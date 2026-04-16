خاموش مگر پر اثر: سماعت سے محروم افراد کا حج و عمرہ کا منفرد تجربہ

سماعت سے محروم افراد کے لیے حج اور عمرہ کا سفر کیسا ہوتا ہے؟ وہ کس طرح اپنی مذہبی فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں اور ان کے تجربات کیا ہیں؟ اس خبر میں برطانوی فلاحی ادارے 'الاشارہ' کے ساتھ حج پر جانے والے سماعت سے محروم افراد کی کہانی بیان کی گئی ہے، جن میں جانی حسین، ریاض رفیق اور زاہد ناصر شامل ہیں۔ ان کے لیے اشاروں کی زبان کے ذریعے مذہبی تعلیمات کو سمجھنا اور عبادات کو انجام دینا کتنا اہم ہے۔
جانی حسین کو آج بھی اپنی وہ پریشانی اچھی طرح یاد ہے جس کا سامنا انھیں 13 برس کی عمر میں پہلی بار مکہ پہنچنے پر کیا تھا۔ انھوں نے بتایا کہ مجھے یاد ہے میری امی رو رہی تھیں مگر میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیوں رو رہی ہیں اور یہ بات مجھے بہت اداس کر گئی۔
ہر سال لاکھوں مسلمان عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔ عمرہ سال کے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے جبکہ مسلمانوں کے لیے حج زندگی میں ایک بار واجب ہے اور اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے میں ہی ادا کیا جاتا ہے۔ ان دونوں عبادات میں خانہ کعبہ کے گرد سات چکر لگانا شامل ہے جسے طواف کا نام دیا جاتا ہے۔
زیادہ تر زائرین کو اس دوران مسجد الحرام میں اذان کی گونج، قدموں کی مسلسل آہٹوں اور ہزاروں حجاج کی مدھم دعاؤں کے شور کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن انھی سب کے دوران مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جس کے لیے یہ سفر تقریباً خاموشی میں گزرتا ہے۔ قوت سماعت سے محروم یہ افراد الاشارہ نامی برطانوی فلاحی ادارے کے ساتھ آئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی اشاروں کی زبان کی مترجم زینم بوسٹن بھی موجود ہیں۔
پیدائشی طور پر سماعت سے محروم جانی حسین بچپن میں شاذ و نادر ہی مسجد جاتی تھیں کیونکہ وہاں وہ بس بنا کسی تاثر کے بیٹھی رہتی تھیں۔ اس دوران وہ نہ خطبہ سمجھ پاتیں، نہ عبادات اور نہ ہی دعائیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کعبہ کیا ہے۔ جانی حسین کا اسلام سے تعلق اس وقت بدلنا شروع ہوا جب 25 برس کی عمر میں انھوں نے پہلی بار اشاروں کی زبان میں ہونے والی ایک مذہبی نشست میں شرکت کی۔ قرآن کی تعلیمات اور دعائیں اچانک ان کے لیے واضح ہو گئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسا لگا جیسے سب کچھ بہت واضح ہو گیا۔
اسی گروپ میں سماعت سے محروم دو اور زائرین، ریاض رفیق اور زاہد ناصر، بھی اسی طرح کے تجربات بیان کرتے ہیں۔ ناصر کو بچپن میں ایک عام اسلامی سکول بھیجا گیا تھا مگر وہ تلاوت اور بار بار دہرانے کے عمل کے ذریعے قرآن نہیں سیکھ سکے۔ رفیق کا کہنا ہے کہ انھیں اپنے مذہب کی سمجھ اس وقت آئی جب کالج میں ان کی ملاقات سماعت سے محروم ایک اور مسلمان سے ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ سننے کے باعث مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کون سا کھانا میرے لیے جائز ہے اور کون سا نہیں۔
رفیق ہمیشہ حج یا عمرہ پر جانے کی پیشکش سے کتراتے رہے کیونکہ وہ اشاروں کی زبان پر انحصار کرتے ہیں لیکن جب انھیں اس سفر کے بارے میں معلوم ہوا جس میں مکمل اشاروں کی زبان کی سہولت موجود تھی تو وہ آخرکار راضی ہو گئے۔ قوت سماعت سے محروم افراد پر مشتمل یہ گروہ مکہ پہنچا تو یہ تمام لوگ جذبات سے مغلوب ہو گئے۔
جانی حسین نے زم زم کے مقدس چشمے کا پانی پیا اور وہ کعبہ کی جانب بڑھیں۔ جیسے ہی انھوں نے سر اٹھا کر کعبے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ناصر پہلی بار کعبہ کی جھلک دیکھ کر بے اختیار ہو گئے۔ ان کے کان میں لگا آلہ کوکلیئر امپلانٹ اردگرد موجود ہجوم کی ہلچل کو محسوس کرنے میں مددگار تھا تاہم طواف شروع کرتے ہی انھوں نے اسے بند کیا تاکہ اپنی سماعت کی خاموشی کے دوران ان کی پوری توجہ دعا پر رہے۔
جانی حسین نے اس سفر میں اپنے بچوں اور شوہر لقمان کو ساتھ لانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ آٹھ برس تک بچوں کی پرورش میں مصروف رہنے کے بعد انھیں لگا تھا جیسے وہ آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہوتی جا رہی ہیں اور وہ اپنی روحانی کیفیت کو تازہ کرنا چاہتی تھیں۔ وہ اپنے بچوں کو بھی اس مذہبی فریضے سے روشناس کرانا چاہتی تھیں مگر یہ توازن قائم رکھنا آسان ثابت نہیں ہوا۔ طواف یعنی کعبہ کے گرد سات چکر جسمانی طور پر بہت تھکانے والا عمل ہے۔ یہ جگہ ہر گھنٹے میں ایک لاکھ سے زیادہ زائرین کی موجودگی کے لیے بنائی گئی ہے اور اس دوران چوتھے چکر تک پہنچتے پہنچتے ان کے بچے رونے لگے اور گھر جانے کی ضد کرنے لگے۔ ہجوم کے باعث ایک موقع پر وہ اپنے شوہر اور ان کی گود میں موجود بچے سے بچھڑ گئیں اور جب آخر کار وہ انھیں دوبارہ ملے تو وہ خود پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔
بالآخر اس خاندان نے جب ایک ساتھ طواف مکمل کر لیا تو انھیں اس کامیابی پر فخر محسوس ہوا مگر بعد میں جانی حسین نے صرف خواتین کے گروہ کے ساتھ طواف کا اہتمام کیا۔ لقمان نے برسوں پہلے اپنی بیوی جانی حسین کے ساتھ عمرہ ادا کیا تھا تاہم اس بار وہ ان میں واضح تبدیلی دیکھ کر حیران ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی اپنے بہترین روپ میں نظر آئیں، خاص طور پر جب وہ اپنی سماعت سے محروم کمیونٹی کے دیگر افراد کے ساتھ ایمان کے سفر پر تھیں۔
ناصر کو وہ لمحہ یاد ہے جب وہ سعودی عرب کے ایک سماعت سے محروم شخص کو جمعے کے خطبے کی بات سمجھانے میں مدد کر رہے تھے اور اس دوران دونوں نے اپنی اپنی اشاروں کی زبان کو ملا کر بات چیت کی۔ ہم نے ایک دوسرے سے بات کی، ایک دوسرے کی مدد کی۔ ہم ایک دوسرے کو اپنے اشارے سکھا رہے تھے۔ دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے اور نسل، رنگ، عمر سے بالاتر ہونے کے باوجود یہ احساس واقعی حیرت انگیز تھا۔
بائیں طرف الاشارہ کے سی ای او آزاد حسین اشاروں کی زبان کا استعمال کرتے ہوئے ایک خطبے کے دوران موجود ہیں
