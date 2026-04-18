حیدرآباد میں خواتین کے لیے گلابی اسکوٹروں کی تقسیم جلد شروع ہوگی، سندھ حکومت کا اعلان

سندھ حکومت نے سکّھر میں کامیاب تجربے کے بعد حیدرآباد میں بھی خواتین کو مفت گلابی اسکوٹر فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت خواتین کو صرف اسکوٹر ہی نہیں بلکہ ڈرائیونگ لائسنس، ہیلمٹ اور باقاعدہ تربیت بھی دی جائے گی۔ یہ اقدام خواتین کو بااختیار بنانے اور خود اعتمادی میں اضافہ کرنے کے حکومتی عزم کا مظہر ہے۔ پیپلز بس سروس کے دائرہ کار کو بھی وسعت دی جارہی ہے، جس سے عوام کو سستی اور معیاری سفری سہولیات میسر آئیں گی۔
کراچی (دنیا نیوز) سندھ حکومت نے سکّھر میں کامیاب منصوبے کے بعد حیدرآباد میں بھی خواتین کو گلابی اسکوٹر تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سکّھر میں اس منصوبے کو بھرپور پذیرائی ملی ہے اور اب اسی طرز پر حیدرآباد کی خواتین کو بھی یہ سہولت فراہم کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت خواتین کو صرف مفت اسکوٹر ہی فراہم نہیں کر رہی بلکہ ان کے لیے ڈرائیونگ لائسنس، ہیلمٹ اور باقاعدہ ڈرائیونگ کی تربیت کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ سینئر وزیر
شرجیل انعام میمن نے اپنے بیان میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ خواتین کو بااختیار بنانا اور ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا سندھ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ یہ منصوبہ اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سکّھر اور شکار پور کے بعد اب پیپلز بس سروس کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دی جارہی ہے۔ مستقبل قریب میں خیرپور سے روہڑی اور خیرپور سے رانی پور کے روٹس پر بھی پیپلز بس سروس کا آغاز کیا جائے گا۔ اسی طرح حیدرآباد میں بھی کوہسار حیدر چوک اور حیدرآباد سے ٹنڈو اللہ یار کے روٹس پر یہ سروس شروع ہوگی۔ سینئر وزیر نے ان منصوبوں کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ان تمام منصوبوں کا بنیادی مقصد عوام کو سستی، بہترین اور آرام دہ سفری سہولیات فراہم کرنا ہے۔ سندھ حکومت ایسے منصوبوں کو متعارف کروا رہی ہے جن سے براہ راست عام آدمی، بالخصوص خواتین، نوجوانوں اور محنت کش طبقے کو فائدہ پہنچے۔ یہ اقدامات معاشرے کے تمام طبقات کی ترقی اور آسان زندگی کو یقینی بنانے کے لیے حکومتی کوششوں کا حصہ ہیں۔
