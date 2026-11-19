خالد مقبول صدیقی کا نئے صوبوں کے حق میں موقف اور سندھ شہری علاقوں کی تقسیم کا دفاع
ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے نئے صوبوں کے قیام کو انتظامی ضرورت قرار دیا، سندھ کے شہری علاقوں کی تقسیم کو تاریخی حقیقت بتایا۔
ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے صوبوں کی تقسیم کے موضوع پر اپنی پالیسی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبادی میں اضافے کے ساتھ نئے انتظامی یونٹس بنانا جمہوری اور سیاسی ضرورت ہے۔ انہوں نے بہادر آباد مرکز میں پریس کانفرنس کے دوران واضح کیا کہ سندھ کے شہری علاقوں میں نئے انتظامی ڈھانچے کے قیام کا مقدمہ سب سے مضبوط ہے کیونکہ یہاں کی آبادی اور ضروریات مختلف ہیں۔
نئے صوبوں کی انتظامی ضرورت اور تاریخی پس منظر
خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ صوبے دراصل انتظامی یونٹس ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح گزشتہ پچاس یا ساٹھ سالوں میں ڈسٹرکٹس اور ڈویژنز میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبوں کا قیام سیاسی اور جمہوری طریقے سے حل ہونا چاہیے، اور صوبے کی تقسیم کو غداری کہنا ہی سب سے بڑی غداری ہے۔Also readAnthropic IPO: AI Firm Raises $81.3B, Valued at $1.5T
انہوں نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ سانحہ مشرقی پاکستان کو دیکھتے ہوئے ایک طلبہ تنظیم نے نئے صوبوں کا مطالبہ کیا تھا۔ ون یونٹ کے خاتمے کے بعد پاکستان میں موجودہ صوبے بنیادی طور پر لسانی بنیادوں پر مرتب کیے گئے تھے۔ ایم کیو ایم کی پالیسی بیان واضح کرتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آبادی میں ہونے والے اضافے کو مدنظر رکھتے ہوئے نئے صوبے تشکیل دیے جائیں گے تاکہ بہتر انتظام ممکن ہو سکے۔
سندھ کے شہری علاقوں کی تقسیم اور سیاسی تنازعہ
ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے زور دے کر کہا کہ سندھ کے شہری علاقے 1970ء سے ہی انتظامی طور پر تقسیم ہیں اور یہاں کوٹہ سسٹم کا نفاذ کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی 1970ء کے انتخابات میں سندھ میں ہار گئی تھی، اور جو جماعتیں خود کو قومی کہتے ہیں، انہوں نے 55 فیصد علاقوں میں نمائندگی نہیں رکھی تھی۔
انہوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے صرف پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے ایک ایم این اے جیت کر قومی جماعت کا درجہ حاصل کیا تھا۔ جن کے پاس صرف ڈیڑھ صوبوں کی اکثریت تھی، ان کے ہاتھ پورا پاکستان آ گیا، جبکہ سندھ کے شہری علاقوں کی آواز کو نظر انداز کیا گیا۔
خالد مقبول صدیقی نے واضح کیا کہ ایم کیو ایم نے مہاجر صوبے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ پورے پاکستان میں صوبوں کے قیام کی بات کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ آپ کے ہاری نہیں ہیں، اس لیے دھمکیاں دینے سے گریز کیا جائے اور سندھ کے شہری علاقوں کو دھمکی دینے کی کوششیں بند کی جائیں۔
آبادیاتی حقائق اور معاشی نظام پر سوال اٹھانا
ایم کیو ایم کے چیئرمین نے سرکاری اعداد و شمار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت نے 2008ء میں کہا تھا کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے، اور اس وقت کے چیف جسٹس، کور کمانڈر اور اقوام متحدہ کے اداروں کا بھی یہی ماننا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ سندھ کی کل آبادی کا 65 فیصد حصہ شہری علاقوں میں مقیم ہے، جو نئے انتظامی یونٹس کی حمایت کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سندھ میں دو طبقے ہیں، ایک جو سو فیصد بجٹ فراہم کرتا ہے اور دوسرا جو اسے خرچ کرتا ہے، حالانکہ خرچ کرنے والے طبقہ بجٹ کا ایک فیصد حصہ بھی نہیں ڈالتا۔ خالد مقبول صدیقی نے استفسار کیا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے شہری علاقوں کے مقدمے کا جواب دے گی اور پنجاب کے دیہی علاقوں میں کوٹہ سسٹم کیوں نہیں لگایا گیا؟
مستقبل کے اقدامات اور قومی یکجہتی کا مطالبہ
خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ جس طرح گزشتہ پچاس، ساٹھ سالوں میں ڈسٹرکٹ اور ڈویژن میں اضافہ ہوتا رہا، اسی طرح صوبے بھی انتظامی یونٹس سے زیادہ کچھ نہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ اضافہ کس نے کیا اور کون کرتا رہا ہے، اور کیا یہ سوال اب بھی اٹھانا ممنوع ہے؟
انہوں نے کہا کہ نئے صوبوں کے قیام کا معاملہ سیاسی ہے اور جمہوری طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ ایوانوں اور میڈیا پر ہونے والی گفتگو کو اگر کوئی سڑک پر لانا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کو نہیں بلکہ ایک قوم کو دھمکی دی جانے کا نوٹس لیں۔
ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے حصے کا پاکستان ساتھ لائے تھے، اور ہماری زمین تبادلہ آبادی کی صورت میں موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ آپ کے پہلے دور میں لسانی فسادات ہوئے تھے، اور 1970ء کے بعد پاکستان کو جوڑنے کی ضرورت تھی، جس کے پیش نظر پنجاب اسمبلی اور خیبر اسمبلی نے اردو کو اپنی صوبائی زبان منتخب کیا تھا۔
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