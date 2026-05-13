خاتون لیکچر کا شکایت: طالبہ ٹچر مبینہ طور ہراسانی کا شکار بنیں, طلبہ نے ٹیسٹ پر مظاہرہ اور روشنی میں آکر اسے منسوخ کرنے کی کوشش کی. شکایت میں بتایا گیا کہ طلبہ نے لیکچر کے چہرے پر ٹیسٹ کے سوالے پرچے پھینکے. شکایتی خط میں طالبات کو کمرے میں بند کرکے چلے گئے, لیکچر کا گھیراؤ کیا اور کلاس روم میں محصور رکھا۔ خاتون لیکچر نے شکایت کے بعد وائس چانسلر سے مطالبہ کیا کہ تادیبی کارروائی کی جائے جس کے لیے طلبہ کے خلاف لاہور میں آئین کے مطابق کارروائی کی جائے گی.
خاتون لیکچر نے وائس چانسلرزے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے میں ملوث طلبہ کے خلاف فوری اور سخت تادیبی کارروائی کی جائے. اسلامیہ کالج پشاور میں خاتون ٹچر مبینہ طور ہراسانی کا شکار ہوئیں اور وائس چانسلر کو تحریری شکایت جمع کرادی.
شکایتی مراسلے میں کہا گیا کہ طلبہ نے ٹیسٹ کے دوران متعدد طلبا نے ٹیسٹ دینے سے انکار کیا اور مشتعل طلبا نے دیگر اسٹوڈنٹس کو بھی ٹیسٹ نہ دینے پر اکسانا اور دھمکانا شروع کردیا. طلبہ نے ٹیسٹ کاسوالیہ پرچے پھاڑ کر لیکچر کے چہرے پر پھینکے, طلبا نے لیکچر اور طالبات کو کمرے میں بند کرکے چلے گئے.
خط میں کہا گیا کہ طلبہ مزید لڑکوں کو ساتھ لے کر واپس آئے اور دھمکیاں دینا شروع کیں, لیکچر کا گھیراؤ کیا اور کلاس روم میں محصور رکھا۔ خاتون لیکچر کے شکایتی خط کی کاپی چیئرپرسن بوٹنی, چیف پروکٹر، سیکیورٹی افسر اور دیگر متعلقہ حکام کو بھی ارسال کردی گئی ہے
وہل یونیورسٹی طالبتھریوں کے خلاف تادیبی کارروائی انکار ٹیسٹ کا مظاہرہ لکھاکر ٹیسٹ تادیبی کارروائی