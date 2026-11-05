خام تیل کی قیمتوں میں تاریخی کمی، منڈی میں اتار چڑھاؤ
جاری کشیدگی میں کمی کی وجہ سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گراوٹ کا شکار ہو گئیں، برینٹ اور امریکی تیل کی قیمتیں نیچے آ گئیں۔
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ہفتہ کے روز واضح گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ پچھلے دو مہینوں میں سب سے زیادہ تاریخی کمی ہے۔ ایران کے ساتھ جاری تنازع میں شدت میں کمی کی امیدیں اور ممکنہ خاتمے کی پیش گوئیوں نے سرمایہ کاروں میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ اس منطقی نتیجے کے تحت برینٹ خام تیل اور امریکی خام تیل دونوں کی قیمتوں میں اضافے کے بجائے کمی دیکھنے میں آئی۔
تیل کی قیمتوں میں کمی کی تفصیلات
جمعرات کو ایشیائی تجارت کے دوران برینٹ خام تیل کی قیمت میں 0.9 فیصد کمی واقع ہوئی، جس کے بعد یہ فی بیرل 93.74 ڈالر کی سطح پر آ گیا۔ یہ قیمت گزشتہ چند ہفتوں کے رجحان کے برعکس ہے اور اس کی حقیقی وجہ علاقائی کشیدگی میں کمی ہے۔ اسی طرح امریکی خام تیل کی قیمت میں تقریباً 1.5 فیصد کی کمی آئی، جس کے نتیجے میں اس کی فی بیرل قیمت 86.83 ڈالر ہو گئی۔Also readپاکستان کا مقامی ایئر ٹو ایئر میزائل فاز کامیاب تجربے سے لیس
اس کمی کی ایک بڑی محرکہ قوت یہ ہے کہ منڈی میں موجود لوگ اب ایران کے تنازعے میں شدت آنے کے امکانات کو کم سمجھ رہے ہیں۔ قبل ازیں بدھ کے روز بھی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں آٹھ فیصد سے زائد کمی دیکھی گئی تھی، جو کہ ایک قابل ذکر رجحان ہے۔
سیاسی اور معاشی اثرات کا تجزیہ
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے حال ہی میں ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اثرات ریپبلکن پارٹی کی الیکشن میں شکست کی ایک اہم وجہ بنے۔ ان کے نقطہ نظر کے مطابق، عام شہریوں کے لیے سستی ایندھن کی دستیابی سیاسی استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
تیل کی قیمتوں میں موجودہ کمی کے باوجود، منڈی میں موجودہ اتار چڑھاؤ کا جائزہ لینے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کمی عارضی بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم، فی الحال ایران کے ساتھ جنگی صورتحال میں نرمی آنے کی امیدیں ہی قیمتوں کو کم کرنے کا سب سے بڑا عامل بنی ہوئی ہیں۔
منڈی کا مستقبل اور مستقبل کے اقدامات
عالمی توانائی منڈی کی نظریں اب ایران کے مستقبل کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت پر مرکوز ہیں۔ اگر تنازعے کے خاتمے کی حتمی تصدیق ہوتی ہے، تو قیمتوں میں مزید استحکام یا کمی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس، اگر کشیدگی دوبارہ بڑھتی ہے، تو قیمتیں تیزی سے اوپر جا سکتی ہیں۔
اس کے علاوہ، شام اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ اور 403 ملین ڈالر کے قرضوں پر اتفاق بھی علاقائی صورتحال کو متاثر کر رہا ہے۔ ان تمام عوامل کا براہ راست اثر عالمی تیل کی قیمتوں پر پڑ رہا ہے، جو کہ اب منڈی میں ٹریڈنگ کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔
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