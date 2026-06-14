خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی، مشرق وسطیٰ میں سفارتی پیش رفت کی امید

عالمی خام تیل کی قیمتوں میں 3 فیصد کمی ہوئی کیونکہ امریکہ-ایران معاہدے کی امیدوں نے سپلائی کے خدشات کم کیے۔ اسٹاک مارکیٹوں میں بحالی ہوئی جبکہ AI اسٹاکس میں مانگ بحال ہوئی۔ سرمایہ کار امریکی افراط زر کے اعداد و شمار کا انتظار کر رہے ہیں۔
عالمی خام تیل کی قیمتوں میں مزید 3 فیصد کمی واقع ہوئی ہے کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے کی امیدوں نے سپلائی میں رکاوٹوں کے خدشات کو کم کیا ہے۔ اس سے عالمی منڈیوں میں سرمایہ کاروں کے جذبات تبدیل ہوئے ہیں۔ بینچ مارک ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) کروڈ تقریباً 85 ڈالر فی بیرل پر آ گیا، جبکہ برینٹ کروڈ تقریباً 87 ڈالر پر ٹریڈ ہوا۔ مرابن کروڈ بھی تقریباً 83 ڈالر فی بیرل پر تھا، جو توانائی کی منڈیوں میں کمزوری کی عکاسی کرتا ہے کیونکہ جغرافیائی سیاسی توقعات بدل گئی ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں یہ کمی اس وقت ہوئی جب مالیاتی منڈیوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اشارے پر ردعمل ظاہر کیا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اگلے چند دنوں میں ہو سکتا ہے۔ اس دوران، ایشیائی اور یورپی ایکویٹی مارکیٹوں میں تیزی آئی، جس کی وجہ سے وال اسٹریٹ کے انڈیکس بھی بلند ہوئے۔ ٹیکنالوجی اسٹاکس میں حالیہ فروخت کے بعد مارکیٹوں میں استحکام آیا ہے، خاص طور پر AI سے متعلق اسٹاکس میں۔ اوپن اے آئی کی طرف سے شیئر جاری کرنے کے منصوبے کی تصدیق نے ٹیکنالوجی اسٹاکس کی مانگ کو بحال کیا ہے۔ تاہم، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مارکیٹوں میں خطرے کی گنجائش اب بھی محدود ہے اور سرمایہ کار امریکی افراط زر کے اعداد و شمار کا انتظار کر رہے ہیں، جو بدھ کو جاری ہوں گے۔ اس دوران، سؤل کے کوسپی انڈیکس میں منگل کو زبردست اضافہ ہوا، جبکہ پیر کو یہ آٹھ فیصد سے زیادہ گر گیا تھا۔ یورپی انڈیکس بھی زیادہ تر بڑھے، تاہم لندن میں معمولی کمی ہوئی، جس کی ایک وجہ برطانوی فارماسیوٹیکل کمپنی جی ایس کے کے حصص کی قیمت میں کمی تھی، جس نے امریکی کینسر کے ماہر نووالینٹ کو 10.
6 بلین ڈالر میں خریدنے کا اعلان کیا۔ فرینکفرٹ اور پیرس کے اسٹاک مارکیٹوں نے بھی فائدہ اٹھایا کیونکہ سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلا کہ یورپ کی سب سے بڑی معیشت جرمنی میں اپریل میں صنعتی پیداوار اور برآمدات میں معمولی اضافہ ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو کہا کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے امن مذاکرات اپنے آخری مراحل میں ہیں اور معاہدہ دو یا تین دنوں میں ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کار پیٹرک اوہیر نے کہا، مارکیٹ نے پہلے بھی یہ سنا ہے، اور اگرچہ اسے ابھی تک کوئی حقیقی معاہدہ نہیں دیکھا، لیکن یہ اس امکان کا احترام کرتی ہے۔ سرمایہ کاروں کی توجہ اب بدھ کو جاری ہونے والے امریکی افراط زر کے اعداد و شمار پر ہے، جو فیڈرل ریزرو کی شرح فیصلہ سازی میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کنزیومر پرائس انڈیکس (CPI) کے 4.2 فیصد تک پہنچنے کی توقع ہے، جو تین سال سے زیادہ کی بلند ترین سطح ہوگی۔ اس طرح کی ریڈنگ آنے والے مہینوں میں فیڈ کی طرف سے شرح میں اضافے کو یقینی بنائے گی۔ یورپی سنٹرل بینک سے بھی توقع ہے کہ وہ جمعرات کو اپنی میٹنگ میں شرح میں 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کرے گا تاکہ یورو زون میں افراط زر میں اضافے کا مقابلہ کیا جا سکے، جو مشرق وسطیٰ کی جنگ کے بعد تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہوا ہے۔ آخر میں، تیل کی قیمتوں میں کمی اور اسٹاک مارکیٹوں میں بحالی کے باوجود، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ کی اصلاح نازک ہے اور سرمایہ کاروں کو افراط زر کے اعداد و شمار کے بعد ممکنہ اتار چڑھاؤ کے لیے تیار رہنا چاہیے
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