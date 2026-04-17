خارجی دہشت گرد کا انکشاف: افغان طالبان اور بھارتی ایجنسیوں کی دہشت گردوں کو پشت پناہی

سیکیورٹی فورسز نے ایک خارجی دہشت گرد کو گرفتار کیا ہے جس نے افغان طالبان اور بھارتی خفیہ ایجنسی 'را' کی جانب سے فتنہ الخوارج جیسے شدت پسند گروہوں کو مالی اور تربیتی معاونت فراہم کرنے کا انکشاف کیا ہے۔
سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتار ایک خارجی دہشت گرد نے افغانستان میں موجود شدت پسندوں اور فتنہ الخوارج کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ گرفتار ہونے والے فتنہ الخوارج کے سرغنہ عامر سہیل عرف مولوی حیدر نے انکشاف کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے کی وجہ سے اس تنظیم میں شامل ہوا۔
عامر سہیل نے بتایا کہ اس نے افغان صوبہ پکتیکا میں فتنہ الخوارج کے مرکز میں دہشت گردی کی تربیت حاصل کی اور ان مراکز کو افغان طالبان کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ عامر سہیل نے یہ بھی بتایا کہ افغانستان میں موجود داعش اور القاعدہ جیسی دیگر شدت پسند تنظیموں کے ساتھ بھی ان کے قریبی روابط تھے۔
اس کے علاوہ، اسے افغانستان اور دیگر غیر ملکی ایجنسیوں، جن میں بھارتی خفیہ ایجنسی 'را' بھی شامل ہے، کی جانب سے مالی معاونت فراہم کی جاتی تھی۔ اس کی تشکیل میں 20 سے زائد خارجی شدت پسند شامل تھے، جن میں افغان شہری بھی موجود تھے۔ عامر سہیل بنوں، لکی مروت اور میانوالی میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث رہا ہے۔
فتنہ الخوارج کے اس اہم سرغنہ نے اعتراف کیا کہ وہ پشاور میں علاج کی غرض سے آیا تھا جب اسے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کیا۔ اس نے واضح کیا کہ فتنہ الخوارج کا اسلام یا جہاد سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ تنظیم صرف پیسے کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں کرتی ہے۔
عالمی ماہرین کے مطابق، خارجی دہشت گرد کے انکشافات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ طالبان حکومت کی سرپرستی میں افغانستان شدت پسندوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے افغان عناصر اور فتنہ الخوارج کے گٹھ جوڑ کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ خارجی دہشت گرد کا طالبان حکومت اور بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کا اعتراف پاکستان کے دیرینہ مؤقف کی توثیق کرتا ہے۔
اس خبر کے علاوہ، حطار انڈسٹریل اسٹیٹ، ہری پور میں آتشزدگی کے ایک واقعے میں خواتین و بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کراچی سے پشاور جانے والی رحمٰن بابا ایکسپریس میں بھی آتشزدگی کے ایک واقعے میں پولیس انسپکٹر جاں بحق ہو گئے۔
