح، ٹاپ فور میں جگہ بنا لی

پاکستان سپر لیگ سیزن 11 میں حیدرآباد کنگز مین نے راولپنڈیز کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر ٹاپ فور میں جگہ بنا لی۔ راولپنڈیز مسلسل چھٹی شکست کے بعد بدستور پوائنٹس ٹیبل پر آخری نمبر پر ہے۔
پاکستان سپر لیگ سیزن 11 میں حیدرآباد کنگز مین نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے راولپنڈیز کو پانچ وکٹوں سے شکست سے دوچار کر دیا۔
راولپنڈیز کی ٹیم جدوجہد کرتی نظر آئی اور مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر صرف 121 رنز بنا سکی۔ سام بلنگز 26 رنز کے ساتھ سب سے نمایاں بلے باز رہے، جبکہ یاسر خان نے 24 رنز کا اضافہ کیا۔
حیدرآباد کنگز مین کی جانب سے محمد علی اور حنین شاہ نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا، دونوں نے تین تین وکٹیں حاصل کیں اور حریف ٹیم کو ایک معمولی مجموعہ تک محدود رکھا۔
122 رنز کے ہدف کے تعاقب میں حیدرآباد کنگز مین نے پانچ وکٹوں کے نقصان پر 17 ویں اوور میں آسانی سے فتح حاصل کر لی۔ عرفان خان نیازی 34 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، جبکہ کپتان مارنس لابوشین اور کسل پیریرا نے 32، 32 رنز بنائے۔
اس فتح کے ساتھ حیدرآباد کنگز مین چھ پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ فور میں شامل ہو گئے ہیں، جس سے ٹورنامنٹ میں ان کی پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ دوسری جانب راولپنڈیز کا بدترین کھیل جاری رہا اور انہیں مسلسل چھٹی شکست کا سامنا کرنا پڑا، وہ اب تک کوئی میچ جیتنے میں ناکام رہے۔
حیدرآباد کنگز مین نے راولپنڈیز کے خلاف کھیلے گئے میچ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی بولنگ نے خاص طور پر قابل تعریف تھی، جس نے راولپنڈیز کو ایک کم اسکور پر محدود کر دیا۔ محمد علی اور حنین شاہ نے گیند بازی میں کمال دکھایا اور حریف ٹیم کے بلے بازوں کو جم کر کھیلنے کا موقع نہیں دیا۔ ان کی درست لائن اور لینتھ نے راولپنڈیز کے لیے مشکلات کھڑی کیں اور وقفے وقفے سے وکٹیں گرتی رہیں۔ اس طرح کمزور مجموعہ کو حاصل کرنے کے لیے حیدرآباد کنگز مین کو زیادہ مشکلات پیش نہیں آئیں۔
بلے بازی میں بھی ان کے کھلاڑیوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ عرفان خان نیازی کا آخری لمحات تک وکٹ پر ٹھہرنا اور ناٹ آؤٹ رہنا ان کی ٹیم کے لیے ایک مثبت پہلو تھا۔ مارنس لابوشین اور کسل پیریرا جیسے تجربہ کار کھلاڑیوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور ہدف کے تعاقب میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی شراکت داریوں نے ٹیم کو فتح کی جانب گامزن کیا۔
یہ میچ حیدرآباد کنگز مین کے لیے ایک اہم کامیابی تھی کیونکہ اس نے انہیں پوائنٹس ٹیبل پر نمایاں پوزیشن حاصل کرنے میں مدد دی۔ ٹورنامنٹ کے اس مرحلے پر ہر جیت اہم ہوتی ہے اور یہ فتح ان کے اعتماد میں مزید اضافہ کرے گی۔ دوسری طرف، راولپنڈیز کے لیے یہ ایک مایوس کن نتیجہ تھا جو مسلسل شکستوں کے سلسلے سے گزر رہے ہیں۔ ان کے کھلاڑیوں کو اپنی کارکردگی پر غور کرنے اور اگلے میچوں میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ ان کی ٹیم میں توازن کی کمی اور اہم لمحات میں دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت کی کمی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اگلے میچوں میں انہیں اپنی حکمت عملیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور میدان میں بہتر کارکردگی دکھانی ہوگی تاکہ وہ ٹورنامنٹ میں اپنی بقا کو یقینی بنا سکیں۔ لیگ کے اگلے مراحل میں دلچسپ مقابلے متوقع ہیں اور حیدرآباد کنگز مین مضبوط ٹیم کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔
افغان حکومت کا 11 ستمبر کو حلف اٹھانے کا اعلان - ایکسپریس اردو11 ستمبر کو 9/11 حملوں کو 20 سال مکمل ہوجائیں گے
Read more »
حقیقی آزادی مارچ :عمران خان 11 سے ساڑھے 11 بجے تک گوجرانوالہ کے لئے روانہ ہوں گےحقیقی آزادی مارچ :عمران خان 11 سے ساڑھے 11 بجے تک گوجرانوالہ کے لئے روانہ ہوں گے مزید تفصیلات: arynewsurdu imrankhan LongMarch
Read more »
مسلسل 11 دن اُڑ کر پرندے نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیایہ پرندہ 13 اکتوبر 2022 کو آلاسکا سے اُڑا اور بغیر رکے مسلسل 11 دن 8 ہزار 425 میل کا سفر طے کرکے 11 اکتوبر کو امریکا پہنچا۔
Read more »
حج پالیسی کا اعلان، سرکاری اسکیم کیلئے کون نااہل ہو گا؟ وزیر مذہبی امور نے بتا دیاشمالی ریجن کیلئے حج اخراجات کا تخمینہ 11 لاکھ 75 ہزار روپے جبکہ جنوبی ریجن کا خرچہ 11 لاکھ 65 ہزار روپے ہو گا: مفتی عبدالشکور
Read more »
Asian Games Squash: Pakistan beat Singapore at Hangzhou, ChinaPakistan's Zaman Noor beat Liang Aaron Jon Widjaja of Singapore 11/6, 11/6 and 11/9 in three games
Read more »
Myanmar armed group says 11 civilians killed in junta air strikesMyanmar military air strikes in northern Shan state killed 11 civilians and wounded 11 more.
Read more »