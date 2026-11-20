حیدرآباد کی سرکاری اسکول نے عالمی مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی
سندھ کے حیدرآباد کی سرکاری لڑکیوں کی اسکول نے ورلڈ بیسٹ اسکول پرائزز 2026 میں کمیونٹی کولابوریشن کیٹیگری میں دوسری پوزیشن حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کیا۔
سندھ کے حیدرآباد میں واقع حکومتی گورنمنٹ گرلز لوئر سیکنڈری اسکول تندو میر غلام حسین نے بین الاقوامی سطح پر ایک قابل ذکر کامیابی حاصل کی ہے۔ اس اسکول نے ورلڈز بیسٹ اسکول پرائزز 2026 کے تحت کمیونٹی کولابوریشن کیٹیگری میں دوسری پوزیشن حاصل کر کے دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ یہ اعزاز پچھلے جمعہ کو ٹی وی چینل 24 نیوز ایچ ڈی کی رپورٹ کے ذریعے عوام میں آیا ہے۔
اس اسکول نے ہزاروں اسکولوں میں سے اپنی جگہ بنائی اور عالمی فائنلسٹ لسٹ میں ٹاپ ٹین میں جگہ حاصل کی۔ پاکستان سے اس سال دو اسکولز کو اس عالمی ایوارڈ کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا تھا۔ حیدرآباد والی یہ اسکول سندھ کی طرف سے نامزد ہونے والی واحد سرکاری اسکول تھی جس نے اس بڑے مقام پر فائز ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔Also readPakistan Mobile Subscriber Base Reaches 212.5M in Oct
ایوارڈ کی تفصیلات اور حیدرآباد اسکول کی کارکردگی
ورلڈز بیسٹ اسکول پرائزز 2026 میں کمیونٹی کولابوریشن کیٹیگری کے حوالے سے یہ اسکول نمایاں رہا۔ حیدرآباد میں واقع اس تعلیمی ادارے کی کارکردگی نے نہ صرف صوبے بلکہ پورے ملک کی تعلیمی صورتحال کو بھی ایک مثبت روخ دیا۔ یہ اسکول ان چند انتخاب شدہ اداروں میں شامل ہے جنہوں نے دنیا بھر کے مقابلے میں اپنی بہترین خدمات کا مظاہرہ کیا۔
حیدرآباد کی یہ سرکاری اسکول نے ٹاپ فائنلسٹ لسٹ میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ اس مقام نے دنیا بھر میں موجود اسکولز کے مقابلے میں اس کی منفرد پہچان کو مزید مستحکم کیا۔ اسکول کی ٹیم نے اپنی محنت اور نئے طریقہ کار سے عالمی ججز کی توجہ حاصل کی۔
تعلیمی ماہرین اور حکمرانوں کی جانب سے تعریف
سندھ کے وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے اسکول انتظامیہ، اساتذہ اور طلباء کو اس شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی سرکاری تعلیمی اداروں کے بارے میں موجود منفی تاثرات کو توڑنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وزیر تعلیم نے اس کامیابی کی بنیادی وجہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی بہتر قیادت کو قرار دیا۔
سید سردار علی شاہ نے اساتذہ کی محنت اور طلباء کے جذبے کو بھی سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کامیابی کی پیچھے کمیونٹی کا بہت بڑا تعاون شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اساتذہ کی لگن اور طلباء کی کوششوں نے مل کر یہ تاریخی فتح حاصل کی ہے۔
تعلیمی ترقی کے لیے نئے اقدامات اور مستقبل کے امکانات
وزیر تعلیم نے کمیونٹی کی شمولیت، شعور بیدار کرنے کی مہمات اور اسٹیم (STEM) سرگرمیوں کو اس کامیابی کی خاص وجہ بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیم ایونٹس نے طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان سرگرمیوں نے طلباء میں سائنسی ذہنیت اور جدید تعلیم کو اپنانے کا جذبہ پیدا کیا۔
اس بین الاقوامی کامیابی نے سندھ کے عوامی تعلیمی نظام کو عالمی سطح پر ایک منفرد پہچان دی۔ اس نے پاکستان کی پروفائل کو عالمی تعلیمی برادری میں بھی بلند کیا۔ مستقبل میں ایسے اقدامات اور پالیسیاں لاگو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دیگر سرکاری ادارے بھی اس مثال پر چل سکیں۔
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